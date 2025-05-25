https://uz.sputniknews.ru/20250525/uzbekistan-rossiya-prioritetnye-napravleniya-sotrudnichestva-49538284.html

Узбекистан и Россия обсудят приоритетные направления сотрудничества

Узбекистан и Россия обсудят приоритетные направления сотрудничества

Sputnik Узбекистан

Обсуждение пройдет на дискуссионной площадке клуба "Валдай". 25.05.2025, Sputnik Узбекистан

2025-05-25T18:00+0500

2025-05-25T18:00+0500

2025-05-25T18:00+0500

узбекистан

россия

сотрудничество

конференция

дискуссионный клуб "валдай"

москва

евразия

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Конференция "Россия и Узбекистан: приоритетные направления сотрудничества" Международного дискуссионного клуба "Валдай" и Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте РУз начнет свою работу 27 мая в Москве. Об этом сообщает пресс-служба клуба.В ходе первой сессии речь пойдет о стратегическом партнерстве двух стран как важном факторе обеспечения стабильности в Евразии.Участники второй сессии обсудят взаимодействие Узбекистана и России в торгово-экономической сфере и обеспечение продовольственной безопасности.В условиях торговых войн, нестабильности на глобальных рынках, волатильности цен, климатических изменений наращивание дальнейшего экономического взаимодействия, усиление кооперации в аграрной сфере будут занимать одно из центральных мест в стратегическом взаимодействии между странами в среднесрочной перспективе.Третья сессия посвящена промышленной кооперации в новых международных условиях: развитию технологического сотрудничества.Напомним, что конференции под эгидой Валдайского клуба и Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте РУз проводят ежегодно, попеременно в России и Узбекистане.

узбекистан

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узбекистан, россия, сотрудничество, конференция, дискуссионный клуб "валдай", москва, евразия