https://uz.sputniknews.ru/20250525/uzbekistan-rossiya-prioritetnye-napravleniya-sotrudnichestva-49538284.html
Узбекистан и Россия обсудят приоритетные направления сотрудничества
Узбекистан и Россия обсудят приоритетные направления сотрудничества
Sputnik Узбекистан
Обсуждение пройдет на дискуссионной площадке клуба "Валдай". 25.05.2025, Sputnik Узбекистан
2025-05-25T18:00+0500
2025-05-25T18:00+0500
2025-05-25T18:00+0500
узбекистан
россия
сотрудничество
конференция
дискуссионный клуб "валдай"
москва
евразия
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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Конференция "Россия и Узбекистан: приоритетные направления сотрудничества" Международного дискуссионного клуба "Валдай" и Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте РУз начнет свою работу 27 мая в Москве. Об этом сообщает пресс-служба клуба.В ходе первой сессии речь пойдет о стратегическом партнерстве двух стран как важном факторе обеспечения стабильности в Евразии.Участники второй сессии обсудят взаимодействие Узбекистана и России в торгово-экономической сфере и обеспечение продовольственной безопасности.В условиях торговых войн, нестабильности на глобальных рынках, волатильности цен, климатических изменений наращивание дальнейшего экономического взаимодействия, усиление кооперации в аграрной сфере будут занимать одно из центральных мест в стратегическом взаимодействии между странами в среднесрочной перспективе.Третья сессия посвящена промышленной кооперации в новых международных условиях: развитию технологического сотрудничества.Напомним, что конференции под эгидой Валдайского клуба и Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте РУз проводят ежегодно, попеременно в России и Узбекистане.
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узбекистан, россия, сотрудничество, конференция, дискуссионный клуб "валдай", москва, евразия
узбекистан, россия, сотрудничество, конференция, дискуссионный клуб "валдай", москва, евразия
Узбекистан и Россия обсудят приоритетные направления сотрудничества
Обсуждение пройдет на дискуссионной площадке клуба "Валдай".
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik
. Конференция "Россия и Узбекистан: приоритетные направления сотрудничества" Международного дискуссионного клуба "Валдай" и Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте РУз начнет свою работу 27 мая в Москве. Об этом сообщает
пресс-служба клуба.
В ходе первой сессии речь пойдет о стратегическом партнерстве двух стран как важном факторе обеспечения стабильности в Евразии.
“Укрепление взаимодействия Узбекистана и России имеет фундаментальное значение для стабильности и поступательного развития всей Евразии. За последние годы страны смогли существенно продвинуться в области политического диалога и сотрудничества на всех уровнях. Стороны придерживаются схожих подходов в отношении ключевых региональных проблем и вызовов”, — говорится в сообщении.
Участники второй сессии обсудят взаимодействие Узбекистана и России в торгово-экономической сфере и обеспечение продовольственной безопасности.
В условиях торговых войн, нестабильности на глобальных рынках, волатильности цен, климатических изменений наращивание дальнейшего экономического взаимодействия, усиление кооперации в аграрной сфере будут занимать одно из центральных мест в стратегическом взаимодействии между странами в среднесрочной перспективе.
Третья сессия посвящена промышленной кооперации в новых международных условиях: развитию технологического сотрудничества.
“Технологическое и инновационное сотрудничество между Узбекистаном и Россией охватывает такие ключевые направления, как цифровая трансформация, научно-технический прогресс и модернизация промышленности. Общие приоритеты в создании инновационной экономики, развитии высоких технологий и поддержке исследовательских инициатив создают прочную основу для двустороннего взаимодействия. Важным элементом кооперации является взаимная интеграция технологических решений и научных разработок”, — говорится в сообщении.
Напомним, что конференции под эгидой Валдайского клуба и Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте РУз проводят ежегодно, попеременно в России и Узбекистане.