https://uz.sputniknews.ru/20250526/rossiyskie-boytsy-osvobodili-vladimirovku-i-belovody-v-sumskoy-oblasti-49547255.html
СВО: российские бойцы освободили Владимировку и Беловоды в Сумской области
СВО: российские бойцы освободили Владимировку и Беловоды в Сумской области
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Север"
2025-05-26T17:30+0500
2025-05-26T17:30+0500
2025-05-26T17:30+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
в мире
россия
украина
всу
минобороны рф
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/16/49502648_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_33bd934b988c877ca26f644e05259095.jpg
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Российские военнослужащие освободили населенные пункты Владимировка и Беловоды в Сумской области, сообщает Минобороны РФ.Также нанесено поражение скоплениям живой силы и техники десантно-штурмовой, двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Яблоновка, Алексеевка, Садки, Писаревка и Осоевка Сумской области. Потери ВСУ составили:
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/16/49502648_40:0:2769:2047_1920x0_80_0_0_c79ed263dbca0b6c73839ed3d1ec00ca.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сво россия бойцы сумская область
сво россия бойцы сумская область
СВО: российские бойцы освободили Владимировку и Беловоды в Сумской области
Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Север".
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik.
Российские военнослужащие освободили населенные пункты Владимировка и Беловоды в Сумской области, сообщает
Минобороны РФ.
“Подразделениями группировки войск "Север" в результате активных и решительных действий освобождены населенные пункты Владимировка и Беловоды Сумской области”, — говорится в сообщении.
Также нанесено поражение скоплениям живой силы и техники десантно-штурмовой, двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Яблоновка, Алексеевка, Садки, Писаревка и Осоевка Сумской области.
четыре боевые бронированные машины;
четыре орудия полевой артиллерии;
станция радиоэлектронной борьбы;
радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.