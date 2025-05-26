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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250526/rossiyskie-boytsy-osvobodili-vladimirovku-i-belovody-v-sumskoy-oblasti-49547255.html
СВО: российские бойцы освободили Владимировку и Беловоды в Сумской области
СВО: российские бойцы освободили Владимировку и Беловоды в Сумской области
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Север"
2025-05-26T17:30+0500
2025-05-26T17:30+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Российские военнослужащие освободили населенные пункты Владимировка и Беловоды в Сумской области, сообщает Минобороны РФ.Также нанесено поражение скоплениям живой силы и техники десантно-штурмовой, двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Яблоновка, Алексеевка, Садки, Писаревка и Осоевка Сумской области. Потери ВСУ составили:
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сво россия бойцы сумская область
сво россия бойцы сумская область

СВО: российские бойцы освободили Владимировку и Беловоды в Сумской области

17:30 26.05.2025
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкШтурмовые подразделения ВС РФ на Запорожском направлении отрабатывают штурм опорных пунктов и позиций противника
Штурмовые подразделения ВС РФ на Запорожском направлении отрабатывают штурм опорных пунктов и позиций противника - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2025
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Север".
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Российские военнослужащие освободили населенные пункты Владимировка и Беловоды в Сумской области, сообщает Минобороны РФ.
“Подразделениями группировки войск "Север" в результате активных и решительных действий освобождены населенные пункты Владимировка и Беловоды Сумской области”, — говорится в сообщении.
Также нанесено поражение скоплениям живой силы и техники десантно-штурмовой, двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Яблоновка, Алексеевка, Садки, Писаревка и Осоевка Сумской области.
Потери ВСУ составили:
до 275 военнослужащих;
четыре боевые бронированные машины;
девять автомобилей;
четыре орудия полевой артиллерии;
станция радиоэлектронной борьбы;
радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.
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