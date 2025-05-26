https://uz.sputniknews.ru/20250526/svo-stala-garantiey-bezopasnosti-dlya-evropy-49542232.html

СВО стала гарантией безопасности для Европы

СВО стала гарантией безопасности для Европы

Sputnik Узбекистан

Тысяча человек наших — военнослужащих, мирных жителей, парней, немолодых уже мужчин, женщин средних лет и несколько бабушек — вернулись домой. К своим близким... 26.05.2025, Sputnik Узбекистан

2025-05-26T17:00+0500

2025-05-26T17:00+0500

2025-05-26T17:00+0500

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Тысяча человек наших — военнослужащих, мирных жителей, парней, немолодых уже мужчин, женщин средних лет и несколько бабушек — вернулись домой. К своим близким, пишет колумнист РИА Новости. Это — наиглавнейший итог российских усилий, предпринятых в Стамбуле нашей делегацией. Тысяча жизней не просто спасены. Люди — на родине. С нами. Количество вызволенных из плена беспрецедентно. Подготовка, разумеется, велась не только в истекшее с момента дискуссий время, а значительно дольше. Все причастные, и те, кто в публичном поле был (и остается), и те, кто работал и работает непублично, невзирая на препятствия, могут с полным основанием считать себя победителями.Такова гуманитарная составляющая выполнения задач СВО.Одновременно с уже решенным и утвержденным порядком возвращения наших в Россию был спокойно и трезво начат новый этап спецоперации. А именно — создание зоны безопасности для трех пограничных областей: Брянской, Белгородской и, разумеется, Курской. У Брянской области опасное соседство растянуто на 300 километров. У Белгородской длина госграницы почти в два раза больше — 540 километров. Курское приграничье — это рубеж в 280 километров. Свыше тысячи километров земель Большой России должны находиться в полной и окончательной безопасности, как сообщил Верховный главнокомандующий Владимир Путин."Было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границы. Наши Вооруженные силы сейчас эту задачу решают. Активно подавляются огневые точки противника, работа идет".И если наши противники при этих словах задрыгали ножками и ручками, заверещав о том, что "Россия отказывается от перемирия", им следует напомнить, что на эту тему российский лидер говорил еще полтора года назад.Цитата от 31 января 2024-го: "Эта линия должна быть на таком удалении от нашей территории, которое бы обеспечило безопасность, имея в виду дальнобойные орудия иностранного прежде всего производства, которые украинские власти используют для обстрела мирных городов".Вчера в группировке "Север" сообщили, что боевая задача по созданию зоны безопасности вдоль нашей госграницы выполняется.Такова военная составляющая спецоперации.Есть еще и дипломатический трек: это меморандум, который на этой неделе должен быть представлен украинской стороне.Кадры возвращения курян к родным и близким разрывают сердце. Невозможно поверить, что эти сдержанные, прячущие слезы люди провели в плену многие недели, сумев выжить. Как выжила седая как лунь бабушка, неторопливо, поскольку опиралась на палочку, шедшая в автобус. Ее поддерживали с обеих сторон двое крепких волонтеров.Невозможно понять, как в аду плена не сломались женщины средних лет, которых точно нельзя заподозрить в наличии хоть каких-то военных навыков.И вот тут нужно сразу уточнить, для кого именно. В курское приграничье вторглись ведь не военнослужащие. И даже не боевики-террористы. В курское приграничье вторглись каратели. Чтобы убивать или чтобы забирать заложников для торговли их жизнями.Да, слово из лексикона ВОВ, казалось, не так уж часто сегодня употребляемое. Однако действия тех, кто был в военной форме, говорят сами за себя. Тех, кого мы сумели освободить, они грузили со связанными за спиной руками, как скот, в кузова грузовиков. Подталкивая автоматами. Точно так же это делали и гитлеровцы десятилетия назад. Единственное, что изменилось, — это язык. Подгоняли своих жертв каратели на русском.Гнали стариков, женщин, а также немолодых и точно не при армейской выправке мужчин. Кого-то, кто артачился, наверняка убивали. Естественно, что делалось это в соответствии с полученными приказами. Естественно, что людей, взятых в плен, рассматривали как товар. Потому что как товар, ах, простите, как "усиление переговорных позиций Киева" рассматривалась и сама карательно-террористическая, задуманная и совершенная при непосредственном участии натовских военных и с натовской поддержкой операция в курском приграничье. Естественно, натовцы не ожидали, что мы дадим такой мощный ответ.Разгром группировки карателей в курском приграничье совпал по времени с требованиями заединщиков "коалиции желающих" о 30-дневном перемирии. Задуманном для перегруппировки вэсэушников и снабжения их новым, еще более летальным оружием.Всякий, кто потратит несколько минут, чтобы убедиться, кого и как каратели похищали, чтобы потом на кон выставить их жизни, поймет все и сразу и про европейское стремление к миру на континенте, и наверняка "поверит" в исключительно гуманитарные интенции захвата людей. Их ведь наверняка спасали от "русских варваров", как нас сегодня называют к западу от Бреста.Варвары мы или нет, решит история. Будущее время нашей страны, в которой все будет расставлено по своим местам. В итоге тех, кто сражался, назовут освободителями от страшной карательной идеологии ненависти.В результате нашу страну начнут считать спасительницей тех, кем вэсэушные каратели собирались торговать.А нашу несомненную победу над ними оценят как главный залог мира, спокойствия и безопасности. В том числе и для Европы. Как это всегда и было — на протяжении последних столетий.

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Елена Караева https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg

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