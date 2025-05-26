https://uz.sputniknews.ru/20250526/uzbekistan-i-pakistan-budut-proizvodit-selxoztexniku-49539014.html
Узбекистан и Пакистан будут совместно производить сельхозтехнику
Узбекистан и Пакистан будут совместно производить сельхозтехнику
Sputnik Узбекистан
Узбекская делегация провела ряд встреч и переговоров с пакистанскими компаниями
2025-05-26T09:50+0500
2025-05-26T09:50+0500
2025-05-26T12:17+0500
узбекистан
пакистан
совместное предприятие
сельхозтехника
трактор
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Узбекистан и Пакистан будут совместно производить сельскохозяйственную технику, сообщает ИА "Дунё".В ходе рабочего визита в пакистанский Лахор узбекская делегация провела ряд встреч и переговоров с компаниями этой страны, обсудив возможности реализации совместных проектов. Пакистанской стороне презентовали тракторы и другую сельхозтехнику, производимую в Узбекистане, в частности, ООО "AgroTech Klaster" и рассказали о преимуществах и технических характеристиках продукции.“Были достигнуты договоренности по продвижению совместного производства тракторов мощностью 50-85 лошадиных сил, адаптированных к климатическим условиям двух стран, другой сельскохозяйственной техники и запасных частей к ним, а также по оптимизации цен на продукцию”, — говорится в сообщении.
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узбекистан пакистан совместное производство сельскохозяйственная техника
узбекистан пакистан совместное производство сельскохозяйственная техника
Узбекистан и Пакистан будут совместно производить сельхозтехнику
09:50 26.05.2025 (обновлено: 12:17 26.05.2025)
Узбекская делегация провела ряд встреч и переговоров с пакистанскими компаниями.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik.
Узбекистан и Пакистан будут совместно производить сельскохозяйственную технику, сообщает
ИА "Дунё".
В ходе рабочего визита в пакистанский Лахор узбекская делегация провела ряд встреч и переговоров с компаниями этой страны, обсудив возможности реализации совместных проектов.
Пакистанской стороне презентовали тракторы и другую сельхозтехнику, производимую в Узбекистане, в частности, ООО "AgroTech Klaster" и рассказали о преимуществах и технических характеристиках продукции.
“Были достигнуты договоренности по продвижению совместного производства тракторов мощностью 50-85 лошадиных сил, адаптированных к климатическим условиям двух стран, другой сельскохозяйственной техники и запасных частей к ним, а также по оптимизации цен на продукцию”, — говорится в сообщении.