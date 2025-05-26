https://uz.sputniknews.ru/20250526/uzbekistan-yuvelirnaya-otrasl-lgoty-49548764.html

Индивидуальные предприниматели в Узбекистане смогут торговать ювелирными изделиями

Индивидуальные предприниматели в Узбекистане смогут торговать ювелирными изделиями

Sputnik Узбекистан

Глава республики в ходе видеоселекторного совещания анонсировал ряд дополнительных льгот для ювелирной отрасли

2025-05-26T18:40+0500

2025-05-26T18:40+0500

2025-05-26T18:40+0500

узбекистан

золото

ювелирные украшения

предприниматели

льготы

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Индивидуальным предпринимателям в Узбекистане разрешат торговать ювелирными изделиями, сообщает пресс-служба президента.Глава республики в ходе видеоселекторного совещания по приоритетным задачам развития местной промышленности анонсировал ряд дополнительных льгот для ювелирной отрасли.Также в отрасли планируется переход на промышленный уровень производства и поддержка национальных брендов.Импортное оборудование и комплектующие для ювелирного производства освободят от таможенных пошлин. Расходы до $30 тыс. на приобретение дизайнов и форм у известных брендов компенсируют.Установленный ранее порядок покупки золота в рассрочку у Навоийского и Алмалыкского горнометаллургических комбинатов продлят еще на 3 года.В Ташкенте, Андижане и Хиве уже открыли ювелирные центры на основе опыта Турции, Дубая и Египта. В дальнейшем аналогичные комплексы поэтапно появятся и в других регионах.Для устойчивого обеспечения сырьем объем золота, выставляемого на бирже, увеличится с 6 до 8 тонн. Во всех регионах создадут золотые резервы.Президент дал поручения по сокращению доли теневой экономики в ювелирной отрасли и стимулированию легальной деятельности.В 2023 году объем производства в cфере превысил $200 млн, экспорт вырос на 17% достигнув $92 млн. Однако даже это составляет лишь небольшую часть потенциала республики, где ежегодно добывают более 100 тонн золота.

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узбекистан предприниматели торговля ювелирные изделия