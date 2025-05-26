https://uz.sputniknews.ru/20250526/uzbekistan-yuvelirnaya-otrasl-lgoty-49548764.html
Индивидуальные предприниматели в Узбекистане смогут торговать ювелирными изделиями
Индивидуальные предприниматели в Узбекистане смогут торговать ювелирными изделиями
Sputnik Узбекистан
Глава республики в ходе видеоселекторного совещания анонсировал ряд дополнительных льгот для ювелирной отрасли
2025-05-26T18:40+0500
2025-05-26T18:40+0500
2025-05-26T18:40+0500
узбекистан
золото
ювелирные украшения
предприниматели
льготы
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Индивидуальным предпринимателям в Узбекистане разрешат торговать ювелирными изделиями, сообщает пресс-служба президента.Глава республики в ходе видеоселекторного совещания по приоритетным задачам развития местной промышленности анонсировал ряд дополнительных льгот для ювелирной отрасли.Также в отрасли планируется переход на промышленный уровень производства и поддержка национальных брендов.Импортное оборудование и комплектующие для ювелирного производства освободят от таможенных пошлин. Расходы до $30 тыс. на приобретение дизайнов и форм у известных брендов компенсируют.Установленный ранее порядок покупки золота в рассрочку у Навоийского и Алмалыкского горнометаллургических комбинатов продлят еще на 3 года.В Ташкенте, Андижане и Хиве уже открыли ювелирные центры на основе опыта Турции, Дубая и Египта. В дальнейшем аналогичные комплексы поэтапно появятся и в других регионах.Для устойчивого обеспечения сырьем объем золота, выставляемого на бирже, увеличится с 6 до 8 тонн. Во всех регионах создадут золотые резервы.Президент дал поручения по сокращению доли теневой экономики в ювелирной отрасли и стимулированию легальной деятельности.В 2023 году объем производства в cфере превысил $200 млн, экспорт вырос на 17% достигнув $92 млн. Однако даже это составляет лишь небольшую часть потенциала республики, где ежегодно добывают более 100 тонн золота.
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узбекистан предприниматели торговля ювелирные изделия
узбекистан предприниматели торговля ювелирные изделия
Индивидуальные предприниматели в Узбекистане смогут торговать ювелирными изделиями
Глава республики в ходе видеоселекторного совещания анонсировал ряд дополнительных льгот для ювелирной отрасли.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik.
Индивидуальным предпринимателям в Узбекистане разрешат торговать ювелирными изделиями, сообщает
пресс-служба президента.
Глава республики в ходе видеоселекторного совещания по приоритетным задачам развития местной промышленности анонсировал ряд дополнительных льгот для ювелирной отрасли.
“Ювелиры смогут официально заниматься торговлей золотыми изделиями как индивидуальные предприниматели. Расходы на привлечение иностранных специалистов в размере до 2,5 тысячи долларов будут компенсированы при условии подготовки минимум 5 учеников”, — говорится в сообщении.
Также в отрасли планируется переход на промышленный уровень производства и поддержка национальных брендов.
Импортное оборудование и комплектующие для ювелирного производства освободят от таможенных пошлин. Расходы до $30 тыс. на приобретение дизайнов и форм у известных брендов компенсируют.
Установленный ранее порядок покупки золота в рассрочку у Навоийского и Алмалыкского горнометаллургических комбинатов продлят еще на 3 года.
В Ташкенте, Андижане и Хиве уже открыли ювелирные центры на основе опыта Турции, Дубая и Египта. В дальнейшем аналогичные комплексы поэтапно появятся и в других регионах.
Для устойчивого обеспечения сырьем объем золота, выставляемого на бирже, увеличится с 6 до 8 тонн. Во всех регионах создадут золотые резервы.
Президент дал поручения по сокращению доли теневой экономики в ювелирной отрасли и стимулированию легальной деятельности.
В 2023 году объем производства в cфере превысил $200 млн, экспорт вырос на 17% достигнув $92 млн. Однако даже это составляет лишь небольшую часть потенциала республики, где ежегодно добывают более 100 тонн золота.