Узбекистанские дзюдоисты выступят на ЧМ в Будапеште

“С 13 по 20 июня в столице Венгрии Будапеште пройдет чемпионат мира по дзюдо в личных и смешанных командных дисциплинах. В турнире примут участие около 500 спортсменов из 83 стран. Сборная Узбекистана будет представлена в расширенном составе”, — говорится в сообщении.