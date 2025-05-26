Узбекистанские дзюдоисты выступят на ЧМ в Будапеште
© Федерации Дзюдо УзбекистанаДзюдо
© Федерации Дзюдо Узбекистана
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В турнире примут участие около 500 спортсменов из 83 стран.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Узбекистанские дзюдоисты выступят на чемпионате мира в Будапеште, сообщает НОК.
“С 13 по 20 июня в столице Венгрии Будапеште пройдет чемпионат мира по дзюдо в личных и смешанных командных дисциплинах. В турнире примут участие около 500 спортсменов из 83 стран. Сборная Узбекистана будет представлена в расширенном составе”, — говорится в сообщении.
По информации Международной федерации дзюдо, за медали будут бороться:
Мужчины
-60 кг: Бахром Ботуров
-66 кг: Замохшари Бекмуродов
-66 кг: Азизбек Ортиков
-73 кг: Шахрам Ахадов
-81 кг: Арслонбек Тожиев
-90 кг: Нурбек Муртазаев
-90 кг: Шахзодхужа Шарипов
+100 кг: Алишер Юсупов
+100 кг: Музаффарбек Турабоев
Женщины
-48 кг: Халима Курбонова
-48 кг: Лазиза Хайдарова
-52 кг: Сугдиёна Рафкатова
-52 кг: Мухайё Ахматова
-57 кг: Шукуржон Аминова
-63 кг: Маржона Нуруллоева
-70 кг: Хуршида Раззокбердиева
-78 кг: Маржона Кучимова
+78 кг: Ирисхон Курбонбоева