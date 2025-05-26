https://uz.sputniknews.ru/20250526/v-uzbekistane-sozdadut-natsionalnuyu-organizatsiyu-po-perestraxovaniyu-49547863.html

В Узбекистане создадут Национальную организацию по перестрахованию

В Узбекистане создадут Национальную организацию по перестрахованию

Sputnik Узбекистан

В 2025 году объем национального рынка перестрахования должен достичь 4 трлн сумов, экспорт услуг — увеличиться как минимум на 30%, а объем привлеченных инвестиций — до 150 млрд сумов

2025-05-26T18:08+0500

2025-05-26T18:08+0500

2025-05-26T18:08+0500

общество

узбекистан

страхование

постановление

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. В Узбекистане создадут национальную перестраховочную организацию. Это определено в соответствующем постановлении президента.Документ направлен на дальнейшее совершенствование системы перестрахования.Компания "O‘zbekiston qayta sug‘urta kompaniyasi" в форме акционерного общества с уставным капиталом не менее 300 млрд сумов будет предоставлять перестраховочные услуги, включая защиту инвестиций и рисков в рамках крупных инвестпроектов.В соответствии с постановлением, в 2025 году объем национального рынка перестрахования должен достичь 4 трлн сумов, экспорт услуг — увеличиться как минимум на 30%, а объем привлеченных инвестиций — до 150 млрд сумов.

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