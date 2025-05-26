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Крупнейший нефтегазовый регион России заинтересован в привлечении на работу узбекистанцев
Крупнейший нефтегазовый регион России заинтересован в привлечении на работу узбекистанцев
Sputnik Узбекистан
На крупных производственных предприятиях Ханты-Мансийского автономного округа открыто более 20 тыс. вакансий
2025-05-26T13:20+0500
2025-05-26T13:20+0500
2025-05-26T13:20+0500
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Крупнейший нефтегазовый регион России намерен привлечь на работу граждан Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".Сотрудники Генерального консульства республики провели онлайн-переговоры с заместителем директора Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Алексеем Мокринским и руководителями крупных компаний этого российского региона.Мокринский сообщил, что в Ханты-Мансийском автономном округе на крупных производственных предприятиях нефтегазовой отрасли и других сферах открыто более 20 тыс. вакансий. "В 2024 году большую часть (60%) от общего числа иностранных граждан, оформивших трудовые патенты в регионе, составили граждане Узбекистана. Работодатели все больше заинтересованы в трудоустройстве узбекистанцев", — отметил он.Представители Генконсульства подробно разъяснили участникам встречи положения межправительственного соглашения между Россией и Узбекистаном, регулирующего вопросы трудоустройства граждан республики. Работодателям предоставили на рассмотрение проекты соглашений о сотрудничестве и формы заявлений.По итогам встречи достигнуты предварительные договоренности с руководителями крупных организаций Ханты-Мансийского автономного округа о перспективах сотрудничества в сфере организованного трудоустройства граждан Узбекистана.
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россия узбекистанцы работа предприятия ханты-мансийск
россия узбекистанцы работа предприятия ханты-мансийск
Крупнейший нефтегазовый регион России заинтересован в привлечении на работу узбекистанцев
На крупных производственных предприятиях Ханты-Мансийского автономного округа открыто более 20 тыс. вакансий.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik.
Крупнейший нефтегазовый регион России намерен привлечь на работу граждан Узбекистана, сообщает
ИА "Дунё".
Сотрудники Генерального консульства республики провели онлайн-переговоры с заместителем директора Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Алексеем Мокринским и руководителями крупных компаний этого российского региона.
Мокринский сообщил, что в Ханты-Мансийском автономном округе на крупных производственных предприятиях нефтегазовой отрасли и других сферах открыто более 20 тыс. вакансий.
"В 2024 году большую часть (60%) от общего числа иностранных граждан, оформивших трудовые патенты в регионе, составили граждане Узбекистана. Работодатели все больше заинтересованы в трудоустройстве узбекистанцев", — отметил он.
Представители Генконсульства подробно разъяснили участникам встречи положения межправительственного соглашения между Россией и Узбекистаном, регулирующего вопросы трудоустройства граждан республики. Работодателям предоставили на рассмотрение проекты соглашений о сотрудничестве и формы заявлений.
По итогам встречи достигнуты предварительные договоренности с руководителями крупных организаций Ханты-Мансийского автономного округа о перспективах сотрудничества в сфере организованного трудоустройства граждан Узбекистана.