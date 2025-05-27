https://uz.sputniknews.ru/20250527/buryatiya-nachnet-postavlyat-rogatyy-skot-loshadi-uzbekistan-49553905.html

Бурятия начнет поставлять крупный рогатый скот и лошадей в Узбекистан

Бурятия начнет поставлять крупный рогатый скот и лошадей в Узбекистан

Sputnik Узбекистан

Будет создана Рабочая группа с участием представителей Россельхознадзора Бурятии, которая проработает вопросы поставок крупного и мелкого рогатого скота в Узбекистан, а также создания Оптово-распределительного Центра по поставкам узбекской сельхозпродукции в Бурятию.

2025-05-27T10:40+0500

2025-05-27T10:40+0500

2025-05-27T10:54+0500

узбекистан

бурятия

скот

сотрудничество

сельское хозяйство

плодоовощная продукция

агропромышленность

животноводство

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В Бурятии будет построен оптово-распределительный центр (ОРЦ) для импорта плодоовощной и сельскохозяйственной продукции из Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".Этот вопрос обсуждался на расширенном заседании в правительстве Бурятии с участием зампреда правительства, министра сельского хозяйства и продовольствия республики Амгалана Дармаева и Генерального консула Узбекистана Аслама Акбарова.Амгалан Дармаев особо остановился на развитии взаимовыгодного сотрудничества с Узбекистаном, особенно в сфере сельского хозяйства и животноводства. Министр отметил, что Узбекистан является перспективным рынком для бурятских аграриев, с большим потенциалом для наращивания экспорта живого скота, а также мясной продукции.Это, по его мнению, открывает новые возможности для фермеров Бурятии и послужит укреплению экономических связей между регионами двух стран, в частности с Каракалпакстаном.Основной темой переговоров стало развитие взаимовыгодного сотрудничества в агропромышленной сфере. Генеральный консул Узбекистана уделил особое внимание росту поставок сельхозпродукции из Узбекистана в Бурятию и в регионы Дальнего Востока, а также крупного и мелкого рогатого скота, в том числе лошадей, из Бурятии в Узбекистан.Участники подробно обсудили вопрос организации поставок узбекских овощей и фруктов в Бурятию. Рассмотрена возможность создания в Бурятии Оптово-распределительного центра (ОРЦ) для импорта плодоовощной продукции из Узбекистана.Кроме того, стороны подняли вопрос сотрудничества в области аграрного образования, включая обмен опытом между специалистами.По итогам встречи стороны договорились о создании совместной Рабочей группы с участием представителей Россельхознадзора Бурятии, которая займется проработкой вопроса поставок крупного и мелкого рогатого скота в Узбекистан, а также созданием Оптово-распределительного Центра по поставкам узбекской сельхозпродукции в Бурятию.

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узбекистан бурятия сотрудничество лошади мелкий крупный рогатый скот сельское хозяйство животноводство аграрии