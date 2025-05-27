https://uz.sputniknews.ru/20250527/buryatiya-nachnet-postavlyat-rogatyy-skot-loshadi-uzbekistan-49553905.html
Бурятия начнет поставлять крупный рогатый скот и лошадей в Узбекистан
Бурятия начнет поставлять крупный рогатый скот и лошадей в Узбекистан
Sputnik Узбекистан
Будет создана Рабочая группа с участием представителей Россельхознадзора Бурятии, которая проработает вопросы поставок крупного и мелкого рогатого скота в Узбекистан, а также создания Оптово-распределительного Центра по поставкам узбекской сельхозпродукции в Бурятию.
2025-05-27T10:40+0500
2025-05-27T10:40+0500
2025-05-27T10:54+0500
узбекистан
бурятия
скот
сотрудничество
сельское хозяйство
плодоовощная продукция
агропромышленность
животноводство
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/1b/49554999_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_e6eae2927dd310cce3a4a3ff57d8d451.jpg
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В Бурятии будет построен оптово-распределительный центр (ОРЦ) для импорта плодоовощной и сельскохозяйственной продукции из Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".Этот вопрос обсуждался на расширенном заседании в правительстве Бурятии с участием зампреда правительства, министра сельского хозяйства и продовольствия республики Амгалана Дармаева и Генерального консула Узбекистана Аслама Акбарова.Амгалан Дармаев особо остановился на развитии взаимовыгодного сотрудничества с Узбекистаном, особенно в сфере сельского хозяйства и животноводства. Министр отметил, что Узбекистан является перспективным рынком для бурятских аграриев, с большим потенциалом для наращивания экспорта живого скота, а также мясной продукции.Это, по его мнению, открывает новые возможности для фермеров Бурятии и послужит укреплению экономических связей между регионами двух стран, в частности с Каракалпакстаном.Основной темой переговоров стало развитие взаимовыгодного сотрудничества в агропромышленной сфере. Генеральный консул Узбекистана уделил особое внимание росту поставок сельхозпродукции из Узбекистана в Бурятию и в регионы Дальнего Востока, а также крупного и мелкого рогатого скота, в том числе лошадей, из Бурятии в Узбекистан.Участники подробно обсудили вопрос организации поставок узбекских овощей и фруктов в Бурятию. Рассмотрена возможность создания в Бурятии Оптово-распределительного центра (ОРЦ) для импорта плодоовощной продукции из Узбекистана.Кроме того, стороны подняли вопрос сотрудничества в области аграрного образования, включая обмен опытом между специалистами.По итогам встречи стороны договорились о создании совместной Рабочей группы с участием представителей Россельхознадзора Бурятии, которая займется проработкой вопроса поставок крупного и мелкого рогатого скота в Узбекистан, а также созданием Оптово-распределительного Центра по поставкам узбекской сельхозпродукции в Бурятию.
узбекистан
бурятия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/1b/49554999_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_9081804566626ab747432e5053ec56d9.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан бурятия сотрудничество лошади мелкий крупный рогатый скот сельское хозяйство животноводство аграрии
узбекистан бурятия сотрудничество лошади мелкий крупный рогатый скот сельское хозяйство животноводство аграрии
Бурятия начнет поставлять крупный рогатый скот и лошадей в Узбекистан
10:40 27.05.2025 (обновлено: 10:54 27.05.2025)
Будет создана Рабочая группа с участием представителей Россельхознадзора Бурятии, которая проработает вопросы поставок крупного и мелкого рогатого скота в Узбекистан, а также создания Оптово-распределительного Центра по поставкам узбекской сельхозпродукции в Бурятию.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В Бурятии будет построен оптово-распределительный центр (ОРЦ) для импорта плодоовощной и сельскохозяйственной продукции из Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".
Этот вопрос обсуждался на расширенном заседании в правительстве Бурятии с участием зампреда правительства, министра сельского хозяйства и продовольствия республики Амгалана Дармаева и Генерального консула Узбекистана Аслама Акбарова.
Амгалан Дармаев особо остановился на развитии взаимовыгодного сотрудничества с Узбекистаном, особенно в сфере сельского хозяйства и животноводства. Министр отметил, что Узбекистан является перспективным рынком для бурятских аграриев, с большим потенциалом для наращивания экспорта живого скота, а также мясной продукции.
Это, по его мнению, открывает новые возможности для фермеров Бурятии и послужит укреплению экономических связей между регионами двух стран, в частности с Каракалпакстаном.
Основной темой переговоров стало развитие взаимовыгодного сотрудничества в агропромышленной сфере. Генеральный консул Узбекистана уделил особое внимание росту поставок сельхозпродукции из Узбекистана в Бурятию и в регионы Дальнего Востока, а также крупного и мелкого рогатого скота, в том числе лошадей, из Бурятии в Узбекистан.
"Подписание в мае прошлого года Меморандума о взаимопонимании между Советом министров Каракалпакстана и правительством Бурятии призвано стимулировать развитие разнопланового взаимодействия, в том числе в сфере племенного животноводства", – отмечалось на заседании.
Участники подробно обсудили вопрос организации поставок узбекских овощей и фруктов в Бурятию. Рассмотрена возможность создания в Бурятии Оптово-распределительного центра (ОРЦ) для импорта плодоовощной продукции из Узбекистана.
"Особое внимание российская сторона акцентировала и на том аспекте, что именно узбекские фрукты и овощи пользуются наибольшим спросом у жителей Бурятии, благодаря своим непревзойденным вкусовым качествам и разнообразию", – отметили в агентстве.
Кроме того, стороны подняли вопрос сотрудничества в области аграрного образования, включая обмен опытом между специалистами.
"Российская сторона поддержала предложение Генконсульства об организации в самое ближайшее время точечных бизнес-миссий из Узбекистана в Бурятию и в обратном направлении, разработки "Дорожной карты" сотрудничества между Каракалпакстаном и Бурятией, а также презентации туристического потенциала страны в городе Улан-Уде", – говорится в сообщении.
По итогам встречи стороны договорились о создании совместной Рабочей группы с участием представителей Россельхознадзора Бурятии, которая займется проработкой вопроса поставок крупного и мелкого рогатого скота в Узбекистан, а также созданием Оптово-распределительного Центра по поставкам узбекской сельхозпродукции в Бурятию.