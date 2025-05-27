https://uz.sputniknews.ru/20250527/moskovskie-spetsialisty-sozdadut-3d-izobrajeniya-uzbekskix-natsionalnyx-kostyumov-49555844.html

Московские специалисты создадут 3D-изображения узбекских национальных костюмов

Московские специалисты создадут 3D-изображения узбекских национальных костюмов

Sputnik Узбекистан

Посетители Центра исламской цивилизации смогут примерять национальные костюмы Самарканда, Бухары, Ташкента, Ферганы и Каракалпакстана с помощью очков виртуальной реальности.

2025-05-27T14:04+0500

2025-05-27T14:04+0500

2025-05-27T15:09+0500

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. С помощью московских специалистов будет создано 3D-изображение узбекских национальных костюмов. Об этом рассказала доктор искусствоведения, профессор Халида Камилова, сообщает пресс-служба Центра исламской цивилизации.По словам Камиловой, работа над виртуальным проектом, который войдет в экспозицию Центра, ведется совместно с московскими учеными и специалистами. Они визуализируют изображение одежды с помощью 3D-технологии.Посетители Центра исламской цивилизации смогут примерять национальные костюмы Самарканда, Бухары, Ташкента, Ферганы и Каракалпакстана с помощью очков виртуальной реальности. Костюмы также включают в себя головные уборы, халаты, украшения и аксессуары.

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