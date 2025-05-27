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Московские специалисты создадут 3D-изображения узбекских национальных костюмов
Московские специалисты создадут 3D-изображения узбекских национальных костюмов
Sputnik Узбекистан
Посетители Центра исламской цивилизации смогут примерять национальные костюмы Самарканда, Бухары, Ташкента, Ферганы и Каракалпакстана с помощью очков виртуальной реальности.
2025-05-27T14:04+0500
2025-05-27T14:04+0500
2025-05-27T15:09+0500
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. С помощью московских специалистов будет создано 3D-изображение узбекских национальных костюмов. Об этом рассказала доктор искусствоведения, профессор Халида Камилова, сообщает пресс-служба Центра исламской цивилизации.По словам Камиловой, работа над виртуальным проектом, который войдет в экспозицию Центра, ведется совместно с московскими учеными и специалистами. Они визуализируют изображение одежды с помощью 3D-технологии.Посетители Центра исламской цивилизации смогут примерять национальные костюмы Самарканда, Бухары, Ташкента, Ферганы и Каракалпакстана с помощью очков виртуальной реальности. Костюмы также включают в себя головные уборы, халаты, украшения и аксессуары.
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национальная одежда ученые центр исламской цивилизации
национальная одежда ученые центр исламской цивилизации
Московские специалисты создадут 3D-изображения узбекских национальных костюмов
14:04 27.05.2025 (обновлено: 15:09 27.05.2025)
Посетители Центра исламской цивилизации смогут примерять национальные костюмы Самарканда, Бухары, Ташкента, Ферганы и Каракалпакстана с помощью очков виртуальной реальности.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik.
С помощью московских специалистов будет создано 3D-изображение узбекских национальных костюмов. Об этом рассказала доктор искусствоведения, профессор Халида Камилова, сообщает
пресс-служба Центра исламской цивилизации.
По словам Камиловой, работа над виртуальным проектом, который войдет в экспозицию Центра, ведется совместно с московскими учеными и специалистами. Они визуализируют изображение одежды с помощью 3D-технологии.
"Наш проект представит национальные костюмы виртуально. То есть, посетитель центра сможет выбрать и примерить уникальные костюмы с помощью 3D-технологий. Это современный, инновационный проект пробудит интерес к национальным костюмам у нашей молодежи. Он тесно связан не только с культурой и искусством, но и с IT-технологиями, текстилем и экономическим производством", — отметила специалист.
Посетители Центра исламской цивилизации смогут примерять национальные костюмы Самарканда, Бухары, Ташкента, Ферганы и Каракалпакстана с помощью очков виртуальной реальности. Костюмы также включают в себя головные уборы, халаты, украшения и аксессуары.