https://uz.sputniknews.ru/20250527/obid-xakimov-rossiya-strategicheskiy-partner-uzbekistana-49566382.html

Обид Хакимов: Россия — это стратегический партнер Узбекистана

Обид Хакимов: Россия — это стратегический партнер Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Директор Центра экономических исследований и реформ при Администрации Президента Республики Узбекистан рассказал о перспективах вхождения страны в ЕАЭС в... 27.05.2025, Sputnik Узбекистан

2025-05-27T18:35+0500

2025-05-27T18:35+0500

2025-05-27T18:35+0500

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Если в 2017 году общий объем экономики Узбекистана составлял 52 миллиардов долларов, то сейчас эта цифра увеличилась до 115 миллиардов. Важную роль в этом процессе играет внешняя торговля, в частности со странами ЕАЭС. Сегодня доля Российской Федерации во внешнеторговом обороте Узбекистана составляет около 18%. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал директор Центра экономических исследований и реформ при Администрации Президента Республики Узбекистан Обид Хакимов."Наш центр всегда оценивает влияние глобализации и интеграционных процессов. Таким образом мы можем увидеть, что каждый интеграционный процесс привносит какие-то большие плюсы. А возможные минусы мы должны нивелировать. К примеру, можно ожидать, что большой прирост импорта автомобилей в Узбекистан может сказаться отрицательно на автомобильной индустрии страны. Следовательно, все отрасли должны быть готовы к конкуренции и стандартам, с которыми связаны интеграционные процессы", — отметил он.По словам Хакимова, существуют разные практики вхождения в состав международных союзов. Например, после присоединения к ЕАЭС Казахстан утвердил отдельные тарифные ставки на 3000 товаров, которые они определяют как тарифные ставки Всемирной торговой организации. Поэтому сейчас Узбекистан, как активный наблюдатель, все это изучает.Сфера экономического сотрудничества Узбекистана и России обширна и охватывает множество отраслей: от агропродовольственного сектора до атомной энергетики, отметил Хакимов.

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