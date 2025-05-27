https://uz.sputniknews.ru/20250527/press-tsentr-kak-budet-rabotat-novaya-sistema-shtrafnyx-ballov-dlya-voditeley-v-uzbekistane-49563651.html
Пресс-центр: как будет работать новая система штрафных баллов для водителей в Узбекистане
Пресс-центр: как будет работать новая система штрафных баллов для водителей в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
В пресс-центре Sputnik Узбекистан расскажут о том, как будет работать новая система штрафных баллов для водителей в Узбекистане, как это нововведение повысит ответственность водителей и улучшит безопасность дорожного движения в стране.
2025-05-27T16:42+0500
2025-05-27T16:42+0500
2025-05-27T16:42+0500
пдд
пресс-конференция
пресс-центр
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штраф
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безопасность
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан 28 мая в 16.00 по местному времени состоится пресс-конференция, посвященная вопросам внедрения системы начисления штрафных баллов за нарушения правил дорожного движения в Узбекистане.На вопросы журналистов ответит пресс-секретарь Службы безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД Республики Узбекистан Зоир Юлдашев. Напомним, в Узбекистане с 1 июня запускается система начисления штрафных баллов за нарушение ПДД.Спикер раскажет К участию в пресс-конференции приглашаются представители СМИ.Записаться можно по следующим контактам:+998971907178 @alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
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пдд узбекистан дорога пресс-центр пресс-конференция безопасность штраф балл
пдд узбекистан дорога пресс-центр пресс-конференция безопасность штраф балл
Пресс-центр: как будет работать новая система штрафных баллов для водителей в Узбекистане
В пресс-центре Sputnik Узбекистан расскажут о том, как будет работать новая система штрафных баллов для водителей в Узбекистане, как это нововведение повысит ответственность водителей и улучшит безопасность дорожного движения в стране.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан 28 мая в 16.00 по местному времени состоится пресс-конференция, посвященная вопросам внедрения системы начисления штрафных баллов за нарушения правил дорожного движения в Узбекистане.
На вопросы журналистов ответит пресс-секретарь Службы безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД Республики Узбекистан Зоир Юлдашев.
Напомним, в Узбекистане с 1 июня запускается система начисления штрафных баллов за нарушение ПДД.
Как будет работать новая система штрафных баллов для водителей в Узбекистане;
Как это нововведение повысит ответственность водителей и улучшит безопасность дорожного движения в стране;
К участию в пресс-конференции приглашаются представители СМИ.
Записаться можно по следующим контактам:
+998971907178 @alisherakimbaev
a.akimbaev@sputniknews.com
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.