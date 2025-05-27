https://uz.sputniknews.ru/20250527/protsess-delimitatsii-granits-v-tsentralnoy-azii-zavershaetsya-49566051.html

Процесс делимитации границ в Центральной Азии завершается – эксперт

Процесс делимитации границ в Центральной Азии завершается – эксперт

Sputnik Узбекистан

В Москве состоялась конференция "Россия и Узбекистан: приоритетные направления сотрудничества" в Международном дискуссионном клубе "Валдай".

2025-05-27T18:11+0500

2025-05-27T18:11+0500

2025-05-27T18:35+0500

дискуссионный клуб "валдай"

сотрудничество

узбекистан

россия

центральная азия

общество

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Регион Центральной Азии меняется, он консолидируется, завершается процесс делимитации границ. Формат Россия — Центральная Азия приобретает особое значение. Об этом заявил директор Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана Элдор Арипов на конференции в Москве.В Москве состоялась конференция "Россия и Узбекистан: приоритетные направления сотрудничества" в Международном дискуссионном клубе "Валдай", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В ходе своего выступления Элдор Арипов отметил, что модель сотрудничества России и Узбекистана основана на высокой динамике контактов на высшем уровне.Он добавил, что регион Центральной Азии меняется, он консолидируется, завершается процесс делимитации границ. Особое значение приобретает формат Россия — Центральная Азия.️ Потенциал отношений России и Узбекистана огромен, существует множество пока не затронутых резервов.По словам эксперта, Россия и Узбекистан наращивают товарооборот, а инвестиционные проекты выражаются в сумме $56 млрд и охватывают также высокотехнологичные сферы: ядерную энергетику, ядерную медицину."Если взглянуть на инвестиционные проекты, то их уже на сумму порядка 56 миллиардов долларов. Причем это не просто какие-то традиционные сферы. Это уже и высокотехнологичные секторы, это ядерная энергетика, ядерная медицина", – подчеркнул он. Кроме того, по словам Арипова, Россия и Узбекистан считают, что изоляция Афганистана контрпродуктивна, а сотрудничество с этой страной важно для реализации различных инфраструктурных проектов.

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