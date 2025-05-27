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Процесс делимитации границ в Центральной Азии завершается – эксперт
Процесс делимитации границ в Центральной Азии завершается – эксперт
Sputnik Узбекистан
В Москве состоялась конференция "Россия и Узбекистан: приоритетные направления сотрудничества" в Международном дискуссионном клубе "Валдай".
2025-05-27T18:11+0500
2025-05-27T18:11+0500
2025-05-27T18:35+0500
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сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Регион Центральной Азии меняется, он консолидируется, завершается процесс делимитации границ. Формат Россия — Центральная Азия приобретает особое значение. Об этом заявил директор Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана Элдор Арипов на конференции в Москве.В Москве состоялась конференция "Россия и Узбекистан: приоритетные направления сотрудничества" в Международном дискуссионном клубе "Валдай", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В ходе своего выступления Элдор Арипов отметил, что модель сотрудничества России и Узбекистана основана на высокой динамике контактов на высшем уровне.Он добавил, что регион Центральной Азии меняется, он консолидируется, завершается процесс делимитации границ. Особое значение приобретает формат Россия — Центральная Азия.️ Потенциал отношений России и Узбекистана огромен, существует множество пока не затронутых резервов.По словам эксперта, Россия и Узбекистан наращивают товарооборот, а инвестиционные проекты выражаются в сумме $56 млрд и охватывают также высокотехнологичные сферы: ядерную энергетику, ядерную медицину."Если взглянуть на инвестиционные проекты, то их уже на сумму порядка 56 миллиардов долларов. Причем это не просто какие-то традиционные сферы. Это уже и высокотехнологичные секторы, это ядерная энергетика, ядерная медицина", – подчеркнул он. Кроме того, по словам Арипова, Россия и Узбекистан считают, что изоляция Афганистана контрпродуктивна, а сотрудничество с этой страной важно для реализации различных инфраструктурных проектов.
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конференция валдай россия узбекистан
конференция валдай россия узбекистан
Процесс делимитации границ в Центральной Азии завершается – эксперт
18:11 27.05.2025 (обновлено: 18:35 27.05.2025)
В Москве состоялась конференция "Россия и Узбекистан: приоритетные направления сотрудничества" в Международном дискуссионном клубе "Валдай".
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Регион Центральной Азии меняется, он консолидируется, завершается процесс делимитации границ. Формат Россия — Центральная Азия приобретает особое значение. Об этом заявил директор Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана Элдор Арипов на конференции в Москве.
В Москве состоялась конференция "Россия и Узбекистан: приоритетные направления сотрудничества" в Международном дискуссионном клубе "Валдай", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В ходе своего выступления Элдор Арипов отметил, что модель сотрудничества России и Узбекистана основана на высокой динамике контактов на высшем уровне.
"Мощная основа формируется в плане развития торгово-экономических, промышленных контактов. С 2017 года в 2,5 раза увеличился наш товарооборот. Россия — это крупнейший экономический партнер Узбекистана. Это не только традиционные отрасли, но и технологии, инновации. Между Россией и Узбекистаном существуют широкие связи на уровне регионов", – отметил эксперт.
Он добавил, что регион Центральной Азии меняется, он консолидируется, завершается процесс делимитации границ. Особое значение приобретает формат Россия — Центральная Азия.️ Потенциал отношений России и Узбекистана огромен, существует множество пока не затронутых резервов.
По словам эксперта, Россия и Узбекистан наращивают товарооборот, а инвестиционные проекты выражаются в сумме $56 млрд и охватывают также высокотехнологичные сферы: ядерную энергетику, ядерную медицину.
"Есть (между Ташкентом и Москвой - ред.) устойчивая модель взаимодействия, которая позволяет решать текущие вопросы и смотреть на перспективу", – сказал Арипов.
"Если взглянуть на инвестиционные проекты, то их уже на сумму порядка 56 миллиардов долларов. Причем это не просто какие-то традиционные сферы. Это уже и высокотехнологичные секторы, это ядерная энергетика, ядерная медицина", – подчеркнул он.
Кроме того, по словам Арипова, Россия и Узбекистан считают, что изоляция Афганистана контрпродуктивна, а сотрудничество с этой страной важно для реализации различных инфраструктурных проектов.