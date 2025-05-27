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Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
Пресс-центр
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 21 А, оф. 508, +998712058228
https://uz.sputniknews.ru/20250527/tashkent-perspektivy-dvustoronnego-sotrudnichestva-uzbekistan-belarus-49557509.html
В Ташкенте обсудят перспективы двустороннего сотрудничества между Узбекистаном и Беларусью
В Ташкенте обсудят перспективы двустороннего сотрудничества между Узбекистаном и Беларусью
Sputnik Узбекистан
Речь пойдет о взаимодействии двух республик в области торговли, промкооперации, промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, туризма, технологий, а также направлениях, которые планируется развивать в будущем.
2025-05-27T12:15+0500
2025-05-27T12:36+0500
пресс-конференция
пресс-центр
беларусь
узбекистан
сотрудничество
пресс-центр
технологии
сельское хозяйство
промышленность
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан 29 мая в 14.00 по местному времени состоится пресс-конференция Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Беларусь в Республике Узбекистан Александра Огородникова, посвященная вопросам двустороннего сотрудничества между двумя государствами. В ходе мероприятия будут рассмотрены следующие вопросы:К участию в пресс-конференции приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам: +998971907178 @alisherakimbaev a.akimbaev@sputniknews.com Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
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пресс-центр беларусь узбекистан сотрудничество посол огородников
пресс-центр беларусь узбекистан сотрудничество посол огородников

В Ташкенте обсудят перспективы двустороннего сотрудничества между Узбекистаном и Беларусью

12:15 27.05.2025 (обновлено: 12:36 27.05.2025)
© Sputnik / Бахром ХатамовПресс-центр Sputnik Узбекистан
Пресс-центр Sputnik Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2025
© Sputnik / Бахром Хатамов
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Речь пойдет о взаимодействии двух республик в области торговли, промкооперации, промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, туризма, технологий, а также направлениях, которые планируется развивать в будущем.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан 29 мая в 14.00 по местному времени состоится пресс-конференция Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Беларусь в Республике Узбекистан Александра Огородникова, посвященная вопросам двустороннего сотрудничества между двумя государствами.
В ходе мероприятия будут рассмотрены следующие вопросы:
Как Беларусь сотрудничает с Узбекистаном в области торгово-экономических связей, промышленной кооперации, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, туризма и технологий?
Как взаимодействуют промышленные производители?
Какие направления планируется развивать в будущем?
К участию в пресс-конференции приглашаются журналисты.
Записаться можно по следующим контактам:
+998971907178 @alisherakimbaev
a.akimbaev@sputniknews.com
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
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