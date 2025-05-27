https://uz.sputniknews.ru/20250527/tashkent-perspektivy-dvustoronnego-sotrudnichestva-uzbekistan-belarus-49557509.html

В Ташкенте обсудят перспективы двустороннего сотрудничества между Узбекистаном и Беларусью

В Ташкенте обсудят перспективы двустороннего сотрудничества между Узбекистаном и Беларусью

Sputnik Узбекистан

Речь пойдет о взаимодействии двух республик в области торговли, промкооперации, промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, туризма, технологий, а также направлениях, которые планируется развивать в будущем.

2025-05-27T12:15+0500

2025-05-27T12:15+0500

2025-05-27T12:36+0500

пресс-конференция

пресс-центр

беларусь

узбекистан

сотрудничество

пресс-центр

технологии

сельское хозяйство

промышленность

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан 29 мая в 14.00 по местному времени состоится пресс-конференция Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Беларусь в Республике Узбекистан Александра Огородникова, посвященная вопросам двустороннего сотрудничества между двумя государствами. В ходе мероприятия будут рассмотрены следующие вопросы:К участию в пресс-конференции приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам: +998971907178 @alisherakimbaev a.akimbaev@sputniknews.com Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.

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