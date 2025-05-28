https://uz.sputniknews.ru/20250528/chashma-ayub-svyatoy-istochnik-v-buxare-48879967.html

Чашма-Аюб: святой источник в Бухаре

Чашма-Аюб: святой источник в Бухаре

Sputnik Узбекистан

В самом центре Бухары находится Мавзолей Чашма-Аюб — место, где оживает легенда о святом Иове, а из глубины веков струится целебная вода. Это не просто... 28.05.2025, Sputnik Узбекистан

2025-05-28T18:40+0500

2025-05-28T18:40+0500

2025-05-28T18:40+0500

мавзолей

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ТАШКЕНТ, 28 май — Sputnik, Бахром Хатамов. Мавзолей Чашма-Аюб, что в переводе означает "Источник Иова", — уникальное место, где история, вера и архитектура сплелись в единое целое. Согласно древнему преданию, еще до основания города местные жители страдали от страшной засухи. Тогда, услышав их мольбы, явился святой Аюб (библейский пророк Иов). Ударив посохом о землю, он сотворил чудо: из-под земли забил живительный источник с прозрачной и холодной водой. По сей день люди верят в его целебную силу.Над этим святым источником и был возведен мавзолей — сооружение в форме вытянутой призмы, украшенное несколькими куполами. Особенно выделяется двойной купол с конической вершиной: он словно парит над основной частью здания, придавая ему величественный и немного сказочный облик. Расположен мавзолей неподалеку от знаменитого мавзолея Саманидов и руин древней городской стены.Архитектурный шедевр сквозь векаПервоначальная постройка относится к XII веку и была возведена при династии Караханидов. Спустя два столетия, по приказу Амира Темура зодчие из Хорезма продолжили строительство, придав сооружению архитектурные черты, характерные для их региона. Именно поэтому Чашма-Аюб — редкий образец смешения стилей, сохранивший в себе отпечатки разных эпох. На протяжении XIV–XIX веков здание неоднократно перестраивали, сохраняя его сакральную суть.Внутри покоятся несколько выдающихся личностей, включая ученого и знатока хадисов Ходжу Хофиза Гунжори, чья могила датируется 1022 годом.Живая история: Музей воды и ковровСегодня Чашма-Аюб — не только место паломничества, но и музей. Здесь размещена экспозиция, посвященная истории водоснабжения в Бухарском оазисе. Среди экспонатов — керамические трубы XVIII–XIX веков, кожаные бурдюки, медная посуда для воды. Каждый предмет хранит в себе дух времени.Кроме того, в мавзолее работает выставка ковров — еще одно окно в прошлое, через которое можно прикоснуться к быту и культуре Средней Азии.Совет путешественникуПосетив это умиротворенное место, не упустите шанс испить воды из священного источника. Попросите о здоровье, душевном покое и исполнении сокровенного. Считается, что святой Аюб слышит каждого, кто приходит к нему с чистым сердцем.Не забудьте взять с собой бутылочку — воду из источника Чашма-Аюб многие увозят как святыню. Говорят, она улучшает здоровье и очищает душу.Мавзолей Чашма-Аюб — излюбленное место туристов.Главный вход в мавзолей Чашма-Аюб.Чашма-Аюб относится к почитаемым "местам следа" ("кадамжой"), оставленными святыми.

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мавзолей, история, вода, бухара, чашмаи-аюб, фото, фотолента, узбекистан, мультимедиа , туризм, туристы, культурное наследие