Путин: Новая архитектура безопасности в Евразии должна быть равной и неделимой
© Sputnik / Кристина Кормилицына/
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В Москве организована международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Подходы России остаются неизменными: новая архитектура безопасности должна быть равной и неделимой, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент России обратился к участникам 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
"Что касается России, то наши подходы остаются принципиальными и неизменными. Не раз говорил и повторю: мы убеждены, что новая архитектура безопасности должна быть равной и неделимой, то есть все государства должны получить твердые гарантии собственной безопасности, но не за счет безопасности и интересов других стран", — сказал российский лидер.
Он призвал сделать Евразию пространством мира и стабильности.
"Важно сделать наш континент пространством мира и стабильности, примером устойчивого экономического, социального и культурного развития", — подчеркнул Путин.
Еще один призыв касался использования опыта и уроков прошлого при работе над безопасностью.
"Безусловно, выстраивая совместную работу, необходимо опираться на позитивный исторический опыт, на уроки прошлого. В этом году исполняется 80-летие окончания Второй мировой войны, которая кардинально повлияла на развитие международного сообщества", — сказал Путин.
Другие заявления главы РФ:
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празднование 80-летия Победы в Москве показало настрой друзей и партнеров России на формирование более безопасного мира и конструктивное сотрудничество.
Мероприятие проходит в столице России 27 – 29 мая под председательством секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу с участием более 129 делегаций из 150 стран, в том числе стран СНГ, ШОС, БРИКС, АСЕАН, ОДКБ, Африканского союза, ЛАГ и других международных объединений.
Ведущие темы форума — противодействие интернет-мошенничеству, обеспечение защищенности критически важной информационной инфраструктуры от атак террористов и технологических диверсий.
Вызовы и угрозы в информационном пространстве, а также пути их преодоления обсудят в рамках отдельного круглого стола советники по национальной безопасности и кураторы спецслужб более 100 государств. Это позволит в атмосфере доверительного международного диалога с участием профильных экспертов выявить самые актуальные проблемы в сфере информационной безопасности.
В программе мероприятия также научный семинар по вопросам глобальной безопасности, который на полях встречи высоких представителей впервые организует аппарат Совета безопасности России при активном участии научно-экспертного совета СБ РФ. Он объединит более 100 иностранных делегаций.
Для справки: Совет безопасности РФ организует проведение ежегодной международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, с 2010 года. Форум является важной международной платформой для обмена мнениями по всем вопросам, связанным с безопасностью в мире и механизмами укрепления взаимодействия между странами-партнерами в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, транснациональной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, а также новыми вызовами и угрозами.