https://uz.sputniknews.ru/20250528/putin-obrascheniye-vstrecha-bezopasnost-49573835.html

Путин: Новая архитектура безопасности в Евразии должна быть равной и неделимой

Путин: Новая архитектура безопасности в Евразии должна быть равной и неделимой

Sputnik Узбекистан

В Москве организована международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности

2025-05-28T14:31+0500

2025-05-28T14:31+0500

2025-05-28T14:31+0500

россия

москва

владимир путин

видеообращение

встреча

безопасность

евразия

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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Подходы России остаются неизменными: новая архитектура безопасности должна быть равной и неделимой, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент России обратился к участникам 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.Он призвал сделать Евразию пространством мира и стабильности.Еще один призыв касался использования опыта и уроков прошлого при работе над безопасностью.Другие заявления главы РФ:Мероприятие проходит в столице России 27 – 29 мая под председательством секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу с участием более 129 делегаций из 150 стран, в том числе стран СНГ, ШОС, БРИКС, АСЕАН, ОДКБ, Африканского союза, ЛАГ и других международных объединений.Ведущие темы форума — противодействие интернет-мошенничеству, обеспечение защищенности критически важной информационной инфраструктуры от атак террористов и технологических диверсий. Вызовы и угрозы в информационном пространстве, а также пути их преодоления обсудят в рамках отдельного круглого стола советники по национальной безопасности и кураторы спецслужб более 100 государств. Это позволит в атмосфере доверительного международного диалога с участием профильных экспертов выявить самые актуальные проблемы в сфере информационной безопасности.В программе мероприятия также научный семинар по вопросам глобальной безопасности, который на полях встречи высоких представителей впервые организует аппарат Совета безопасности России при активном участии научно-экспертного совета СБ РФ. Он объединит более 100 иностранных делегаций. Для справки: Совет безопасности РФ организует проведение ежегодной международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, с 2010 года. Форум является важной международной платформой для обмена мнениями по всем вопросам, связанным с безопасностью в мире и механизмами укрепления взаимодействия между странами-партнерами в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, транснациональной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, а также новыми вызовами и угрозами.

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