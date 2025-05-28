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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250528/spetsoperatsiya-osvobojdeniye-naselennyye-punkty-49575608.html
Российские бойцы освободили Зеленое поле в ДНР и Константиновку в Сумской области
Российские бойцы освободили Зеленое поле в ДНР и Константиновку в Сумской области
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря решительным действиям подразделений группировок "Восток" и "Север"
2025-05-28T15:42+0500
2025-05-28T15:42+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Российские войска освободили Зеленое поле в ДНР и Константиновку в Сумской области, сообщает Минобороны РФ.Освобождение Константиновки в Сумской области — результат активных действий Северной группировки. "Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Константиновка Сумской области", — говорится в сводке российского военного ведомства.
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россия бойцы освобождение днр сумская область
россия бойцы освобождение днр сумская область

Российские бойцы освободили Зеленое поле в ДНР и Константиновку в Сумской области

15:42 28.05.2025
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРасчистка и разминирование дорог в Покровском районе ДНР саперами 12-й инженерно-саперной бригады группировки войск "Центр"
Расчистка и разминирование дорог в Покровском районе ДНР саперами 12-й инженерно-саперной бригады группировки войск Центр - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.05.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
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Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря решительным действиям подразделений группировок "Восток" и "Север".
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Российские войска освободили Зеленое поле в ДНР и Константиновку в Сумской области, сообщает Минобороны РФ.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Зеленое Поле Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Освобождение Константиновки в Сумской области — результат активных действий Северной группировки.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Константиновка Сумской области", — говорится в сводке российского военного ведомства.
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