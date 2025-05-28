https://uz.sputniknews.ru/20250528/spetsoperatsiya-osvobojdeniye-naselennyye-punkty-49575608.html

Российские бойцы освободили Зеленое поле в ДНР и Константиновку в Сумской области

Российские бойцы освободили Зеленое поле в ДНР и Константиновку в Сумской области

Sputnik Узбекистан

Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря решительным действиям подразделений группировок "Восток" и "Север"

2025-05-28T15:42+0500

2025-05-28T15:42+0500

2025-05-28T15:42+0500

спецоперация россии по защите донбасса

россия

сво

безопасность

всу

минобороны рф

в мире

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/04/48735237_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_8d7e0a10a11f7a5f54a443a427edbc71.jpg

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Российские войска освободили Зеленое поле в ДНР и Константиновку в Сумской области, сообщает Минобороны РФ.Освобождение Константиновки в Сумской области — результат активных действий Северной группировки. "Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Константиновка Сумской области", — говорится в сводке российского военного ведомства.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия бойцы освобождение днр сумская область