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Российские бойцы освободили Зеленое поле в ДНР и Константиновку в Сумской области
Российские бойцы освободили Зеленое поле в ДНР и Константиновку в Сумской области
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря решительным действиям подразделений группировок "Восток" и "Север"
2025-05-28T15:42+0500
2025-05-28T15:42+0500
2025-05-28T15:42+0500
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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Российские войска освободили Зеленое поле в ДНР и Константиновку в Сумской области, сообщает Минобороны РФ.Освобождение Константиновки в Сумской области — результат активных действий Северной группировки. "Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Константиновка Сумской области", — говорится в сводке российского военного ведомства.
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россия бойцы освобождение днр сумская область
россия бойцы освобождение днр сумская область
Российские бойцы освободили Зеленое поле в ДНР и Константиновку в Сумской области
Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря решительным действиям подразделений группировок "Восток" и "Север".
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik.
Российские войска освободили Зеленое поле в ДНР и Константиновку в Сумской области, сообщает
Минобороны РФ.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Зеленое Поле Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Освобождение Константиновки
в Сумской области — результат активных действий Северной группировки.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Константиновка Сумской области", — говорится в сводке российского военного ведомства.