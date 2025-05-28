В Ташкенте стартовал международный турнир по настольному теннису

"В столичном комплексе "Хумо Арена" начался международный турнир по настольному теннису "WTT Youth Contender". За победу будут бороться около 300 спортсменов из 16 стран. Согласно программе, в первый день турнира проходят отборочные поединки в пяти возрастных категориях: U11, U13, U15, U17 и U19", — говорится в сообщении.