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https://uz.sputniknews.ru/20250528/tashkent-mejdunarodnyy-turnir-nastolnyy-tennis-49581366.html
В Ташкенте стартовал международный турнир по настольному теннису
В Ташкенте стартовал международный турнир по настольному теннису
Sputnik Узбекистан
За победу будут бороться около 300 спортсменов из 16 стран
2025-05-28T18:10+0500
2025-05-28T18:10+0500
узбекистан
ташкент
спорт
турнир
настольный теннис
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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. В Ташкенте стартовал международный турнир по настольному теннису, сообщает НОК. Теннисисты из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Австралии, Саудовской Аравии, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Индии, Ирана, Кореи, Малайзии, ОАЭ, Таджикистана, Туркменистана, выступят в возрастных категориях до 19, 17, 15, 13, и 11 лет.Соревнования продлятся до 31 мая.
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ташкент турнир настольный теннис
ташкент турнир настольный теннис

В Ташкенте стартовал международный турнир по настольному теннису

18:10 28.05.2025
© Sputnik / Владимир АстапковичРоберт Гардош (Австрия) в четвертьфинальном матче по настольному теннису против Александра Шибаева (Россия) на I Европейских играх в Баку.
Роберт Гардош (Австрия) в четвертьфинальном матче по настольному теннису против Александра Шибаева (Россия) на I Европейских играх в Баку. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.05.2025
© Sputnik / Владимир Астапкович
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За победу будут бороться около 300 спортсменов из 16 стран.
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. В Ташкенте стартовал международный турнир по настольному теннису, сообщает НОК.
Теннисисты из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Австралии, Саудовской Аравии, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Индии, Ирана, Кореи, Малайзии, ОАЭ, Таджикистана, Туркменистана, выступят в возрастных категориях до 19, 17, 15, 13, и 11 лет.
"В столичном комплексе "Хумо Арена" начался международный турнир по настольному теннису "WTT Youth Contender". За победу будут бороться около 300 спортсменов из 16 стран. Согласно программе, в первый день турнира проходят отборочные поединки в пяти возрастных категориях: U11, U13, U15, U17 и U19", — говорится в сообщении.
Соревнования продлятся до 31 мая.
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