В Ташкенте стартовал международный турнир по настольному теннису
© Sputnik / Владимир АстапковичРоберт Гардош (Австрия) в четвертьфинальном матче по настольному теннису против Александра Шибаева (Россия) на I Европейских играх в Баку.
© Sputnik / Владимир Астапкович
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За победу будут бороться около 300 спортсменов из 16 стран.
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. В Ташкенте стартовал международный турнир по настольному теннису, сообщает НОК.
Теннисисты из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Австралии, Саудовской Аравии, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Индии, Ирана, Кореи, Малайзии, ОАЭ, Таджикистана, Туркменистана, выступят в возрастных категориях до 19, 17, 15, 13, и 11 лет.
"В столичном комплексе "Хумо Арена" начался международный турнир по настольному теннису "WTT Youth Contender". За победу будут бороться около 300 спортсменов из 16 стран. Согласно программе, в первый день турнира проходят отборочные поединки в пяти возрастных категориях: U11, U13, U15, U17 и U19", — говорится в сообщении.
Соревнования продлятся до 31 мая.