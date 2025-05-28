https://uz.sputniknews.ru/20250528/trevogi-vsu-i-nato-russkoe-orujie-massirovannogo-prinujdeniya-k-miru-49571413.html

Тревоги ВСУ и НАТО: русское оружие массированного принуждения к миру

Тревоги ВСУ и НАТО: русское оружие массированного принуждения к миру

Sputnik Узбекистан

Бессмысленных для европейской безопасности перемирий в прокси-войне США с Россией больше не будет. Если противник не сдается, его уничтожают.

2025-05-28T17:00+0500

2025-05-28T17:00+0500

2025-05-28T17:00+0500

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Сегодня весь мир пристрастно наблюдает за украинским ТВД и сокрушительным поражением Запада. Завершение российской спецоперации надолго погасит агрессивность натовских "ястребов", желание сжигать ресурсы Европы и Америки в проектах "Drang nach Osten".После мирного предложения РФ о "мягкой капитуляции" киевского режима – на переговорах в Стамбуле 16 мая – противник правильных выводов не сделал. И продолжил доказывать, что он "не лох". Поэтому российские средства ПВО за неделю 20 – 27 мая перехватили более 2330 дронов-камикадзе ВСУ, в том числе 1465 БПЛА – вне зоны СВО. Россия продолжает принуждение противника к миру военными средствами.Вооруженные силы РФ третью ночь подряд наносят самые массированные за время спецоперации удары высокоточным оружием по аэродромам, арсеналам и складам ВСУ, портам и предприятиям ВПК – в Киеве, Одессе, а также в Днепропетровской, Сумской, Черкасской, Черновицкой, Харьковской, Хмельницкой и других областях, подконтрольных киевскому режиму. Активно применяются ракетные комплексы "Искандер-М", крылатые ракеты Х-101 и Х-22, ударные дроны "Герань". По данным командования ВСУ, только в ночь на 27 мая на Украину прилетели 298 ударных беспилотников и 69 ракет, а с пятницы по воскресенье, 23 – 25 мая российские войска применили около 900 дронов.Воздушно-космические силы РФ 26 мая развернули 10 стратегических бомбардировщиков Ту-95МСМ для крупномасштабного удара крылатыми ракетами Х-101 по украинским целям. Каждый такой самолет способен нести восемь КР дальностью более 5000 км, с боевой частью массой 400 кг. Однако, украинское командование особо возмущено применением российских несбиваемых (на скорости свыше 5600 км в час) ракет Х-22 дальностью до 600 км, и массой боевой части 960 кг.Ракетным ударом ОТРК "Искандер-М" в порту Одесса 23 мая уничтожен контейнеровоз, перевозивший морские беспилотники, оружие и боеприпасы для ВСУ – всего около сотни 20-тонных контейнеров. Вторичная детонация охватила также боеприпасы в контейнерах на пирсе. На фоне особого внимания Генштаба ВС России к портам Одессы, на Западе пришли к выводу: "Поставки военной техники на Украину по морю значительно более уязвимы для ударов российских ракет, БПЛА, и могут сократиться в ближайшие месяцы".Высокоточный "адский огонь"Точность и неотразимая эффективность гиперзвукового "Искандера" внушает ужас натовским специалистам. Американский журнал Military Watch 26 мая сообщил своим читателям некоторые особенности боевого применения ОТРК "Искандер-М" в зоне СВО: "Баллистическая ракета летит по сложной и непредсказуемой траектории с огромной скоростью. Перегрузки при маневрировании значительно превышают перегрузки, которые могут выдержать большинство зенитных ракет НАТО. Поэтому у украинской армии нет возможностей сбивать "Искандеры". Можно только наблюдать за полетом этих ракет, осознавая неизбежное уничтожение своих объектов". Ранее в Днепропетровской области одним ударом "Искандера" были уничтожены две пусковые установки ЗРК Patriot, многофункциональная РЛС и пункт управления огнем. Стоимость такой потери – до 1 млрд долларов. За безрассудную войну с Россией приходится дорого платить.Еще более тревожит Запад "радикальное расширение производства беспилотников" российской промышленностью. Значительный рост ударного потенциала Вооруженных сил РФ за счет БПЛА разных модификаций ведет к ускоренной деградации противовоздушной обороны Украины, истощает запасы натовских зенитных ракетных комплексов Patriot, SAMP-T, Crotale и боеприпасов к ним. Кроме того, что натовские системы ПВО неэффективны, запасы зенитных ракет расходуются значительно быстрее темпа производства. Корпорация Lockheed Martin способна за год выпустить до 650 ракет для ЗРК Patriot.Российская армия 17 мая применила в групповом ударе 273 беспилотника "Герань", уничтожены более 60 важных целей, включая военный аэродром Васильков к юго-западу от Киева, где базируются истребители F-16 украинских "повитряных" сил. Издание Financial Times констатировало: "Россия сейчас производит ракеты и беспилотники быстрее, чем использует, накапливая резервы и усиливая давление на растянутую оборону Украины". Немецкий аналитик Юлиан Репке полагает, что Россия способна ежесуточно применять около 1000 беспилотников на оптоволокне, и 150 ударных дронов "Герань". The Economist считает, что Вооруженные силы РФ способны регулярно "обрушивать на Украину адский огонь", и задействовать в ночных ударах до 1000 дронов семейства "Герань".Как бы то ни было, в отчаянных попытках украинской "беспилотной эскалации" нет смысла. Даже по мнению известного натовского генерала Мишеля Яковлева (ранее служил замначштаба объединенных сил НАТО в Европе): "Украина фактически утратила жизнеспособность как государство". Предстоящим летом Запад и его киевские марионетки не без оснований ожидают худшего. Возможно, безоговорочной капитуляции – в международном праве существует и такая "формула мира". Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

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