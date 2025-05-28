https://uz.sputniknews.ru/20250528/uzbekistan-edinaya-elektronnaya-baza-ucheta-jivotnyx-49580657.html

В Узбекистане появится единая электронная база учета животных

В Узбекистане появится единая электронная база учета животных

Sputnik Узбекистан

В соответствии с новым законом в республике также регламентируют охрану и перемещение животных, создадут систему постоянного мониторинга. 28.05.2025, Sputnik Узбекистан

2025-05-28T16:30+0500

2025-05-28T16:30+0500

2025-05-28T16:30+0500

общество

узбекистан

новый закон

животные

сенат олий мажлиса узбекистана

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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. В Узбекистане появится единая электронная база учета животных, где будет храниться вся информация о них — от породы до прививок. Это определено одобренным Сенатом Законом "Об идентификации, регистрации и прослеживании животных", сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.Как отмечалось, в настоящее время работа по идентификации животных в республике не осуществляется в полной мере, что ограничивает возможность проведения профилактических прививочных мероприятий против опасных инфекционных заболеваний и гарантированного поддержания эпизоотической стабильности.Кроме того, процессы идентификации не оцифрованы, база данных децентрализована, в результате чего имеют место проблемы с ведением точного учета животных.Исправить ситуацию призван одобренный сенаторами закон.Документ четко определяет права и обязанности представителя уполномоченного госоргана, а также владельца животных. Устанавливает общие требования, а также сроки идентификации, регистрации и прослеживания животных. "Благодаря принятию Закона будет сформирована единая электронная база учета животных, их породы и здоровья, а также регламентирована охрана и перемещение (миграция) животных, создана система постоянного мониторинга", — говорится в сообщении.

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Sputnik Узбекистан

общество, узбекистан, новый закон, животные, сенат олий мажлиса узбекистана