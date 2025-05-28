https://uz.sputniknews.ru/20250528/v-eaes-dopolnili-sluchai-vosstanovleniya-tarifnyx-preferentsiy-49569356.html

В ЕАЭС дополнили случаи восстановления тарифных преференций

В ЕАЭС дополнили случаи восстановления тарифных преференций

Sputnik Узбекистан

Решение принял Совет ЕЭК по результатам анализа правоприменительной практики Союза, а также с учетом предложений бизнес-сообщества

2025-05-28T11:00+0500

2025-05-28T11:00+0500

2025-05-28T11:00+0500

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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Совет ЕЭК усовершенствовал процедуру восстановления тарифных преференций, сообщает пресс-служба Комиссии.В ЕЭК пояснили, что при восстановлении тарифных преференций декларант имеет право предоставить сертификат о происхождении товара, даже если срок его действия истек на момент подачи заявления в таможенный орган. Однако в этом случае важно, чтобы сертификат был действителен на дату регистрации декларации на товары.Декларант может не представлять сертификат о происхождении товара в случае наличия у таможенного органа возможности проверки сертификата с использованием электронной системы верификации происхождения товаров.Такое решение приняли по результатам анализа правоприменительной практики ЕАЭС, а также с учетом предложений бизнес-сообщества, добавили в Комиссии.

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