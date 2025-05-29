https://uz.sputniknews.ru/20250529/asadov-peskov-vstrecha-moskva-49584075.html

Шерзод Асадов встретился в Москве с Дмитрием Песковым

Шерзод Асадов встретился в Москве с Дмитрием Песковым

Sputnik Узбекистан

Стороны обсудили запуск совместных проектов в области информационной политики и медиаподдержки двусторонней повестки

2025-05-29T09:50+0500

2025-05-29T09:50+0500

2025-05-29T09:50+0500

политика

узбекистан

россия

шерзод асадов

дмитрий песков

москва

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ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов встретился с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. Об этом Асадов сообщил в своем Telegram-канале.Асадов отметил, что особое внимание они уделили вопросам координации между пресс-службами глав государств, обмена профессиональным опытом и подходами к стратегическим коммуникациям. Подчеркнули важность развития компетенций сотрудников в условиях быстро меняющейся медиасреды и возрастающей роли цифровых платформ.Стороны подтвердили общий настрой на открытый диалог, профессиональное взаимодействие и укрепление партнерских связей, добавил Асадов.

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