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Шерзод Асадов встретился в Москве с Дмитрием Песковым
Шерзод Асадов встретился в Москве с Дмитрием Песковым
Sputnik Узбекистан
Стороны обсудили запуск совместных проектов в области информационной политики и медиаподдержки двусторонней повестки
2025-05-29T09:50+0500
2025-05-29T09:50+0500
политика
узбекистан
россия
шерзод асадов
дмитрий песков
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ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов встретился с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. Об этом Асадов сообщил в своем Telegram-канале.Асадов отметил, что особое внимание они уделили вопросам координации между пресс-службами глав государств, обмена профессиональным опытом и подходами к стратегическим коммуникациям. Подчеркнули важность развития компетенций сотрудников в условиях быстро меняющейся медиасреды и возрастающей роли цифровых платформ.Стороны подтвердили общий настрой на открытый диалог, профессиональное взаимодействие и укрепление партнерских связей, добавил Асадов.
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шерзод асадов дмитрий песков москва встреча
шерзод асадов дмитрий песков москва встреча

Шерзод Асадов встретился в Москве с Дмитрием Песковым

09:50 29.05.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ рамках визита делегации Узбекистана в Москву состоялась встреча с пресс-секретарем президента Российской Федерации Дмитрием Песковым.
В рамках визита делегации Узбекистана в Москву состоялась встреча с пресс-секретарем президента Российской Федерации Дмитрием Песковым. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.05.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Стороны обсудили запуск совместных проектов в области информационной политики и медиаподдержки двусторонней повестки.
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов встретился с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. Об этом Асадов сообщил в своем Telegram-канале.

"В рамках визита делегации Узбекистана в Москву у меня состоялась встреча с заместителем Руководителя Администрации Президента – Пресс-секретарем Президента Российской Федерации Дмитрием Песковым. Обсудили текущие вопросы и перспективы взаимодействия в информационной сфере и по подготовке профильных специалистов", — говорится в сообщении.

Асадов отметил, что особое внимание они уделили вопросам координации между пресс-службами глав государств, обмена профессиональным опытом и подходами к стратегическим коммуникациям. Подчеркнули важность развития компетенций сотрудников в условиях быстро меняющейся медиасреды и возрастающей роли цифровых платформ.
"Рассмотрели также отдельные планы на будущее, включая запуск совместных проектов в области информационной политики и медиаподдержки двусторонней повестки", — говорится в сообщении.
Стороны подтвердили общий настрой на открытый диалог, профессиональное взаимодействие и укрепление партнерских связей, добавил Асадов.
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