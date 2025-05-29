https://uz.sputniknews.ru/20250529/kak-budet-rabotat-novaya-sistema-shtrafnyx-ballov-dlya-voditeley-v-uzbekistane--video-49599497.html
Как будет работать новая система штрафных баллов для водителей в Узбекистане — видео
Как будет работать новая система штрафных баллов для водителей в Узбекистане — видео
Sputnik Узбекистан
С 1 июня в республике заработает система начисления штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения
2025-05-29T18:50+0500
2025-05-29T18:50+0500
2025-05-29T18:50+0500
пресс-центр
видео
эксклюзив
узбекистан
водители
штраф
пресс-центр
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В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудили внедрение в республике системы начисления штрафных баллов за нарушения правил дорожного движения.Пресс-секретарь Службы безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД РУз Зоир Юлдашев рассказал о том, как эта новая система усилит безопасность дорожного движения в стране и повысит ответственность водителей.По его словам, система штрафных баллов — это баллы, которые начисляют в дополнение к штрафам, установленным за грубые нарушения, на основании 12 статей КоАО РУз. Данную систему в Узбекистане внедряют на основе опыта ряда государств, в частности Франции, России, Китая, Азербайджана, Казахстана.Напомним, с 1 июня в Узбекистане заработает система начисления штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения.Подробнее — в видео Sputnik Узбекистан.
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видео, эксклюзив, узбекистан, водители, штраф, пресс-центр, sputnik, видео
видео, эксклюзив, узбекистан, водители, штраф, пресс-центр, sputnik, видео
Как будет работать новая система штрафных баллов для водителей в Узбекистане — видео
Эксклюзив
С 1 июня в республике заработает система начисления штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения.
В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудили внедрение в республике системы начисления штрафных баллов за нарушения правил дорожного движения.
Пресс-секретарь Службы безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД РУз Зоир Юлдашев рассказал о том, как эта новая система усилит безопасность дорожного движения в стране и повысит ответственность водителей.
По его словам, система штрафных баллов — это баллы, которые начисляют в дополнение к штрафам, установленным за грубые нарушения, на основании 12 статей КоАО РУз. Данную систему в Узбекистане внедряют на основе опыта ряда государств, в частности Франции, России, Китая, Азербайджана, Казахстана.
"Если водитель нарушает повторно в течение года, его баллы будут начисляться за каждое нарушение. Если водитель наберет за год 12 баллов, он будет лишен водительских прав в судебном порядке на срок не менее 6 месяцев", — подчеркнул представитель МВД.
Напомним, с 1 июня в Узбекистане заработает система начисления штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения.
Подробнее — в видео Sputnik Узбекистан.