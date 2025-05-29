https://uz.sputniknews.ru/20250529/kak-budet-rabotat-novaya-sistema-shtrafnyx-ballov-dlya-voditeley-v-uzbekistane--video-49599497.html

Как будет работать новая система штрафных баллов для водителей в Узбекистане — видео

Как будет работать новая система штрафных баллов для водителей в Узбекистане — видео

Sputnik Узбекистан

С 1 июня в республике заработает система начисления штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения

2025-05-29T18:50+0500

2025-05-29T18:50+0500

2025-05-29T18:50+0500

пресс-центр

видео

эксклюзив

узбекистан

водители

штраф

пресс-центр

sputnik

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В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудили внедрение в республике системы начисления штрафных баллов за нарушения правил дорожного движения.Пресс-секретарь Службы безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД РУз Зоир Юлдашев рассказал о том, как эта новая система усилит безопасность дорожного движения в стране и повысит ответственность водителей.По его словам, система штрафных баллов — это баллы, которые начисляют в дополнение к штрафам, установленным за грубые нарушения, на основании 12 статей КоАО РУз. Данную систему в Узбекистане внедряют на основе опыта ряда государств, в частности Франции, России, Китая, Азербайджана, Казахстана.Напомним, с 1 июня в Узбекистане заработает система начисления штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения.Подробнее — в видео Sputnik Узбекистан.

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