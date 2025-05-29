https://uz.sputniknews.ru/20250529/mejdunarodnyy-yuridicheskiy-forum-tashkent-law-spring-49590730.html
В Ташкенте стартовал IV Международный юридический форум "Tashkent Law Spring"
В Ташкенте стартовал IV Международный юридический форум "Tashkent Law Spring"
Sputnik Узбекистан
Президент Узбекистана обратился с приветствием к участникам мероприятия
2025-05-29T13:33+0500
2025-05-29T13:33+0500
2025-05-29T15:22+0500
общество
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шавкат мирзиёев
форум
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ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. В столице Узбекистана стартовал IV Международный юридический форум "Tashkent Law Spring", сообщает корреспондент Sputnik.Тематика мероприятия — "Эпоха цифровых технологий: правовой взгляд в будущее".Форум собрал более 1 тыс. участников из 40 стран, включая юристов, IT-специалистов, ученых и бизнес-экспертов. В программе — более 20 сессий и выступления 120 спикеров, посвященные правовым аспектам цифровизации и международному сотрудничеству. В рамках мероприятия впервые проходит Молодежный форум.Приветствие лидера Узбекистана участникам международного юридического форума зачитал советник президента Русланбек Давлетов.Также отмечается, что в республике приняли Стратегию развития технологий искусственного интеллекта до 2030 года, запустили платформы и интегрированные базы знаний, работающие в онлайн-режиме.По мнению главы РУз, приоритетное значение имеет поиск баланса между правом неприкосновенности личности и потребностями прогресса, обеспечение защиты интеллектуальной собственности, благоприятной инвестиционной среды в сфере, а также в условиях новой реальности – "цифрового мира" – успешный переход государств к процессам правовой трансформации, особенно усиление системного сотрудничества в области искусственного интеллекта и разработка типовых этических норм по его использованию.Президент выразил уверенность, что обсуждение на форуме самых актуальных вопросов с учетом этих важных реалий, выработка практических предложений и инициатив станет еще одним значимым шагом на пути создания прочного фундамента для цифрового будущего и цифровой трансформации.
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ташкент юридический форум
ташкент юридический форум
В Ташкенте стартовал IV Международный юридический форум "Tashkent Law Spring"
13:33 29.05.2025 (обновлено: 15:22 29.05.2025)
Эксклюзив
Президент Узбекистана обратился с приветствием к участникам мероприятия.
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik.
В столице Узбекистана стартовал IV Международный юридический форум "Tashkent Law Spring", сообщает корреспондент Sputnik.
Тематика мероприятия — "Эпоха цифровых технологий: правовой взгляд в будущее".
Форум собрал более 1 тыс. участников из 40 стран, включая юристов, IT-специалистов, ученых и бизнес-экспертов.
В программе — более 20 сессий и выступления 120 спикеров, посвященные правовым аспектам цифровизации и международному сотрудничеству. В рамках мероприятия впервые проходит Молодежный форум.
Приветствие лидера Узбекистана участникам международного юридического форума зачитал советник президента Русланбек Давлетов.
“В Новом Узбекистане большое внимание уделяется реализации принципа "государство, оказывающее услуги" посредством модернизации государственного управления и электронизации государственных услуг, обеспечения открытости и прозрачности с помощью цифровых технологий”, — говорится в тексте поздравления.
Также отмечается, что в республике приняли Стратегию развития технологий искусственного интеллекта до 2030 года, запустили платформы и интегрированные базы знаний, работающие в онлайн-режиме.
По мнению главы РУз, приоритетное значение имеет поиск баланса между правом неприкосновенности личности и потребностями прогресса, обеспечение защиты интеллектуальной собственности, благоприятной инвестиционной среды в сфере, а также в условиях новой реальности – "цифрового мира" – успешный переход государств к процессам правовой трансформации, особенно усиление системного сотрудничества в области искусственного интеллекта и разработка типовых этических норм по его использованию.
Президент выразил уверенность, что обсуждение на форуме самых актуальных вопросов с учетом этих важных реалий, выработка практических предложений и инициатив станет еще одним значимым шагом на пути создания прочного фундамента для цифрового будущего и цифровой трансформации.