https://uz.sputniknews.ru/20250529/mejdunarodnyy-yuridicheskiy-forum-tashkent-law-spring-49590730.html

В Ташкенте стартовал IV Международный юридический форум "Tashkent Law Spring"

В Ташкенте стартовал IV Международный юридический форум "Tashkent Law Spring"

Sputnik Узбекистан

Президент Узбекистана обратился с приветствием к участникам мероприятия

2025-05-29T13:33+0500

2025-05-29T13:33+0500

2025-05-29T15:22+0500

общество

узбекистан

шавкат мирзиёев

форум

поздравление

эксклюзив

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ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. В столице Узбекистана стартовал IV Международный юридический форум "Tashkent Law Spring", сообщает корреспондент Sputnik.Тематика мероприятия — "Эпоха цифровых технологий: правовой взгляд в будущее".Форум собрал более 1 тыс. участников из 40 стран, включая юристов, IT-специалистов, ученых и бизнес-экспертов. В программе — более 20 сессий и выступления 120 спикеров, посвященные правовым аспектам цифровизации и международному сотрудничеству. В рамках мероприятия впервые проходит Молодежный форум.Приветствие лидера Узбекистана участникам международного юридического форума зачитал советник президента Русланбек Давлетов.Также отмечается, что в республике приняли Стратегию развития технологий искусственного интеллекта до 2030 года, запустили платформы и интегрированные базы знаний, работающие в онлайн-режиме.По мнению главы РУз, приоритетное значение имеет поиск баланса между правом неприкосновенности личности и потребностями прогресса, обеспечение защиты интеллектуальной собственности, благоприятной инвестиционной среды в сфере, а также в условиях новой реальности – "цифрового мира" – успешный переход государств к процессам правовой трансформации, особенно усиление системного сотрудничества в области искусственного интеллекта и разработка типовых этических норм по его использованию.Президент выразил уверенность, что обсуждение на форуме самых актуальных вопросов с учетом этих важных реалий, выработка практических предложений и инициатив станет еще одним значимым шагом на пути создания прочного фундамента для цифрового будущего и цифровой трансформации.

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