https://uz.sputniknews.ru/20250529/oae-karakalpakstan-geologorazvedka-49596950.html

ОАЭ заинтересованы в совместной геологоразведке на месторождениях Каракалпакстана

ОАЭ заинтересованы в совместной геологоразведке на месторождениях Каракалпакстана

Sputnik Узбекистан

Кроме того, стороны обсудили вопросы создания базы метеорологических и климатических наблюдений, а также внедрения технологий модификации осадков в условиях засушливого климата региона Приаралья

2025-05-29T18:12+0500

2025-05-29T18:12+0500

2025-05-29T18:12+0500

каракалпакстан

оаэ

сотрудничество

геологоразведка

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ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Объединенные Арабские Эмираты заинтересованы в совместной геологоразведке на месторождениях Каракалпакстана, сообщает ИА "Дунё".В ходе рабочего визита в ОАЭ делегация под руководством председателя Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Аманбая Орынбаева провела встречи и переговоры с руководителями госучреждений, фондов и ведущих компаний в эмиратах Абу-Даби, Дубая и Рас-эль-Хайма.С президентом Всемирной метеорологической организации, генеральным директором Национального метеорологического центра ОАЭ Абдуллой Ахмадом Аль-Мандоусом обсудили вопросы создания базы метеорологических и климатических наблюдений, а также внедрения технологий модификации осадков в условиях засушливого климата региона Приаралья.Стороны договорились разработать дорожную карту и организовать визит специалистов Национального метеорологического центра ОАЭ в Узбекистан и Каракалпакстан.

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