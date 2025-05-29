https://uz.sputniknews.ru/20250529/oae-karakalpakstan-geologorazvedka-49596950.html
ОАЭ заинтересованы в совместной геологоразведке на месторождениях Каракалпакстана
ОАЭ заинтересованы в совместной геологоразведке на месторождениях Каракалпакстана
Sputnik Узбекистан
Кроме того, стороны обсудили вопросы создания базы метеорологических и климатических наблюдений, а также внедрения технологий модификации осадков в условиях засушливого климата региона Приаралья
2025-05-29T18:12+0500
2025-05-29T18:12+0500
2025-05-29T18:12+0500
каракалпакстан
оаэ
сотрудничество
геологоразведка
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ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Объединенные Арабские Эмираты заинтересованы в совместной геологоразведке на месторождениях Каракалпакстана, сообщает ИА "Дунё".В ходе рабочего визита в ОАЭ делегация под руководством председателя Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Аманбая Орынбаева провела встречи и переговоры с руководителями госучреждений, фондов и ведущих компаний в эмиратах Абу-Даби, Дубая и Рас-эль-Хайма.С президентом Всемирной метеорологической организации, генеральным директором Национального метеорологического центра ОАЭ Абдуллой Ахмадом Аль-Мандоусом обсудили вопросы создания базы метеорологических и климатических наблюдений, а также внедрения технологий модификации осадков в условиях засушливого климата региона Приаралья.Стороны договорились разработать дорожную карту и организовать визит специалистов Национального метеорологического центра ОАЭ в Узбекистан и Каракалпакстан.
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оаэ геологоразведка каракалпакстан
оаэ геологоразведка каракалпакстан
ОАЭ заинтересованы в совместной геологоразведке на месторождениях Каракалпакстана
Кроме того, стороны обсудили вопросы создания базы метеорологических и климатических наблюдений, а также внедрения технологий модификации осадков в условиях засушливого климата региона Приаралья.
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik.
Объединенные Арабские Эмираты заинтересованы в совместной геологоразведке на месторождениях Каракалпакстана, сообщает
ИА "Дунё".
В ходе рабочего визита в ОАЭ делегация под руководством председателя Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Аманбая Орынбаева провела встречи и переговоры с руководителями госучреждений, фондов и ведущих компаний в эмиратах Абу-Даби, Дубая и Рас-эль-Хайма.
“Эмиратская сторона выразила заинтересованность в совместном проведении геологоразведочных работ на имеющихся месторождениях в Каракалпакстане, их экологически безопасной разработке, создании совместных научно-исследовательских центров и программ подготовки кадров при участии университетов и научных учреждений обеих стран, развитии сотрудничества в сфере энергетики, а также реализации совместных проектов в области медицины”, — говорится в сообщении.
С президентом Всемирной метеорологической организации, генеральным директором Национального метеорологического центра ОАЭ Абдуллой Ахмадом Аль-Мандоусом обсудили вопросы создания базы метеорологических и климатических наблюдений, а также внедрения технологий модификации осадков в условиях засушливого климата региона Приаралья.
Стороны договорились разработать дорожную карту и организовать визит специалистов Национального метеорологического центра ОАЭ в Узбекистан и Каракалпакстан.