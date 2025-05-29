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https://uz.sputniknews.ru/20250529/saida-mirziyoeva-vstrechi-s-predstavitelyami-administratsii-prezidenta-rossii-49586633.html
Саида Мирзиёева провела ряд встреч с представителями администрации президента России
Саида Мирзиёева провела ряд встреч с представителями администрации президента России
Sputnik Узбекистан
Стороны подтвердили готовность организовать практические консультации в Ташкенте
2025-05-29T11:00+0500
2025-05-29T11:00+0500
политика
узбекистан
россия
москва
саида мирзиёева
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ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Помощник Президента Узбекистана Саида Мирзиёева встретилась в Москве с представителями Администрации Президента России. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.В ходе диалога с первым замруководителя администрации Сергеем Кириенко речь шла о вопросах молодежной и кадровой политики, реализации совместных инициатив по поддержке талантливой молодежи и формированию нового поколения управленцев.Стороны отметили позитивную динамику в сфере образования: рост числа студентов из Узбекистана, обучающихся в российских вузах, а также успешное развитие в республике филиалов целого ряда ведущих университетов РФ.На встрече с первым замруководителя АП РФ Алексеем Громовым обсудили сотрудничество в области кибербезопасности и противодействия фейкам, продвижения стандартов ответственной журналистики.В фокусе внимания также находилось освещение трудовой миграции и культурной дипломатии в контексте взвешенного подхода к этим вопросам в информационной повестке, а также необходимость развития совместных гуманитарных инициатив как инструмента укрепления взаимопонимания и доверия между народами Узбекистана и России.С руководителем АП РФ Антоном Вайно говорили о сотрудничестве в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах, включая инновационные проекты и межрегиональные связи.В ходе встречи с помощником Президента РФ Владимиром Мединским рассмотрели вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества — одного из ключевых направлений узбекско-российского партнерства.
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саида мирзиёева встречи администрация президент рф
саида мирзиёева встречи администрация президент рф

Саида Мирзиёева провела ряд встреч с представителями администрации президента России

11:00 29.05.2025
© Saida MirziyoyevaСаида Мирзиёева провела ряд встреч в Москве
Саида Мирзиёева провела ряд встреч в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.05.2025
© Saida Mirziyoyeva
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Стороны подтвердили готовность организовать практические консультации в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Помощник Президента Узбекистана Саида Мирзиёева встретилась в Москве с представителями Администрации Президента России. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
В ходе диалога с первым замруководителя администрации Сергеем Кириенко речь шла о вопросах молодежной и кадровой политики, реализации совместных инициатив по поддержке талантливой молодежи и формированию нового поколения управленцев.
© Saida MirziyoyevaСаида Мирзиёева провела ряд встреч в Москве
Саида Мирзиёева провела ряд встреч в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.05.2025
Саида Мирзиёева провела ряд встреч в Москве
© Saida Mirziyoyeva
“Были обсуждены ключевые направления узбекско-российского взаимодействия. Особо подчеркнули, что доверительные отношения между лидерами двух стран являются прочной основой нашего стратегического партнерства и союзничества”, — говорится в сообщении.
Стороны отметили позитивную динамику в сфере образования: рост числа студентов из Узбекистана, обучающихся в российских вузах, а также успешное развитие в республике филиалов целого ряда ведущих университетов РФ.
На встрече с первым замруководителя АП РФ Алексеем Громовым обсудили сотрудничество в области кибербезопасности и противодействия фейкам, продвижения стандартов ответственной журналистики.
© Saida MirziyoyevaСаида Мирзиёева провела ряд встреч в Москве
Саида Мирзиёева провела ряд встреч в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.05.2025
Саида Мирзиёева провела ряд встреч в Москве
© Saida Mirziyoyeva
“Подтвердили готовность организовать практические консультации в Ташкенте”, — говорится в сообщении.
В фокусе внимания также находилось освещение трудовой миграции и культурной дипломатии в контексте взвешенного подхода к этим вопросам в информационной повестке, а также необходимость развития совместных гуманитарных инициатив как инструмента укрепления взаимопонимания и доверия между народами Узбекистана и России.
© Saida MirziyoyevaСаида Мирзиёева провела ряд встреч в Москве
Саида Мирзиёева провела ряд встреч в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.05.2025
Саида Мирзиёева провела ряд встреч в Москве
© Saida Mirziyoyeva
С руководителем АП РФ Антоном Вайно говорили о сотрудничестве в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах, включая инновационные проекты и межрегиональные связи.
В ходе встречи с помощником Президента РФ Владимиром Мединским рассмотрели вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества — одного из ключевых направлений узбекско-российского партнерства.
“Особое внимание уделили совместным инициативам в сферах культуры, образования и сохранения исторического наследия. Открытие выставки узбекского искусства в музее "Новый Иерусалим" и проведение Дней культуры России в Узбекистане являются ярким свидетельством высокого уровня доверия и взаимного интереса между нашими народами”, — говорится в сообщении.
© Saida MirziyoyevaСаида Мирзиёева встретилась с помощником Президента Российской Федерации Владимиром Мединским
Саида Мирзиёева встретилась с помощником Президента Российской Федерации Владимиром Мединским - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.05.2025
Саида Мирзиёева встретилась с помощником Президента Российской Федерации Владимиром Мединским
© Saida Mirziyoyeva
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