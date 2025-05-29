https://uz.sputniknews.ru/20250529/saida-mirziyoeva-vstrechi-s-predstavitelyami-administratsii-prezidenta-rossii-49586633.html

Саида Мирзиёева провела ряд встреч с представителями администрации президента России

Саида Мирзиёева провела ряд встреч с представителями администрации президента России

Sputnik Узбекистан

Стороны подтвердили готовность организовать практические консультации в Ташкенте

2025-05-29T11:00+0500

2025-05-29T11:00+0500

2025-05-29T11:00+0500

политика

узбекистан

россия

москва

саида мирзиёева

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ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Помощник Президента Узбекистана Саида Мирзиёева встретилась в Москве с представителями Администрации Президента России. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.В ходе диалога с первым замруководителя администрации Сергеем Кириенко речь шла о вопросах молодежной и кадровой политики, реализации совместных инициатив по поддержке талантливой молодежи и формированию нового поколения управленцев.Стороны отметили позитивную динамику в сфере образования: рост числа студентов из Узбекистана, обучающихся в российских вузах, а также успешное развитие в республике филиалов целого ряда ведущих университетов РФ.На встрече с первым замруководителя АП РФ Алексеем Громовым обсудили сотрудничество в области кибербезопасности и противодействия фейкам, продвижения стандартов ответственной журналистики.В фокусе внимания также находилось освещение трудовой миграции и культурной дипломатии в контексте взвешенного подхода к этим вопросам в информационной повестке, а также необходимость развития совместных гуманитарных инициатив как инструмента укрепления взаимопонимания и доверия между народами Узбекистана и России.С руководителем АП РФ Антоном Вайно говорили о сотрудничестве в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах, включая инновационные проекты и межрегиональные связи.В ходе встречи с помощником Президента РФ Владимиром Мединским рассмотрели вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества — одного из ключевых направлений узбекско-российского партнерства.

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