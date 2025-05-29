https://uz.sputniknews.ru/20250529/uzbekistan-azerbaydjan-vuzy-sotrudnichstvo-49591655.html
Узбекистан и Азербайджан подписали около 60 документов в сфере высшего образования
Узбекистан и Азербайджан подписали около 60 документов в сфере высшего образования
Sputnik Узбекистан
Вузы двух стран развивают сотрудничество
2025-05-29T14:45+0500
2025-05-29T14:45+0500
2025-05-29T15:05+0500
общество
узбекистан
азербайджан
высшее образование
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Участники первого Форума ректоров вузов Узбекистана и Азербайджана подписали около 60 документов, сообщает МВОНИ РУз.27-28 мая в Андижанском государственном университете проходил I узбекско-азербайджанский форум ректоров высших учебных заведений на тему "Узбекистан – Азербайджан: приоритетные направления развития сотрудничества в сфере высшего образования".Организаторы мероприятия — министерство высшего образования, науки и инноваций Узбекистана и министерство науки и образования Азербайджана.В форуме участвовали более 130 делегаций во главе с ректорами 50 вузов двух стран.Первый заместитель министра высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Шохрух Далиев и замминистра науки и образования Азербайджана Идрис Исаев отметили важность выстраивания долгосрочного сотрудничества и заявили о готовности укреплять взаимодействие в образовательной сфере.Предметом обсуждения стало создание программ двойного диплома, обмен студентами и преподавателями, совместные научные исследования, продвижение в международных рейтингах. Кроме того, участники конференции в качестве символа дружбы высадили саженцы деревьев.
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узбекистан азербайджан вузы сотрудничество
узбекистан азербайджан вузы сотрудничество
Узбекистан и Азербайджан подписали около 60 документов в сфере высшего образования
14:45 29.05.2025 (обновлено: 15:05 29.05.2025)
Вузы двух стран развивают сотрудничество.
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik.
Участники первого Форума ректоров вузов Узбекистана и Азербайджана подписали около 60 документов, сообщает
МВОНИ РУз.
27-28 мая в Андижанском государственном университете проходил I узбекско-азербайджанский форум ректоров высших учебных заведений на тему "Узбекистан – Азербайджан: приоритетные направления развития сотрудничества в сфере высшего образования".
Организаторы мероприятия — министерство высшего образования, науки и инноваций Узбекистана и министерство науки и образования Азербайджана.
В форуме участвовали более 130 делегаций во главе с ректорами 50 вузов двух стран.
Первый заместитель министра высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Шохрух Далиев и замминистра науки и образования Азербайджана Идрис Исаев отметили важность выстраивания долгосрочного сотрудничества и заявили о готовности укреплять взаимодействие в образовательной сфере.
Предметом обсуждения стало создание программ двойного диплома, обмен студентами и преподавателями, совместные научные исследования, продвижение в международных рейтингах.
"По итогам переговоров подписано около 60 меморандумов о взаимопонимании, соглашений о сотрудничестве и дорожных карт. Эти документы стали важным шагом в укреплении стратегического партнерства в сфере образования и науки", — говорится в сообщении.
Кроме того, участники конференции в качестве символа дружбы высадили саженцы деревьев.