https://uz.sputniknews.ru/20250529/uzbekistan-azerbaydjan-vuzy-sotrudnichstvo-49591655.html

Узбекистан и Азербайджан подписали около 60 документов в сфере высшего образования

Узбекистан и Азербайджан подписали около 60 документов в сфере высшего образования

Sputnik Узбекистан

Вузы двух стран развивают сотрудничество

2025-05-29T14:45+0500

2025-05-29T14:45+0500

2025-05-29T15:05+0500

общество

узбекистан

азербайджан

высшее образование

сотрудничество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/1d/49587196_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b51a0317394e8c17e7a88afc01513e48.jpg

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Участники первого Форума ректоров вузов Узбекистана и Азербайджана подписали около 60 документов, сообщает МВОНИ РУз.27-28 мая в Андижанском государственном университете проходил I узбекско-азербайджанский форум ректоров высших учебных заведений на тему "Узбекистан – Азербайджан: приоритетные направления развития сотрудничества в сфере высшего образования".Организаторы мероприятия — министерство высшего образования, науки и инноваций Узбекистана и министерство науки и образования Азербайджана.В форуме участвовали более 130 делегаций во главе с ректорами 50 вузов двух стран.Первый заместитель министра высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Шохрух Далиев и замминистра науки и образования Азербайджана Идрис Исаев отметили важность выстраивания долгосрочного сотрудничества и заявили о готовности укреплять взаимодействие в образовательной сфере.Предметом обсуждения стало создание программ двойного диплома, обмен студентами и преподавателями, совместные научные исследования, продвижение в международных рейтингах. Кроме того, участники конференции в качестве символа дружбы высадили саженцы деревьев.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан азербайджан вузы сотрудничество