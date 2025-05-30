https://uz.sputniknews.ru/20250530/eek-obsujdaet-voprosy-bezopasnosti-torgovli-jivotnymi-produktsiey-jivotnogo-proisxojdeniya-49622354.html

ЕЭК и ВОЗЖ обсудили безопасность торговли животными и продукцией животного происхождения

ЕЭК и ВОЗЖ обсудили безопасность торговли животными и продукцией животного происхождения

Sputnik Узбекистан

На генеральной сессии Всемирной организации здоровья животных в Париже рассмотрены вопросы обеспечения безопасности при международной торговле животными, итоги работы по борьбе с болезнями и вопросы вакцинации животных от особо опасных болезней.

2025-05-30T17:55+0500

2025-05-30T17:55+0500

2025-05-30T17:55+0500

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ветеринарный контроль

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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Валентин Татарицкий и заместитель директора Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК Владимир Субботин приняли участие в генеральной сессии Всемирной организации здоровья животных (ВОЗЖ), которая прошла в Париже. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.В мероприятии участвовали делегаты 183 стран-членов ВОЗЖ, в том числе из государств ЕАЭС.Участники сессии обсудили вопросы обеспечения безопасности при международной торговле животными и продукцией животного происхождения, рассмотрели промежуточные итоги работы над новыми международными стандартами по методам борьбы с болезнями животных, а также вопросы вакцинации животных от особо опасных болезней.На полях сессии Валентин Татарицкий провел ряд рабочих встреч.В ходе переговоров с гендиректором ВОЗЖ Эммануэлем Субейраном и представителями региональных комиссий ВОЗЖ по Европе, Азии и Тихоокеанскому региону обсуждены направления дальнейшего сотрудничества в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между ЕЭК и ВОЗЖ на 2025 – 2027 годы, в том числе в части оказания методической помощи по разъяснению уполномоченным в области ветеринарии органам государств ЕАЭС требований стандартов ВОЗЖ и проведения семинаров по ветеринарии.Стороны договорились об укреплении взаимодействия, в частности о продолжении внедрения международных стандартов и рекомендаций ВОЗЖ в правовые акты Евразийского экономического союза.Достигнута договоренность о дальнейшем участии представителей Комиссии и органов ветеринарии органов стран Союза в мероприятиях ВОЗЖ, а также региональных комиссий ВОЗЖ по Европе, Азии и Тихоокеанскому региону.На встрече Татарицкого с президентом Региональной комиссии ВОЗЖ по Азии и Тихоокеанскому региону Баоксом Хуангом рассмотрены перспективные направления сотрудничества в сфере применения ветеринарно-санитарных мер, в частности вопросы обеспечения эпизоотической безопасности при осуществлении торговли продукцией животного происхождения между странами Азиатско-Тихоокеанского региона.Министр ЕЭК также провел встречи с представителями органов ветеринарии Беларуси, Казахстана и России по актуальным вопросам развития евразийской экономической интеграции в этой сфере.Всемирная организация по охране здоровья животных (ВОЗЖ) основана в 1924 году и является межправительственной организацией, занимающейся состоянием здоровья животных, в том числе разработкой международных стандартов в области ветеринарного контроля, мониторингом эпизоотической обстановки в мире, борьбой с инфекционными болезнями животных, включая и международные карантинные мероприятия.

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