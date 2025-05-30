https://uz.sputniknews.ru/20250530/kak-proxodyat-dni-kultury-rossii-v-uzbekistane-fotolenta-49600989.html

Как проходят Дни культуры России в Узбекистане — фотолента

Как проходят Дни культуры России в Узбекистане — фотолента

Sputnik Узбекистан

Дни культуры России в Узбекистане — важный шаг к дальнейшему укреплению устоявшегося культурно гуманитарного сотрудничества и дружественных связей между нашими государствами.

2025-05-30T18:02+0500

2025-05-30T18:02+0500

2025-05-30T18:08+0500

культура

кино

россия

узбекистан

певица

певец

актриса

актеры

кинематограф

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В Ташкенте прошли "Дни культуры России в Узбекистане", в рамках которых состоялись концерты ведущих российских эстрадных исполнителей совместно с оркестром "Фонограф-Симфо-Джаз" под управлением народного артиста Российской Федерации Сергея Жилина. На сцене Дворца международных форумов "Узбекистан" выступили такие звезды, как Пелагея, Сергей Волчков, Александра Воробьева, Эльмира Калимуллина и другие артисты.В рамках Дней совместно с РОСКИНО во Дворце кино имени Алишера Навои (г. Ташкент) прошел Фестиваль российского кино. Зрители увидели такие фильмы, как "Группа крови" (режиссер Максим Бриус), "Культурная комедия" (режиссер Владимир Котт), "Возвращение попугая Кеши" (режиссер Олег Асадулин), "Федя. Народный футболист" (режиссер Николай Акелькин), "9 секунд" (режиссер Олег Штром) и "Воздух" (режиссер Алексей Герман-мл.).Мероприятия проводятся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Республики Узбекистан.

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