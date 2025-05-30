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https://uz.sputniknews.ru/20250530/kak-proxodyat-dni-kultury-rossii-v-uzbekistane-fotolenta-49600989.html
Как проходят Дни культуры России в Узбекистане — фотолента
Как проходят Дни культуры России в Узбекистане — фотолента
Sputnik Узбекистан
Дни культуры России в Узбекистане —  важный шаг к дальнейшему укреплению устоявшегося культурно гуманитарного сотрудничества и дружественных связей между нашими государствами.
2025-05-30T18:02+0500
2025-05-30T18:08+0500
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В Ташкенте прошли "Дни культуры России в Узбекистане", в рамках которых состоялись концерты ведущих российских эстрадных исполнителей совместно с оркестром "Фонограф-Симфо-Джаз" под управлением народного артиста Российской Федерации Сергея Жилина. На сцене Дворца международных форумов "Узбекистан" выступили такие звезды, как Пелагея, Сергей Волчков, Александра Воробьева, Эльмира Калимуллина и другие артисты.В рамках Дней совместно с РОСКИНО во Дворце кино имени Алишера Навои (г. Ташкент) прошел Фестиваль российского кино. Зрители увидели такие фильмы, как "Группа крови" (режиссер Максим Бриус), "Культурная комедия" (режиссер Владимир Котт), "Возвращение попугая Кеши" (режиссер Олег Асадулин), "Федя. Народный футболист" (режиссер Николай Акелькин), "9 секунд" (режиссер Олег Штром) и "Воздух" (режиссер Алексей Герман-мл.).Мероприятия проводятся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Республики Узбекистан.
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дни культуры россии узбекистан пелагея минкульт дворец форумов артисты
дни культуры россии узбекистан пелагея минкульт дворец форумов артисты

Как проходят Дни культуры России в Узбекистане — фотолента

18:02 30.05.2025 (обновлено: 18:08 30.05.2025)
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Дни культуры России в Узбекистане —  важный шаг к дальнейшему укреплению устоявшегося культурно-гуманитарного сотрудничества и дружественных связей между нашими государствами.
В Ташкенте прошли "Дни культуры России в Узбекистане", в рамках которых состоялись концерты ведущих российских эстрадных исполнителей совместно с оркестром "Фонограф-Симфо-Джаз" под управлением народного артиста Российской Федерации Сергея Жилина. На сцене Дворца международных форумов "Узбекистан" выступили такие звезды, как Пелагея, Сергей Волчков, Александра Воробьева, Эльмира Калимуллина и другие артисты.
В рамках Дней совместно с РОСКИНО во Дворце кино имени Алишера Навои (г. Ташкент) прошел Фестиваль российского кино. Зрители увидели такие фильмы, как "Группа крови" (режиссер Максим Бриус), "Культурная комедия" (режиссер Владимир Котт), "Возвращение попугая Кеши" (режиссер Олег Асадулин), "Федя. Народный футболист" (режиссер Николай Акелькин), "9 секунд" (режиссер Олег Штром) и "Воздух" (режиссер Алексей Герман-мл.).
Мероприятия проводятся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Республики Узбекистан.
© Sputnik / Бахром Хатамов

На Фестивале российского кино в рамках Дней культуры России в Узбекистане во Дворце кино имени Алишера Навои в Ташкенте.

На Фестивале российского кино в рамках Дней культуры России в Узбекистане во Дворце кино имени Алишера Навои в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан
1/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

На Фестивале российского кино в рамках Дней культуры России в Узбекистане во Дворце кино имени Алишера Навои в Ташкенте.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Министр культуры РФ Ольга Любимова (вторая слева) на церемонии открытия Фестиваля российского кино в рамках Дней культуры России в Узбекистане во Дворце кино имени Алишера Навои в Ташкенте.

Министр культуры РФ Ольга Любимова (вторая слева) на церемонии открытия Фестиваля российского кино в рамках Дней культуры России в Узбекистане во Дворце кино имени Алишера Навои в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан
2/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Министр культуры РФ Ольга Любимова (вторая слева) на церемонии открытия Фестиваля российского кино в рамках Дней культуры России в Узбекистане во Дворце кино имени Алишера Навои в Ташкенте.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Сценаристы Данил Троценко и Марина Довгер (справа) на Фестивале российского кино в рамках Дней культуры России в Узбекистане во Дворце кино имени Алишера Навои в Ташкенте.

Сценаристы Данил Троценко и Марина Довгер (справа) на Фестивале российского кино в рамках Дней культуры России в Узбекистане во Дворце кино имени Алишера Навои в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан
3/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Сценаристы Данил Троценко и Марина Довгер (справа) на Фестивале российского кино в рамках Дней культуры России в Узбекистане во Дворце кино имени Алишера Навои в Ташкенте.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Министр культуры РФ Ольга Любимова.

Министр культуры РФ Ольга Любимова. - Sputnik Узбекистан
4/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Министр культуры РФ Ольга Любимова.

© Sputnik / Бахром Хатамов
Дни культуры России в Узбекистане - Sputnik Узбекистан
5/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Дворец международных форумов "Узбекистон".

Дворец международных форумов &quot;Узбекистон&quot;. - Sputnik Узбекистан
6/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Дворец международных форумов "Узбекистон".

© Sputnik / Бахром Хатамов

На площадках концертных программ представлена уникальная фотовыставка "Россия: Гармония Природы, Архитектуры и Человека", которая охватывает самые живописные уголки России — от величественных городов до заповедных природных территорий и популярных туристических мест.

На площадках концертных программ представлена уникальная фотовыставка &quot;Россия: Гармония Природы, Архитектуры и Человека&quot;, которая охватывает самые живописные уголки России — от величественных городов до заповедных природных территорий и популярных туристических мест. - Sputnik Узбекистан
7/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

На площадках концертных программ представлена уникальная фотовыставка "Россия: Гармония Природы, Архитектуры и Человека", которая охватывает самые живописные уголки России — от величественных городов до заповедных природных территорий и популярных туристических мест.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Заслуженная артистка РФ Пелагея дает интервью корреспонденту Спутник Узбекистан.

Заслуженная артистка РФ Пелагея дает интервью корреспонденту Спутник Узбекистан. - Sputnik Узбекистан
8/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Заслуженная артистка РФ Пелагея дает интервью корреспонденту Спутник Узбекистан.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Народный артист РФ руководитель оркестра "Фонограф-Симфо-Джаз" Сергей Жилин.

Народный артист РФ руководитель оркестра &quot;Фонограф-Симфо-Джаз&quot; Сергей Жилин. - Sputnik Узбекистан
9/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Народный артист РФ руководитель оркестра "Фонограф-Симфо-Джаз" Сергей Жилин.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Концерт российских эстрадных исполнителей в рамках проведения Дней культуры России в Узбекистане во Дворце международных форумов "Узбекистан" в Ташкенте.

Концерт российских эстрадных исполнителей в рамках проведения Дней культуры России в Узбекистане во Дворце международных форумов &quot;Узбекистан&quot; в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан
10/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Концерт российских эстрадных исполнителей в рамках проведения Дней культуры России в Узбекистане во Дворце международных форумов "Узбекистан" в Ташкенте.

© Sputnik / Бахром Хатамов
Дни культуры России в Узбекистане - Sputnik Узбекистан
11/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Заслуженный артист Российской Федерации победитель второго сезона шоу "Голос" Сергей Волчков.

Заслуженный артист Российской Федерации победитель второго сезона шоу &quot;Голос&quot; Сергей Волчков. - Sputnik Узбекистан
12/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Заслуженный артист Российской Федерации победитель второго сезона шоу "Голос" Сергей Волчков.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выступает заслуженная артистка РФ Пелагея.

Выступает заслуженная артистка РФ Пелагея. - Sputnik Узбекистан
13/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выступает заслуженная артистка РФ Пелагея.

© Sputnik / Бахром Хатамов
Дни культуры России в Узбекистане - Sputnik Узбекистан
14/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Победительница третьего сезона телешоу "Голос" Александра Воробьева.

Победительница третьего сезона телешоу &quot;Голос&quot; Александра Воробьева. - Sputnik Узбекистан
15/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Победительница третьего сезона телешоу "Голос" Александра Воробьева.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Музыкант, композитор и лауреат премии Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства Александр Еловских.

Музыкант, композитор и лауреат премии Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства Александр Еловских. - Sputnik Узбекистан
16/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Музыкант, композитор и лауреат премии Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства Александр Еловских.

© Sputnik / Бахром Хатамов
Дни культуры России в Узбекистане - Sputnik Узбекистан
17/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Дни культуры России в Узбекистане - Sputnik Узбекистан
18/20
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Певица Эльмира Налбантова выступает на концерте российских эстрадных исполнителей в рамках проведения Дней культуры России в Узбекистане.

Певица Эльмира Налбантова выступает на концерте российских эстрадных исполнителей в рамках проведения Дней культуры России в Узбекистане. - Sputnik Узбекистан
19/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Певица Эльмира Налбантова выступает на концерте российских эстрадных исполнителей в рамках проведения Дней культуры России в Узбекистане.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Заслуженная артистка Российской Федерации Пелагея перед представителями СМИ.

Заслуженная артистка Российской Федерации Пелагея перед представителями СМИ. - Sputnik Узбекистан
20/20
© Sputnik / Бахром Хатамов

Заслуженная артистка Российской Федерации Пелагея перед представителями СМИ.

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