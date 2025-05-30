https://uz.sputniknews.ru/20250530/kreml-detali-predstoyaschix-rossiysko-ukrainskix-peregovorov-stambul-49627218.html

В Кремле озвучили некоторые детали предстоящих российско-украинских переговоров в Стамбуле

В Кремле озвучили некоторые детали предстоящих российско-украинских переговоров в Стамбуле

Sputnik Узбекистан

Песков: Делегация российских переговорщиков отправляется в Стамбул, в понедельник утром будет готова ко второму раунду переговоров с представителями Киева.

2025-05-30T17:10+0500

2025-05-30T17:10+0500

2025-05-30T17:12+0500

дмитрий песков

переговоры

россия

украина

стамбул

кремль

сергей лавров

мид рф

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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Российская делегация будет готова к переговорам с Украиной в Стамбуле утром 2 июня, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.По словам пресс-секретаря президента РФ, Москва рассчитывает, что в ходе второго раунда делегации обсудят российский и украинский проекты меморандумов.Другие заявления Пескова: Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о готовности российской делегации представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе переговоров. По его словам, в меморандуме содержатся все аспекты для преодоления первопричин конфликта, российская сторона готова их пояснить.Напомним, первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась в Стамбуле 16 мая. Ее инициатором выступил президент России Владимир Путин. На этих переговорах стороны договорились провести обмен пленными в формате тысячу на тысячу человек и представить видение возможностей будущего перемирия. Со своей стороны, Украина запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.Масштабный обмен пленными уже завершился.

россия

украина

стамбул

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