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https://uz.sputniknews.ru/20250530/kreml-detali-predstoyaschix-rossiysko-ukrainskix-peregovorov-stambul-49627218.html
В Кремле озвучили некоторые детали предстоящих российско-украинских переговоров в Стамбуле
В Кремле озвучили некоторые детали предстоящих российско-украинских переговоров в Стамбуле
Sputnik Узбекистан
Песков: Делегация российских переговорщиков отправляется в Стамбул, в понедельник утром будет готова ко второму раунду переговоров с представителями Киева.
2025-05-30T17:10+0500
2025-05-30T17:12+0500
дмитрий песков
переговоры
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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Российская делегация будет готова к переговорам с Украиной в Стамбуле утром 2 июня, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.По словам пресс-секретаря президента РФ, Москва рассчитывает, что в ходе второго раунда делегации обсудят российский и украинский проекты меморандумов.Другие заявления Пескова: Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о готовности российской делегации представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе переговоров. По его словам, в меморандуме содержатся все аспекты для преодоления первопричин конфликта, российская сторона готова их пояснить.Напомним, первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась в Стамбуле 16 мая. Ее инициатором выступил президент России Владимир Путин. На этих переговорах стороны договорились провести обмен пленными в формате тысячу на тысячу человек и представить видение возможностей будущего перемирия. Со своей стороны, Украина запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.Масштабный обмен пленными уже завершился.
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украина
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песков украина россия переговоры стамбул лавров песков

В Кремле озвучили некоторые детали предстоящих российско-украинских переговоров в Стамбуле

17:10 30.05.2025 (обновлено: 17:12 30.05.2025)
© РИА НовостиПереговоры России и Украины в Стамбуле.
Переговоры России и Украины в Стамбуле. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости
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Песков: Делегация российских переговорщиков отправляется в Стамбул, в понедельник утром будет готова ко второму раунду переговоров с представителями Киева.
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Российская делегация будет готова к переговорам с Украиной в Стамбуле утром 2 июня, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

"Наша делегация, российская делегация переговорщиков, отправляется в Стамбул и будет готова с утра в понедельник к продолжению переговоров, ко второму раунду этих переговоров", — сказал он.

По словам пресс-секретаря президента РФ, Москва рассчитывает, что в ходе второго раунда делегации обсудят российский и украинский проекты меморандумов.
Другие заявления Пескова:
️Детали российского проекта меморандума по украинскому урегулированию обнародоваться не будут.
️Путин принципиально поддерживает возможность личной встречи с Зеленским и Трампом, такие контакты востребованы, но нужна хорошая подготовка.
️Будущее европейской безопасности нужно обсуждать с европейцами, но в Стамбуле будут переговоры именно между Россией и Украиной.
️Путин последовательно доводит до своих собеседников, в том числе в США, позицию Москвы по нерасширению НАТО на восток.
️Москва рада, что обеспокоенности России по расширению НАТО находят понимание в Вашингтоне, особенно с точки зрения его посреднической роли.
️Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза и примет в Кремле главу фонда "Круг добра" протоиерея Александра Ткаченко.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о готовности российской делегации представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе переговоров. По его словам, в меморандуме содержатся все аспекты для преодоления первопричин конфликта, российская сторона готова их пояснить.
Напомним, первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась в Стамбуле 16 мая. Ее инициатором выступил президент России Владимир Путин. На этих переговорах стороны договорились провести обмен пленными в формате тысячу на тысячу человек и представить видение возможностей будущего перемирия. Со своей стороны, Украина запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.
Масштабный обмен пленными уже завершился.
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