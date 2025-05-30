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Куда поехать на отдых в Узбекистане летом — инфографика
Куда поехать на отдых в Узбекистане летом — инфографика
Sputnik Узбекистан
Отдых у воды или экстремальные маршруты по пустыне, прохлада горных заповедников или водопадов — варианты туристических локаций республики в самые жаркие дни года в подборке Sputnik Узбекистан.
2025-05-30T15:00+0500
2025-05-30T15:00+0500
2025-05-30T15:37+0500
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Если вы пока не определились, как проведете самые жаркие дни года, предлагаем вам 10 интересных направлений в Узбекистане. Одними из самых популярных как среди жителей, так и гостей страны являются курорты Бостанлыкского района Ташкентской области — Чимган, Амирсой и Бельдерсай со множеством зон отдыха, санаториев и развитой инфраструктурой. Если лето для вас — это солнце и вода, можно отправиться на отдых к знаменитым озерам страны. К примеру, на Арашанские или Нефритовые озера, Тузкан или Тудакуль. Если вы хотите провести время на лоне природы, увидеть потрясающие горные ландшафты и подышать чистейшим воздухом, можно отправиться в Заамин, Шахимардан или Китабский национальный парк. Романтики и любители красивых кадров непременно оценят поездку в Сариасийский район Сурхандарьинской области, где превалирует субтропический климат и расположен один из красивейших водопадов Узбекистана Сангардак. А любители экстрима оценят летнее путешествие в Каракалпакстан, где туристам предложат ночевку в каракалпакской юрте с невообразимым звездным небом, экскурсии к Аральскому морю или на плато Устюрт.Подробнее – в инфографике Sputnik Узбекистан.
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инфографика лето отдых мультимедиа чимган амирсой горы озеро
инфографика лето отдых мультимедиа чимган амирсой горы озеро
Куда поехать на отдых в Узбекистане летом — инфографика
15:00 30.05.2025 (обновлено: 15:37 30.05.2025)
Отдых у воды или экстремальные маршруты по пустыне, прохлада горных заповедников или водопадов — варианты туристических локаций республики в самые жаркие дни года в подборке Sputnik Узбекистан.
Если вы пока не определились, как проведете самые жаркие дни года, предлагаем вам 10 интересных направлений в Узбекистане.
Одними из самых популярных как среди жителей, так и гостей страны являются курорты Бостанлыкского района Ташкентской области — Чимган, Амирсой и Бельдерсай со множеством зон отдыха, санаториев и развитой инфраструктурой.
Если лето для вас — это солнце и вода, можно отправиться на отдых к знаменитым озерам страны. К примеру, на Арашанские или Нефритовые озера, Тузкан или Тудакуль.
Если вы хотите провести время на лоне природы, увидеть потрясающие горные ландшафты и подышать чистейшим воздухом, можно отправиться в Заамин, Шахимардан или Китабский национальный парк.
Романтики и любители красивых кадров непременно оценят поездку в Сариасийский район Сурхандарьинской области, где превалирует субтропический климат и расположен один из красивейших водопадов Узбекистана Сангардак.
А любители экстрима оценят летнее путешествие в Каракалпакстан, где туристам предложат ночевку в каракалпакской юрте с невообразимым звездным небом, экскурсии к Аральскому морю или на плато Устюрт.
Подробнее – в инфографике Sputnik Узбекистан.