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Куда поехать на отдых в Узбекистане летом — инфографика

Куда поехать на отдых в Узбекистане летом — инфографика

Sputnik Узбекистан

Отдых у воды или экстремальные маршруты по пустыне, прохлада горных заповедников или водопадов — варианты туристических локаций республики в самые жаркие дни года в подборке Sputnik Узбекистан.

2025-05-30T15:00+0500

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горы

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Если вы пока не определились, как проведете самые жаркие дни года, предлагаем вам 10 интересных направлений в Узбекистане. Одними из самых популярных как среди жителей, так и гостей страны являются курорты Бостанлыкского района Ташкентской области — Чимган, Амирсой и Бельдерсай со множеством зон отдыха, санаториев и развитой инфраструктурой. Если лето для вас — это солнце и вода, можно отправиться на отдых к знаменитым озерам страны. К примеру, на Арашанские или Нефритовые озера, Тузкан или Тудакуль. Если вы хотите провести время на лоне природы, увидеть потрясающие горные ландшафты и подышать чистейшим воздухом, можно отправиться в Заамин, Шахимардан или Китабский национальный парк. Романтики и любители красивых кадров непременно оценят поездку в Сариасийский район Сурхандарьинской области, где превалирует субтропический климат и расположен один из красивейших водопадов Узбекистана Сангардак. А любители экстрима оценят летнее путешествие в Каракалпакстан, где туристам предложат ночевку в каракалпакской юрте с невообразимым звездным небом, экскурсии к Аральскому морю или на плато Устюрт.Подробнее – в инфографике Sputnik Узбекистан.

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