"MSITF-2025": на фестивале в Ташкенте представили инновации в оборонной промышленности

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. В мемориальном комплексе "Парк Победы" в столице проходит фестиваль инновационных технологий в сфере обороны. Об этом сообщили в министерстве обороны Узбекистана.В мероприятии участвуют организации, крупные предприятия и изобретатели, ведущие свою деятельность в сферах современных технологий, металлургии, химической промышленности, текстиля и производящие продукцию двойного назначения, востребованную в Вооруженных Силах.На открытии фестиваля министр обороны республики генерал-майор Шухрат Халмухамедов отметил, что в последние годы в Узбекистане проведены реформы в области современной оборонной промышленности. Построены новые заводы и предприятия, закуплены современные технологии и оборудование, а также проведена модернизация существующих военных заводов. Для демонстрации последних достижений страны в оборонной промышленности на территории мемориального комплекса "Парк Победы" второй год проводится фестиваль инновационных технологий в сфере обороны.Он нацелен на апробацию инноваций на практике, формирование интереса молодежи к современным технологиям, привлечение молодых специалистов в инженерные сферы, а также ориентацию отечественных предприятий и организаций на оборонную промышленность.На фестивале представили современные виды вооружения и военной техники оборонной промышленности, робототехника, химические технологии, продукция горно-металлургической отрасли, военного и двойного назначения.Также в рамках выставки проводятся бизнес-встречи с участием предпринимателей, вносящих вклад в укрепление обороны страны, а среди молодежи проходят соревнования: "Киберспорт", "Лучший хакер", "Программирование", "Технологии 3D-моделирования", "Битва роботов", "Проектирование беспилотных летательных аппаратов", "Ракетомоделирование", "Дрон-рейсинг" и "Робототехника транспортных технологий будущего".Мероприятия "MSITF-2025" продлятся с 29 по 1 июня.
На территории мемориального комплекса "Парк Победы" второй год проводится фестиваль инновационных технологий в сфере обороны.
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. В мемориальном комплексе "Парк Победы" в столице проходит фестиваль инновационных технологий в сфере обороны. Об этом сообщили в министерстве обороны Узбекистана.
В мероприятии участвуют организации, крупные предприятия и изобретатели, ведущие свою деятельность в сферах современных технологий, металлургии, химической промышленности, текстиля и производящие продукцию двойного назначения, востребованную в Вооруженных Силах.
На открытии фестиваля министр обороны республики генерал-майор Шухрат Халмухамедов отметил, что в последние годы в Узбекистане проведены реформы в области современной оборонной промышленности. Построены новые заводы и предприятия, закуплены современные технологии и оборудование, а также проведена модернизация существующих военных заводов.
"В оборонно-технической сфере налажено сотрудничество с почти 50 странами и заключены контракты с более чем 30 ведущими зарубежными компаниями. Налажено сотрудничество с 40 отечественными предприятиями. Количество производимой продукции достигло 155 наименований, а объемы оказания услуг выросли в 2,5 раза", — рассказал глава Минобороны.
Для демонстрации последних достижений страны в оборонной промышленности на территории мемориального комплекса "Парк Победы" второй год проводится фестиваль инновационных технологий в сфере обороны.
Он нацелен на апробацию инноваций на практике, формирование интереса молодежи к современным технологиям, привлечение молодых специалистов в инженерные сферы, а также ориентацию отечественных предприятий и организаций на оборонную промышленность.
На фестивале представили современные виды вооружения и военной техники оборонной промышленности, робототехника, химические технологии, продукция горно-металлургической отрасли, военного и двойного назначения.
Также в рамках выставки проводятся бизнес-встречи с участием предпринимателей, вносящих вклад в укрепление обороны страны, а среди молодежи проходят соревнования: "Киберспорт", "Лучший хакер", "Программирование", "Технологии 3D-моделирования", "Битва роботов", "Проектирование беспилотных летательных аппаратов", "Ракетомоделирование", "Дрон-рейсинг" и "Робототехника транспортных технологий будущего".
"Для молодежи, интересующейся программированием и робототехникой, данный фестиваль станет первым шагом на пути к реализации собственных идей и дальнейшему развитию знаний в этой сфере. Отобранным талантливым молодым людям и гражданам будут предоставлены широкие возможности для внедрения в будущем своих разработок на предприятиях и заводах оборонной промышленности и трудоустройства", — подчеркнули в ведомстве.
Мероприятия "MSITF-2025" продлятся с 29 по 1 июня.