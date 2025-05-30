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https://uz.sputniknews.ru/20250530/msitf-2025-tashkent-innovatsii-oboronnaya-promyshlennost-49618415.html
"MSITF-2025": на фестивале в Ташкенте представили инновации в оборонной промышленности
"MSITF-2025": на фестивале в Ташкенте представили инновации в оборонной промышленности
Sputnik Узбекистан
Для демонстрации последних достижений страны в оборонной промышленности на территории мемориального комплекса "Парк Победы" второй год проводится фестиваль инновационных технологий в сфере обороны.
2025-05-30T14:16+0500
2025-05-30T14:50+0500
минобороны узбекистана
выставка
оборона
узбекистан
фестиваль
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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. В мемориальном комплексе "Парк Победы" в столице проходит фестиваль инновационных технологий в сфере обороны. Об этом сообщили в министерстве обороны Узбекистана.В мероприятии участвуют организации, крупные предприятия и изобретатели, ведущие свою деятельность в сферах современных технологий, металлургии, химической промышленности, текстиля и производящие продукцию двойного назначения, востребованную в Вооруженных Силах.На открытии фестиваля министр обороны республики генерал-майор Шухрат Халмухамедов отметил, что в последние годы в Узбекистане проведены реформы в области современной оборонной промышленности. Построены новые заводы и предприятия, закуплены современные технологии и оборудование, а также проведена модернизация существующих военных заводов. Для демонстрации последних достижений страны в оборонной промышленности на территории мемориального комплекса "Парк Победы" второй год проводится фестиваль инновационных технологий в сфере обороны.Он нацелен на апробацию инноваций на практике, формирование интереса молодежи к современным технологиям, привлечение молодых специалистов в инженерные сферы, а также ориентацию отечественных предприятий и организаций на оборонную промышленность.На фестивале представили современные виды вооружения и военной техники оборонной промышленности, робототехника, химические технологии, продукция горно-металлургической отрасли, военного и двойного назначения.Также в рамках выставки проводятся бизнес-встречи с участием предпринимателей, вносящих вклад в укрепление обороны страны, а среди молодежи проходят соревнования: "Киберспорт", "Лучший хакер", "Программирование", "Технологии 3D-моделирования", "Битва роботов", "Проектирование беспилотных летательных аппаратов", "Ракетомоделирование", "Дрон-рейсинг" и "Робототехника транспортных технологий будущего".Мероприятия "MSITF-2025" продлятся с 29 по 1 июня.
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выставка фестиваль минобороны инновации современные технологии ташкент
выставка фестиваль минобороны инновации современные технологии ташкент

"MSITF-2025": на фестивале в Ташкенте представили инновации в оборонной промышленности

14:16 30.05.2025 (обновлено: 14:50 30.05.2025)
© Министерство обороны Республики УзбекистанВ "Парке Победы" начался фестиваль "MSITF-2025"
В Парке Победы начался фестиваль MSITF-2025 - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.05.2025
© Министерство обороны Республики Узбекистан
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На территории мемориального комплекса "Парк Победы" второй год проводится фестиваль инновационных технологий в сфере обороны.
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. В мемориальном комплексе "Парк Победы" в столице проходит фестиваль инновационных технологий в сфере обороны. Об этом сообщили в министерстве обороны Узбекистана.
В мероприятии участвуют организации, крупные предприятия и изобретатели, ведущие свою деятельность в сферах современных технологий, металлургии, химической промышленности, текстиля и производящие продукцию двойного назначения, востребованную в Вооруженных Силах.
© Министерство обороны Республики УзбекистанВ "Парке Победы" начался фестиваль "MSITF-2025"
В Парке Победы начался фестиваль MSITF – 2025 - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.05.2025
В "Парке Победы" начался фестиваль "MSITF-2025"
© Министерство обороны Республики Узбекистан
На открытии фестиваля министр обороны республики генерал-майор Шухрат Халмухамедов отметил, что в последние годы в Узбекистане проведены реформы в области современной оборонной промышленности. Построены новые заводы и предприятия, закуплены современные технологии и оборудование, а также проведена модернизация существующих военных заводов.

"В оборонно-технической сфере налажено сотрудничество с почти 50 странами и заключены контракты с более чем 30 ведущими зарубежными компаниями. Налажено сотрудничество с 40 отечественными предприятиями. Количество производимой продукции достигло 155 наименований, а объемы оказания услуг выросли в 2,5 раза", — рассказал глава Минобороны.

Для демонстрации последних достижений страны в оборонной промышленности на территории мемориального комплекса "Парк Победы" второй год проводится фестиваль инновационных технологий в сфере обороны.
© Министерство обороны Республики УзбекистанВ "Парке Победы" начался фестиваль "MSITF-2025"
В Парке Победы начался фестиваль MSITF – 2025 - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.05.2025
В "Парке Победы" начался фестиваль "MSITF-2025"
© Министерство обороны Республики Узбекистан
Он нацелен на апробацию инноваций на практике, формирование интереса молодежи к современным технологиям, привлечение молодых специалистов в инженерные сферы, а также ориентацию отечественных предприятий и организаций на оборонную промышленность.
© Министерство обороны Республики Узбекистан
В Парке Победы начался фестиваль MSITF – 2025 - Sputnik Узбекистан
1/6
© Министерство обороны Республики Узбекистан
© Министерство обороны Республики Узбекистан
В Парке Победы начался фестиваль MSITF – 2025 - Sputnik Узбекистан
2/6
© Министерство обороны Республики Узбекистан
© Министерство обороны Республики Узбекистан
В Парке Победы начался фестиваль MSITF – 2025 - Sputnik Узбекистан
3/6
© Министерство обороны Республики Узбекистан
© Министерство обороны Республики Узбекистан
В Парке Победы начался фестиваль MSITF – 2025 - Sputnik Узбекистан
4/6
© Министерство обороны Республики Узбекистан
© Министерство обороны Республики Узбекистан
В Парке Победы начался фестиваль MSITF – 2025 - Sputnik Узбекистан
5/6
© Министерство обороны Республики Узбекистан
© Министерство обороны Республики Узбекистан
В Парке Победы начался фестиваль MSITF – 2025 - Sputnik Узбекистан
6/6
© Министерство обороны Республики Узбекистан
1/6
© Министерство обороны Республики Узбекистан
2/6
© Министерство обороны Республики Узбекистан
3/6
© Министерство обороны Республики Узбекистан
4/6
© Министерство обороны Республики Узбекистан
5/6
© Министерство обороны Республики Узбекистан
6/6
© Министерство обороны Республики Узбекистан
На фестивале представили современные виды вооружения и военной техники оборонной промышленности, робототехника, химические технологии, продукция горно-металлургической отрасли, военного и двойного назначения.
Также в рамках выставки проводятся бизнес-встречи с участием предпринимателей, вносящих вклад в укрепление обороны страны, а среди молодежи проходят соревнования: "Киберспорт", "Лучший хакер", "Программирование", "Технологии 3D-моделирования", "Битва роботов", "Проектирование беспилотных летательных аппаратов", "Ракетомоделирование", "Дрон-рейсинг" и "Робототехника транспортных технологий будущего".

"Для молодежи, интересующейся программированием и робототехникой, данный фестиваль станет первым шагом на пути к реализации собственных идей и дальнейшему развитию знаний в этой сфере. Отобранным талантливым молодым людям и гражданам будут предоставлены широкие возможности для внедрения в будущем своих разработок на предприятиях и заводах оборонной промышленности и трудоустройства", — подчеркнули в ведомстве.

Мероприятия "MSITF-2025" продлятся с 29 по 1 июня.
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