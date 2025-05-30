https://uz.sputniknews.ru/20250530/msitf-2025-tashkent-innovatsii-oboronnaya-promyshlennost-49618415.html

"MSITF-2025": на фестивале в Ташкенте представили инновации в оборонной промышленности

"MSITF-2025": на фестивале в Ташкенте представили инновации в оборонной промышленности

Sputnik Узбекистан

Для демонстрации последних достижений страны в оборонной промышленности на территории мемориального комплекса "Парк Победы" второй год проводится фестиваль инновационных технологий в сфере обороны.

2025-05-30T14:16+0500

2025-05-30T14:16+0500

2025-05-30T14:50+0500

минобороны узбекистана

выставка

оборона

узбекистан

фестиваль

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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. В мемориальном комплексе "Парк Победы" в столице проходит фестиваль инновационных технологий в сфере обороны. Об этом сообщили в министерстве обороны Узбекистана.В мероприятии участвуют организации, крупные предприятия и изобретатели, ведущие свою деятельность в сферах современных технологий, металлургии, химической промышленности, текстиля и производящие продукцию двойного назначения, востребованную в Вооруженных Силах.На открытии фестиваля министр обороны республики генерал-майор Шухрат Халмухамедов отметил, что в последние годы в Узбекистане проведены реформы в области современной оборонной промышленности. Построены новые заводы и предприятия, закуплены современные технологии и оборудование, а также проведена модернизация существующих военных заводов. Для демонстрации последних достижений страны в оборонной промышленности на территории мемориального комплекса "Парк Победы" второй год проводится фестиваль инновационных технологий в сфере обороны.Он нацелен на апробацию инноваций на практике, формирование интереса молодежи к современным технологиям, привлечение молодых специалистов в инженерные сферы, а также ориентацию отечественных предприятий и организаций на оборонную промышленность.На фестивале представили современные виды вооружения и военной техники оборонной промышленности, робототехника, химические технологии, продукция горно-металлургической отрасли, военного и двойного назначения.Также в рамках выставки проводятся бизнес-встречи с участием предпринимателей, вносящих вклад в укрепление обороны страны, а среди молодежи проходят соревнования: "Киберспорт", "Лучший хакер", "Программирование", "Технологии 3D-моделирования", "Битва роботов", "Проектирование беспилотных летательных аппаратов", "Ракетомоделирование", "Дрон-рейсинг" и "Робототехника транспортных технологий будущего".Мероприятия "MSITF-2025" продлятся с 29 по 1 июня.

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