https://uz.sputniknews.ru/20250530/plas-forum-tashkent-sobral-klyuchevyx-uchastnikov-rynkov-stran-tsa-eaes-49628287.html

ПЛАС-форум в Ташкенте собрал ключевых участников рынков стран ЦА и ЕАЭС

ПЛАС-форум в Ташкенте собрал ключевых участников рынков стран ЦА и ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

В столице состоялся международный ПЛАС-Форум Digital Uzbekistan, участниками которого стали эксперты из 35 стран. Они обсудили актуальные вопросы цифровизации государственной инфраструктуры, сегмента розничного финансового обслуживания, ИТ- и телеком-индустрии, а также сферы торгового ритейла и электронной коммерции республики.

2025-05-30T18:30+0500

2025-05-30T18:30+0500

2025-05-30T18:30+0500

форум

ташкент

финансы

экономика

кибербезопасность

электронная коммерция

банк

сфера услуг

искусственный интеллект

исламский банкинг

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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. 28-29 июня в Ташкенте проходил 5-й Международный ПЛАС-Форум Digital Uzbekistan. В нем участвовали более 150 спикеров и 2 000 делегатов из Германии, Италии, Китая, ОАЭ, Португалии, Сингапура, США, Турции, Франции, Швейцарии, Южной Кореи, стран Балтии и СНГ, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Эксперты обсудили совершенствование GovTech, использование платформ искусственного интеллекта в государственном управлении, бизнесе и повседневной жизни общества, настоящее и будущее криптовалютной индустрии, дальнейшее развитие e-Commerce. Кроме того, на выставке, организованной в рамках форума, свои продукты, технологии и сервисы представили порядка 100 экспонентов. Мероприятие состоялось при поддержке Национального агентства перспективных проектов и Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан.Как отметил гендиректор консалтинговой компании DPP Partners Дмитрий Пешнев-Подольский, сегодня цифровизация — это не просто технологическая повестка, а основа конкурентоспособности экономики. Это способ сделать услуги доступнее, процессы прозрачнее, а управление точнее.Особое внимание в этом году организаторы форума уделили таким темам, как применение искусственного интеллекта в финансовых сервисах, криптоиндустрия, развитие исламских финансов и противодействие кибермошенничеству.В Узбекистане сферу оборота криптоактивов разделили на два вида — майнинг и деятельность провайдеров услуг в сфере оборота крипто-активов. Об этом рассказал начальник управления развития сферы оборота криптоактивов НАПП Аскаржон Закиров. Он также отметил, что в Узбекистане создана полноценная законодательная база, регулирующая сферу оборота криптоактивов.Искусственный интеллект повсюду — в госсервисах, в анализе больших данных, в голосовых помощниках, в ритейле, в системе оценки кредитных рисков и даже в прогнозировании урожая и создании новых лекарств. Как найти баланс между эффективностью и этикой, как сформировать правила, которые не задушат инновации, но обеспечат прозрачность и безопасность? Об этом говорили на сессии "Искусственный интеллект. Роль и место ИИ на государственном уровне, в бизнесе, IT и финансах.Менеджер по технологическому консультированию KPMG Caucasus and Central Asia Скот Райзер рассказал, что 92% компаний по всему миру уже фиксируют прибыль от внедрения искусственного интеллекта.Многие эксперты сходятся во мнении, что стремительное развитие цифровых технологий требует не менее активных усилий по созданию механизмов защиты от кибермошенников, потому что их становится все больше.Одним из участников сессии "CISO. Безопасность. Киберугрозы, социальная инженерия и другие актуальные вызовы" стал начальник отдела, ГУП "Центр Кибербезопасности" Искандар Айсаев. На сегодняшний день проблема кадров в сфере обеспечения кибербезопасности остается одной из самых актуальных не только в Узбекистане и в Центральной Азии, но и во всем мире.Вопрос подготовки кадров в сфере кибербезопасности решается в Узбекистане на государственном уровне. В 2020 году в республике было 5 вузов, которые обучали по направлению информационной кибербезопасности, сегодня в стране работают уже 14 вузов, где готовят профильных специалистов. В частности, на базе Ташкентского государственного юридического университета открыли магистерское направление "Киберправо и расследование киберинцидентов".Одной из ключевых тем второго дня форума стало исламское финансирование и исламский банкинг в странах Центральной Азии. В регионе проживает 4% от общего числа всех мусульман в мире. В связи с этим эксперты задаются вопросом — сможет ли ЦА достичь тех же 4% от мирового оборота ИФ?Несмотря на то, что объем исламского финансирования в регионе пока относительно мал и составляет всего 700 млн или 0,01% от мирового объема, Центральная Азия обладает большим потенциалом по развитию индустрии исламских финансов. Сегодня здесь действуют 18 исламских банков, активы которых к 2028 году должны достигнуть $2,5 млрд, а к 2033-му — $6,3 млрд.По мнению международного эксперта в области исламского финансирования Хондамира Нусратхужаева, важные принципы, влияющие на развитие исламских финансов в любой стране — это государственная поддержка, соответствующее законодательство, уровень образования и осведомленность населения, а также разнообразная линейка продуктов (многие ограничиваются мурабахой — услугами на основе рассрочки).Тему продолжил и начальник отдела развития эмитентской деятельности и корпоративного управления НАПП РУз Валерий Ли, который отметил, что сегодня люди поверхностно представляют, что такое исламские финансы.НАПП как регулятор рынка капитала в Узбекистане разработал закон "О рынке капитала", в котором есть отдельная глава, регламентирующая исламские продукты, рассказал Валерий Ли.До конца 2025 года ожидается, что объем исламских финансов в мире достигнет 5,3 трлн долларов. Как отметил Председатель Совета Ассоциации исламских финансов и такафул Бахром Нумонов, исламские финансы не только для мусульман.

ташкент

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