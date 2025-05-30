https://uz.sputniknews.ru/20250530/sem-prostranstv-axmadjon-orinov-priglashaet-v-mir-jivopisi-i-mifov-49600707.html

"Семь пространств": Ахмаджон Оринов приглашает в мир живописи и мифов

"Семь пространств": Ахмаджон Оринов приглашает в мир живописи и мифов

Sputnik Узбекистан

В Ташкентском доме фотографии открылась персональная выставка живописца и сценографа, члена Творческого Союза художников Узбекистана Ахмаджона Оринова под названием "Семь пространств".

2025-05-30T19:15+0500

2025-05-30T19:15+0500

2025-05-30T19:15+0500

выставка

картины

художник

фото

фотолента

ташкент

искусство

академия художеств узбекистана

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Экспозиция, приуроченная к 70-летию мастера, объединит около 60 работ, создавая многогранное художественное пространство, где переплетаются миф, история и современность. Организаторами выставки выступают Академия художеств Узбекистана, Творческий Союз художников Узбекистана и Ташкентский дом фотографии. Творчество Ахмаджона Оринова — это не просто живопись, а особая форма визуального мышления, в которой соединяются фигуративность и экспрессия, декоративность и внутреннее напряжение. Его полотна полны ритма, памяти и осязаемой живописной энергии, а ключевая роль цвета формирует их эмоциональное звучание.Название выставки "Семь пространств" отсылает к суфийской традиции, символизируя семь уровней духовного восхождения. Эта концепция становится ключом к пониманию его творчества, в котором прошлое и настоящее, караваны и купола, древние воины и женские лица, фрагменты орнаментов и вспышки света сплетаются в единую ткань воспоминаний и сновидений.Ахмаджон Оринов родился в 1955 году в Бекабадском районе Ташкентской области. Учился в Ташкентском театрально-художественном институте, работал в театрах и на телевидении, участвовал в коллективных и персональных выставках. Его опыт сценографа заметно повлиял на его художественное мышление: картины построены как сцены, где каждая деталь наполнена смыслом, а цвет становится голосом образа.Выставка "Семь пространств" — это приглашение в особый мир, где восточная традиция встречается с экспрессией современности, а авторский стиль художника раскрывается в полной мере.

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выставка живописец сценограф оринов экспозиция фотолента фотография