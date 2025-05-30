"Семь пространств": Ахмаджон Оринов приглашает в мир живописи и мифов
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В Ташкентском доме фотографии открылась персональная выставка живописца и сценографа, члена Творческого Союза художников Узбекистана Ахмаджона Оринова под названием "Семь пространств".
Экспозиция, приуроченная к 70-летию мастера, объединит около 60 работ, создавая многогранное художественное пространство, где переплетаются миф, история и современность.
Организаторами выставки выступают Академия художеств Узбекистана, Творческий Союз художников Узбекистана и Ташкентский дом фотографии.
Творчество Ахмаджона Оринова — это не просто живопись, а особая форма визуального мышления, в которой соединяются фигуративность и экспрессия, декоративность и внутреннее напряжение. Его полотна полны ритма, памяти и осязаемой живописной энергии, а ключевая роль цвета формирует их эмоциональное звучание.
Название выставки "Семь пространств" отсылает к суфийской традиции, символизируя семь уровней духовного восхождения. Эта концепция становится ключом к пониманию его творчества, в котором прошлое и настоящее, караваны и купола, древние воины и женские лица, фрагменты орнаментов и вспышки света сплетаются в единую ткань воспоминаний и сновидений.
Ахмаджон Оринов родился в 1955 году в Бекабадском районе Ташкентской области. Учился в Ташкентском театрально-художественном институте, работал в театрах и на телевидении, участвовал в коллективных и персональных выставках. Его опыт сценографа заметно повлиял на его художественное мышление: картины построены как сцены, где каждая деталь наполнена смыслом, а цвет становится голосом образа.
Выставка "Семь пространств" — это приглашение в особый мир, где восточная традиция встречается с экспрессией современности, а авторский стиль художника раскрывается в полной мере.
© Sputnik / Бахром Хатамов
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