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https://uz.sputniknews.ru/20250530/sem-prostranstv-axmadjon-orinov-priglashaet-v-mir-jivopisi-i-mifov-49600707.html
"Семь пространств": Ахмаджон Оринов приглашает в мир живописи и мифов
"Семь пространств": Ахмаджон Оринов приглашает в мир живописи и мифов
Sputnik Узбекистан
В Ташкентском доме фотографии открылась персональная выставка живописца и сценографа, члена Творческого Союза художников Узбекистана Ахмаджона Оринова под названием "Семь пространств".
2025-05-30T19:15+0500
2025-05-30T19:15+0500
выставка
картины
художник
фото
фотолента
ташкент
искусство
академия художеств узбекистана
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Экспозиция, приуроченная к 70-летию мастера, объединит около 60 работ, создавая многогранное художественное пространство, где переплетаются миф, история и современность. Организаторами выставки выступают Академия художеств Узбекистана, Творческий Союз художников Узбекистана и Ташкентский дом фотографии. Творчество Ахмаджона Оринова — это не просто живопись, а особая форма визуального мышления, в которой соединяются фигуративность и экспрессия, декоративность и внутреннее напряжение. Его полотна полны ритма, памяти и осязаемой живописной энергии, а ключевая роль цвета формирует их эмоциональное звучание.Название выставки "Семь пространств" отсылает к суфийской традиции, символизируя семь уровней духовного восхождения. Эта концепция становится ключом к пониманию его творчества, в котором прошлое и настоящее, караваны и купола, древние воины и женские лица, фрагменты орнаментов и вспышки света сплетаются в единую ткань воспоминаний и сновидений.Ахмаджон Оринов родился в 1955 году в Бекабадском районе Ташкентской области. Учился в Ташкентском театрально-художественном институте, работал в театрах и на телевидении, участвовал в коллективных и персональных выставках. Его опыт сценографа заметно повлиял на его художественное мышление: картины построены как сцены, где каждая деталь наполнена смыслом, а цвет становится голосом образа.Выставка "Семь пространств" — это приглашение в особый мир, где восточная традиция встречается с экспрессией современности, а авторский стиль художника раскрывается в полной мере.
ташкент
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выставка живописец сценограф оринов экспозиция фотолента фотография
выставка живописец сценограф оринов экспозиция фотолента фотография

"Семь пространств": Ахмаджон Оринов приглашает в мир живописи и мифов

19:15 30.05.2025
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В Ташкентском доме фотографии открылась персональная выставка живописца и сценографа, члена Творческого Союза художников Узбекистана Ахмаджона Оринова под названием "Семь пространств".
Экспозиция, приуроченная к 70-летию мастера, объединит около 60 работ, создавая многогранное художественное пространство, где переплетаются миф, история и современность.
Организаторами выставки выступают Академия художеств Узбекистана, Творческий Союз художников Узбекистана и Ташкентский дом фотографии.
Творчество Ахмаджона Оринова — это не просто живопись, а особая форма визуального мышления, в которой соединяются фигуративность и экспрессия, декоративность и внутреннее напряжение. Его полотна полны ритма, памяти и осязаемой живописной энергии, а ключевая роль цвета формирует их эмоциональное звучание.
Название выставки "Семь пространств" отсылает к суфийской традиции, символизируя семь уровней духовного восхождения. Эта концепция становится ключом к пониманию его творчества, в котором прошлое и настоящее, караваны и купола, древние воины и женские лица, фрагменты орнаментов и вспышки света сплетаются в единую ткань воспоминаний и сновидений.
Ахмаджон Оринов родился в 1955 году в Бекабадском районе Ташкентской области. Учился в Ташкентском театрально-художественном институте, работал в театрах и на телевидении, участвовал в коллективных и персональных выставках. Его опыт сценографа заметно повлиял на его художественное мышление: картины построены как сцены, где каждая деталь наполнена смыслом, а цвет становится голосом образа.
Выставка "Семь пространств" — это приглашение в особый мир, где восточная традиция встречается с экспрессией современности, а авторский стиль художника раскрывается в полной мере.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Семь пространств: Ахмаджон Оринов приглашает в мир живописи и мифов - Sputnik Узбекистан
1/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Семь пространств: Ахмаджон Оринов приглашает в мир живописи и мифов - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Семь пространств: Ахмаджон Оринов приглашает в мир живописи и мифов - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Семь пространств: Ахмаджон Оринов приглашает в мир живописи и мифов - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Семь пространств: Ахмаджон Оринов приглашает в мир живописи и мифов - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Семь пространств: Ахмаджон Оринов приглашает в мир живописи и мифов - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Семь пространств: Ахмаджон Оринов приглашает в мир живописи и мифов - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Семь пространств: Ахмаджон Оринов приглашает в мир живописи и мифов - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Семь пространств: Ахмаджон Оринов приглашает в мир живописи и мифов - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Семь пространств: Ахмаджон Оринов приглашает в мир живописи и мифов - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Семь пространств: Ахмаджон Оринов приглашает в мир живописи и мифов - Sputnik Узбекистан
11/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Семь пространств: Ахмаджон Оринов приглашает в мир живописи и мифов - Sputnik Узбекистан
12/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Семь пространств: Ахмаджон Оринов приглашает в мир живописи и мифов - Sputnik Узбекистан
13/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Семь пространств: Ахмаджон Оринов приглашает в мир живописи и мифов - Sputnik Узбекистан
14/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Семь пространств: Ахмаджон Оринов приглашает в мир живописи и мифов - Sputnik Узбекистан
15/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Семь пространств: Ахмаджон Оринов приглашает в мир живописи и мифов - Sputnik Узбекистан
16/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Семь пространств: Ахмаджон Оринов приглашает в мир живописи и мифов - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Семь пространств: Ахмаджон Оринов приглашает в мир живописи и мифов - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов
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