https://uz.sputniknews.ru/20250530/zabaykale-transportno-logisticheskiy-tsentr-frukty-ovoschi-uzbekistan-49616909.html

В Забайкалье откроют транспортно-логистический центр для фруктов и овощей из Узбекистана

В Забайкалье откроют транспортно-логистический центр для фруктов и овощей из Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Главы министерств и ведомств Забайкальского края, председатель Союза "Торгово-промышленная Забайкальского края", а также генеральный консул Узбекистана обсудили развитие многопланового сотрудничества между Узбекистаном и данным субъектом Российской Федерации.

2025-05-30T13:20+0500

2025-05-30T13:20+0500

2025-05-30T14:18+0500

россия

узбекистан

сотрудничество

плодоовощная продукция

сельское хозяйство

животноводство

забайкальский край

агропромышленность

культура

образование

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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Генеральный консул Узбекистана Аслам Акбаров принял участие в расширенном заседании правительства Забайкальского края во главе с заместителем председателя правительства данного субъекта Российской Федерации Буянто Батомункуевым, сообщает информагентство "Дунё".В заседании также участвовали главы министерств по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию, образования и науки, сельского хозяйства, а также замминистра культуры и председатель Союза "Торгово-промышленная Забайкальского края".Заместитель председателя правительства российского региона подчеркнул важность развития многопланового сотрудничества с Узбекистаном.Ключевой темой переговоров стало развитие взаимовыгодного сотрудничества в агропромышленной сфере, в области культуры и образования.Генеральный консул Узбекистана особое внимание уделил вопросу роста поставок сельхозпродукции из Узбекистана в Забайкальский край, а также крупного и мелкого рогатого скота из данного российского региона в Узбекистан.Также представители края поддержали предложения об увеличении количества поставляемой в регион узбекской плодоовощной продукции, создании на территории края транспортно-логистического центра, способного в дальнейшем принимать ежедневно до 50 фур с узбекскими фруктами и овощами.Кроме того, речь шла о сотрудничестве в области аграрного образования, обмене опытом между специалистами. Говорилось о том, что существует потребность в привлечении на работу в промышленные, сельскохозяйственные и животноводческие комплексы края квалифицированных специалистов из Узбекистана, в частности, по таким специальностям, как ветеринары, водители тягачей, сварщики и другие.Забайкальцы отметили, что опыт узбекских специалистов-аграриев особенно востребован в создании тепличных хозяйств на территории Забайкальского края. Сотрудничество в сфере туризма также стало одной из тем обсуждения. Узбекская сторона предложила на регулярной основе проводить в Чите показы туристического наследия и потенциала, национальной узбекской кухни, а также организовать выступления творческих коллективов из Узбекистана на ведущих театральных площадках столицы Забайкальского края.Участники поддержали предложение узбекской стороны о налаживании прямых связей Забайкальского края с одной из областей Узбекистана, а также установлении побратимских связей на уровне городов.В завершение встречи стороны приняли решение создать совместную рабочую группу, в которую войдут также главы министерств и ведомств Забайкальского края, принявшие участие в данных переговорах.

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