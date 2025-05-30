В Забайкалье откроют транспортно-логистический центр для фруктов и овощей из Узбекистана
13:20 30.05.2025 (обновлено: 14:18 30.05.2025)
© Getty Images / FG TradeМолодой человек загружает ящики с овощами в грузовик
© Getty Images / FG Trade
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Главы министерств и ведомств Забайкальского края, председатель Союза "Торгово-промышленная Забайкальского края", а также генеральный консул Узбекистана обсудили развитие многопланового сотрудничества между Узбекистаном и данным субъектом Российской Федерации.
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Генеральный консул Узбекистана Аслам Акбаров принял участие в расширенном заседании правительства Забайкальского края во главе с заместителем председателя правительства данного субъекта Российской Федерации Буянто Батомункуевым, сообщает информагентство "Дунё".
В заседании также участвовали главы министерств по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию, образования и науки, сельского хозяйства, а также замминистра культуры и председатель Союза "Торгово-промышленная Забайкальского края".
Заместитель председателя правительства российского региона подчеркнул важность развития многопланового сотрудничества с Узбекистаном.
"Узбекистан — стремительно развивающаяся в экономическом плане страна, с которой необходимо развивать разноплановое сотрудничество, в том числе в сельском хозяйстве и животноводстве", — отметил министр.
Ключевой темой переговоров стало развитие взаимовыгодного сотрудничества в агропромышленной сфере, в области культуры и образования.
Генеральный консул Узбекистана особое внимание уделил вопросу роста поставок сельхозпродукции из Узбекистана в Забайкальский край, а также крупного и мелкого рогатого скота из данного российского региона в Узбекистан.
"Объем импорта чернослива сушеного в Забайкальский край из Узбекистана, с ярко выраженной сезонностью, с каждым годом растет, несмотря на дальность расположения республики от Забайкалья", — отметила российская сторона.
Также представители края поддержали предложения об увеличении количества поставляемой в регион узбекской плодоовощной продукции, создании на территории края транспортно-логистического центра, способного в дальнейшем принимать ежедневно до 50 фур с узбекскими фруктами и овощами.
Кроме того, речь шла о сотрудничестве в области аграрного образования, обмене опытом между специалистами. Говорилось о том, что существует потребность в привлечении на работу в промышленные, сельскохозяйственные и животноводческие комплексы края квалифицированных специалистов из Узбекистана, в частности, по таким специальностям, как ветеринары, водители тягачей, сварщики и другие.
Забайкальцы отметили, что опыт узбекских специалистов-аграриев особенно востребован в создании тепличных хозяйств на территории Забайкальского края.
"Было поддержано предложение Генерального консульства о необходимости организации бизнес-миссии предпринимателей из Забайкальского края в регионы Узбекистана, которые специализируются именно на сельском хозяйстве и животноводстве", — отметили в агентстве.
Сотрудничество в сфере туризма также стало одной из тем обсуждения. Узбекская сторона предложила на регулярной основе проводить в Чите показы туристического наследия и потенциала, национальной узбекской кухни, а также организовать выступления творческих коллективов из Узбекистана на ведущих театральных площадках столицы Забайкальского края.
Участники поддержали предложение узбекской стороны о налаживании прямых связей Забайкальского края с одной из областей Узбекистана, а также установлении побратимских связей на уровне городов.
© ИА "Дунё"Забайкальский край России видит в Узбекистане перспективного и долгосрочного партнера
Забайкальский край России видит в Узбекистане перспективного и долгосрочного партнера
© ИА "Дунё"
В завершение встречи стороны приняли решение создать совместную рабочую группу, в которую войдут также главы министерств и ведомств Забайкальского края, принявшие участие в данных переговорах.