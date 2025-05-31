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https://uz.sputniknews.ru/20250531/axmadaliev-melikuziev-oderjali-novye-pobedy-v-professionalnom-bokse-49640037.html
Герои ОИ Рио-2016 Ахмадалиев и Меликузиев одержали новые победы в профессиональном боксе
Герои ОИ Рио-2016 Ахмадалиев и Меликузиев одержали новые победы в профессиональном боксе
Sputnik Узбекистан
Герои летних Олимпийских игр Рио-2016 Муроджон Ахмадалиев и Бектемир Меликузиев провели очередные бои на профессиональном ринге.
2025-05-31T15:50+0500
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бокс
узбекистан
спорт
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мексика
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Узбекские боксеры Муроджон Ахмадалиев и Бектемир Меликузиев одержали очередные победы в профессиональном боксе, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.В поединке, прошедшем в Мексике, Ахмадалиев одолел местного боксера Луиса Кастильо в восьмом раунде. Теперь в сентябре он проведет бой против японца Наои Иноуэ за чемпионские пояса в нескольких версиях. А в Лас-Вегасе (США) Бектемир Меликузиев одержал победу над хозяином ринга — Дариусом Фалгемом в 12-раундовом поединке.
https://uz.sputniknews.ru/20210214/Uzbekistanskiy-bokser-otpravil-v-nokaut-sopernika-iz-SShA-15997450.html
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ахмадалиев меликузиев узбекистан бокс спорт мексика сша
ахмадалиев меликузиев узбекистан бокс спорт мексика сша

Герои ОИ Рио-2016 Ахмадалиев и Меликузиев одержали новые победы в профессиональном боксе

15:50 31.05.2025 (обновлено: 15:52 31.05.2025)
© Министерство спорта и туризмаМуроджон Ахмадалиев
Муроджон Ахмадалиев - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2025
© Министерство спорта и туризма
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Герои летних Олимпийских игр Рио-2016 Муроджон Ахмадалиев и Бектемир Меликузиев провели очередные бои на профессиональном ринге.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Узбекские боксеры Муроджон Ахмадалиев и Бектемир Меликузиев одержали очередные победы в профессиональном боксе, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.
"Герои летних Олимпийских игр Рио-2016 Муроджон Ахмадалиев и Бектемир Меликузиев провели очередные бои на профессиональном ринге", – говорится в сообщении.
В поединке, прошедшем в Мексике, Ахмадалиев одолел местного боксера Луиса Кастильо в восьмом раунде. Теперь в сентябре он проведет бой против японца Наои Иноуэ за чемпионские пояса в нескольких версиях.
А в Лас-Вегасе (США) Бектемир Меликузиев одержал победу над хозяином ринга — Дариусом Фалгемом в 12-раундовом поединке.
"Благодаря этой победе Бектемир стал официальным претендентом на чемпионский пояс по версии WBA", – отметили в НОК.
Боксёр Бектемир Меликузиев - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.02.2021
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