https://uz.sputniknews.ru/20250531/axmadaliev-melikuziev-oderjali-novye-pobedy-v-professionalnom-bokse-49640037.html

Герои ОИ Рио-2016 Ахмадалиев и Меликузиев одержали новые победы в профессиональном боксе

Герои ОИ Рио-2016 Ахмадалиев и Меликузиев одержали новые победы в профессиональном боксе

Sputnik Узбекистан

Герои летних Олимпийских игр Рио-2016 Муроджон Ахмадалиев и Бектемир Меликузиев провели очередные бои на профессиональном ринге.

2025-05-31T15:50+0500

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2025-05-31T15:52+0500

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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Узбекские боксеры Муроджон Ахмадалиев и Бектемир Меликузиев одержали очередные победы в профессиональном боксе, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.В поединке, прошедшем в Мексике, Ахмадалиев одолел местного боксера Луиса Кастильо в восьмом раунде. Теперь в сентябре он проведет бой против японца Наои Иноуэ за чемпионские пояса в нескольких версиях. А в Лас-Вегасе (США) Бектемир Меликузиев одержал победу над хозяином ринга — Дариусом Фалгемом в 12-раундовом поединке.

https://uz.sputniknews.ru/20210214/Uzbekistanskiy-bokser-otpravil-v-nokaut-sopernika-iz-SShA-15997450.html

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