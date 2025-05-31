https://uz.sputniknews.ru/20250531/kak-razvivaetsya-sotrudnichestvo-belarus-uzbekistan-49632020.html

Как развивается сотрудничество между Беларусью и Узбекистаном — видео

Как развивается сотрудничество между Беларусью и Узбекистаном — видео

Sputnik Узбекистан

Узбекистан и Беларусь реализуют крупные совместные проекты. В частности, в 2025 году планируется запуск производства белорусских тракторов и кабельной продукции на территории Узбекистана.

2025-05-31T14:30+0500

2025-05-31T14:30+0500

2025-05-31T14:30+0500

пресс-центр

беларусь

узбекистан

пресс-центр

пресс-конференция

сотрудничество

посол

видео

трактор

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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В мультимедийной пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялась пресс-конференция Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Беларусь в Республике Узбекистан Александра Огородникова, посвященная вопросам двустороннего сотрудничества. В ходе мероприятия посол отметил позитивную динамику в торгово-экономических отношениях между двумя странами. По его словам, по итогам 2024 года двусторонний товарооборот увеличился более чем на 10%. Посол также сообщил о реализации крупных совместных проектов в Узбекистане. В частности, в 2025 году планируется запуск производства белорусских тракторов, а также старт совместного производства кабельной продукции. Отдельное внимание было уделено внешнеэкономическому расширению: Беларусь выходит на рынок Афганистана через торговый хаб в Термезе. Говоря о международных интеграционных процессах, Александр Огородников отметил важность взаимодействия с Евразийским экономическим союзом. Полное видео мероприятия смотрите по ссылке.

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