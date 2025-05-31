https://uz.sputniknews.ru/20250531/kak-razvivaetsya-sotrudnichestvo-belarus-uzbekistan-49632020.html
Как развивается сотрудничество между Беларусью и Узбекистаном — видео
Как развивается сотрудничество между Беларусью и Узбекистаном — видео
Sputnik Узбекистан
Узбекистан и Беларусь реализуют крупные совместные проекты. В частности, в 2025 году планируется запуск производства белорусских тракторов и кабельной продукции на территории Узбекистана.
2025-05-31T14:30+0500
2025-05-31T14:30+0500
2025-05-31T14:30+0500
пресс-центр
беларусь
узбекистан
пресс-центр
пресс-конференция
сотрудничество
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видео
трактор
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В мультимедийной пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялась пресс-конференция Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Беларусь в Республике Узбекистан Александра Огородникова, посвященная вопросам двустороннего сотрудничества. В ходе мероприятия посол отметил позитивную динамику в торгово-экономических отношениях между двумя странами. По его словам, по итогам 2024 года двусторонний товарооборот увеличился более чем на 10%. Посол также сообщил о реализации крупных совместных проектов в Узбекистане. В частности, в 2025 году планируется запуск производства белорусских тракторов, а также старт совместного производства кабельной продукции. Отдельное внимание было уделено внешнеэкономическому расширению: Беларусь выходит на рынок Афганистана через торговый хаб в Термезе. Говоря о международных интеграционных процессах, Александр Огородников отметил важность взаимодействия с Евразийским экономическим союзом. Полное видео мероприятия смотрите по ссылке.
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видео беларусь посол узбекистан сотрудничество пресс-центр пресс-конференция трактор кабель
видео беларусь посол узбекистан сотрудничество пресс-центр пресс-конференция трактор кабель
Как развивается сотрудничество между Беларусью и Узбекистаном — видео
Эксклюзив
Узбекистан и Беларусь реализуют крупные совместные проекты. В частности, в 2025 году планируется запуск производства белорусских тракторов и кабельной продукции на территории Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В мультимедийной пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялась пресс-конференция Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Беларусь в Республике Узбекистан Александра Огородникова, посвященная вопросам двустороннего сотрудничества.
В ходе мероприятия посол отметил позитивную динамику в торгово-экономических отношениях между двумя странами. По его словам, по итогам 2024 года двусторонний товарооборот увеличился более чем на 10%.
"Та цель, которую обозначили президенты — товарооборот в $1 млрд — уже не кажется недостижимой. Напротив, она становится все ближе. Если удастся сохранить ежегодный темп роста на уровне 10%, выйти на этот показатель вполне реально к 2030–2031 году", — подчеркнул дипломат.
Посол также сообщил о реализации крупных совместных проектов в Узбекистане. В частности, в 2025 году планируется запуск производства белорусских тракторов, а также старт совместного производства кабельной продукции.
Отдельное внимание было уделено внешнеэкономическому расширению: Беларусь выходит на рынок Афганистана через торговый хаб в Термезе.
Говоря о международных интеграционных процессах, Александр Огородников отметил важность взаимодействия с Евразийским экономическим союзом.
“Мы приветствуем тот факт, что Узбекистан сегодня является наблюдателем при ЕАЭС. Убеждены, что взаимодействие с ЕАЭС принесет Узбекистану исключительно положительные дивиденды — как в экономической сфере, так и в продвижении национальной продукции", – заявил руководитель дипмиссии.
Полное видео мероприятия смотрите по ссылке
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