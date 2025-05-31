https://uz.sputniknews.ru/20250531/kontsert-rossiyskix-zvezd-festival-kino-fotovystavka-dni-kultury-rossiya-uzbekistan-49635373.html

Концерт российских звезд, фестиваль кино и фотовыставка: Дни культуры России в Узбекистане

Концерт российских звезд, фестиваль кино и фотовыставка: Дни культуры России в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

В Ташкенте 29 мая стартовали Дни культуры России в Узбекистане. Они объединили в себе Фестиваль российского кино, концерты звезд российской эстрады и фотовыставку. Еще одной локацией Дней культуры стал Самарканд.

2025-05-31T17:00+0500

2025-05-31T17:00+0500

2025-05-31T17:00+0500

дни культуры

россия

узбекистан

видео

кино

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фотовыставка

концерт

ташкент

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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Незабываемым подарком для жителей и гостей Ташкента стал концерт ведущих российских эстрадных исполнителей совместно с оркестром "Фонограф-Симфо-Джаз" под управлением народного артиста Российской Федерации Сергея Жилина, прошедший 29 мая во Дворце международных форумов "Узбекистан", передает корреспондет Sputnik Узбекистан.В нем приняли участие известные музыканты, в числе которых заслуженные артисты Российской Федерации Пелагея и Сергей Волчков, заслуженная артистка Республики Татарстан Эльмира Калимуллина, победители конкурса "Голос", Молодежных Дельфийских игр и другие талантливые исполнители.Концерт подарил всем незабываемые эмоции и великолепное настроение. Зрители в зале громко аплодировали и подпевали известные песни. А после концерта музыканты говорили добрые слова о теплом приеме в Ташкенте.Также в рамках Дней культуры в Ташкенте начался Фестиваль российского кино. Показы проходят во Дворце национального киноискусства Узбекистана. На открытии фестиваля выступили министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова и руководитель Агентства кинематографии Узбекистана Шухратилла Ризаев.Фестиваль российского кино открыла новая военная драма "Группа крови" режиссера Максима Бриуса. Она создана в рамках проекта "Без срока давности" и посвящена героизму детей-сирот в годы Великой Отечественной войны во время оккупации немецко-фашистскими захватчиками Ленинградской области, где располагались детские донорские концентрационные лагеря. Премьера фильма прошла накануне Дня Победы — 8 мая в Москве. В Ташкенте его представила молодая актриса Екатерина Домашенко.Кроме этого, для зрителей из Узбекистана привезли фильмы "Культурная комедия", "Возвращение попугая Кеши", "Федя. Народный футболист", "9 секунд" и "Воздух". Всего в программе фестиваля шесть фильмов.Мероприятия проходят при поддержке министерств культуры Российской Федерации и Республики Узбекистан.Подробнее — в видео Sputnik Узбекистан.

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