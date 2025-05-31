https://uz.sputniknews.ru/20250531/pelageya-moya-mechta-vernutsya-v-uzbekistan-s-solnym-kontsertom-49641616.html
Пелагея: Моя мечта — вернуться в Узбекистан с сольным концертом
Пелагея: Моя мечта — вернуться в Узбекистан с сольным концертом
Sputnik Узбекистан
Заслуженная артистка РФ в эксклюзивном интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказала о любви к узбекской кухне, отношении к узбекистанцам-участникам шоу "Голос" и творческих планах.
2025-05-31T19:15+0500
2025-05-31T19:15+0500
2025-05-31T19:15+0500
певица
россия
узбекистан
пелагея
концерт
дни культуры россии в узбекистане
заслуженная артистка россии
видео
эксклюзив
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/1f/49641926_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_00985d7a30f9e1a8ba6331f80c603b4f.jpg
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Пелагея — популярная российская певица, основательница и солистка одноименной группы и наставник шоу "Голос". В рамках Дней культуры России в Узбекистане вместе с другими артистами она побывала в Ташкенте и Самарканде. Перед концертом во Дворце международных форумов "Узбекистан" она рассказала, почему так давно ждала встречи с узбекскими зрителями.Побывав тут однажды, она сразу полюбила страну за ее красоту, богатую культуру и особенно за людей.В шоу "Голос" довольно часто принимают участие узбекистанцы, и Пелагея всегда рада им, высоко ценит их вокальные способности.В завершение интервью Пелагея рассказала о творческих планах.
россия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/1f/49641926_272:0:1712:1080_1920x0_80_0_0_3f98244a7810557fc6d15736d453d70a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
пелагея россия узбекистан сольный концерт певица заслуженная артистка
пелагея россия узбекистан сольный концерт певица заслуженная артистка
Пелагея: Моя мечта — вернуться в Узбекистан с сольным концертом
Эксклюзив
Заслуженная артистка РФ в эксклюзивном интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказала о любви к узбекской кухне, отношении к узбекистанцам-участникам шоу "Голос" и творческих планах.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Пелагея — популярная российская певица, основательница и солистка одноименной группы и наставник шоу "Голос". В рамках Дней культуры России в Узбекистане вместе с другими артистами она побывала в Ташкенте и Самарканде. Перед концертом во Дворце международных форумов "Узбекистан" она рассказала, почему так давно ждала встречи с узбекскими зрителями.
"Для меня это очень, если честно, долгожданное выступление и очень ответственное, очень важное, потому что я впервые выйду на сцену в Узбекистане. Я уже была здесь, у меня отпуск был в Узбекистане два года назад. Но вот спеть удастся только сегодня", — сказала она.
Побывав тут однажды, она сразу полюбила страну за ее красоту, богатую культуру и особенно за людей.
"Я такого гостеприимства, наверное, не видела нигде. И такого не наигранного, а именно очень душевного тепла", — призналась Пелагея.
В шоу "Голос" довольно часто принимают участие узбекистанцы, и Пелагея всегда рада им, высоко ценит их вокальные способности.
"В общем, уровень прекрасный. И вообще, надо сказать, что российский голос такой многонациональный. И меня всегда это радует. Когда есть возможность наслаждаться другой культурой, подмечать различия, но при этом видеть, что мы все одинаково прекрасны и талантливы — это очень классно", — сказала она.
В завершение интервью Пелагея рассказала о творческих планах.
"Моя мечта — вернуться в Узбекистан с сольным концертом, потому что мне бы очень хотелось познакомить местных зрителей с нашим творчеством, с творчеством нашей группы. Почему-то мне так кажется, что первый концерт нужно провести. И потом наши встречи могут быть регулярными", — подчеркнула певица.