https://uz.sputniknews.ru/20250531/pelageya-moya-mechta-vernutsya-v-uzbekistan-s-solnym-kontsertom-49641616.html

Пелагея: Моя мечта — вернуться в Узбекистан с сольным концертом

Пелагея: Моя мечта — вернуться в Узбекистан с сольным концертом

Sputnik Узбекистан

Заслуженная артистка РФ в эксклюзивном интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказала о любви к узбекской кухне, отношении к узбекистанцам-участникам шоу "Голос" и творческих планах.

2025-05-31T19:15+0500

2025-05-31T19:15+0500

2025-05-31T19:15+0500

певица

россия

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заслуженная артистка россии

видео

эксклюзив

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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Пелагея — популярная российская певица, основательница и солистка одноименной группы и наставник шоу "Голос". В рамках Дней культуры России в Узбекистане вместе с другими артистами она побывала в Ташкенте и Самарканде. Перед концертом во Дворце международных форумов "Узбекистан" она рассказала, почему так давно ждала встречи с узбекскими зрителями.Побывав тут однажды, она сразу полюбила страну за ее красоту, богатую культуру и особенно за людей.В шоу "Голос" довольно часто принимают участие узбекистанцы, и Пелагея всегда рада им, высоко ценит их вокальные способности.В завершение интервью Пелагея рассказала о творческих планах.

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