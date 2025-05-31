https://uz.sputniknews.ru/20250531/svyaschennyy-prazdnik-kurban-bayram-uzbekistan-6-iyunya-49634593.html

Священный праздник Курбан-байрам отметят в Узбекистане 6 июня

Священный праздник Курбан-байрам отметят в Узбекистане 6 июня

Sputnik Узбекистан

Центр фетв при Духовном управлении мусульман Узбекистана объявил, что первый день Ид аль-Адха – Курбан хайита ожидается в пятницу, 6 июня.

2025-05-31T11:08+0500

2025-05-31T11:08+0500

2025-05-31T11:39+0500

курбан хайит

праздник

шавкат мирзиёев

постановление

религия

общество

управление мусульман узбекистана

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/0f/32914077_0:170:3072:1898_1920x0_80_0_0_36cfe0d951a047c9d46dde66351094c2.jpg

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В Узбекистане в пятницу, 6 июня будут широко отмечать праздник Курбан-байрам. Соответствующее постановление подписал президент Шавкат Мирзиёев.Кроме того, для работников с шестидневной рабочей неделей, дополнительным выходным днем объявлена суббота, 7 июня 2025 года.Таким образом, узбекистанцы отдохнут три дня подряд:Президент поручил ответственным ведомствам принять соответствующие меры по проведению Курбан-хайита в созвучии с национальными традициями и обычаями народа Узбекистана.Что такое Курбан хайит?Праздник жертвоприношения является кульминацией хаджа в Мекку. Накануне паломники восходят на гору Арафат, а в день Жертвоприношения совершают символическое кидание камнями и таваф – семикратный обход вокруг Каабы.Точная дата празднования по григорианскому календарю ежегодно сдвигается, так как мусульманские праздники и знаменательные события каждый год отмечают согласно исламскому календарю – хиджри, летоисчисление по которому ведется от даты переселения (Хиджры) пророка Мухаммада из Мекки в Медину в 622 году.В связи с тем, что мусульманский лунный календарь состоит из 12 лунных месяцев и длится преимущественно 354 дня, что на 10 или 11 дней короче солнечного года, дни мусульманских религиозных праздников каждый год сдвигаются относительно григорианского календаря.С чем связана традиция праздника?Традиция праздника Курбан хайит напрямую связана с событием, которое согласно Корану произошло с пророком Ибрахимом (Авраамом). В священной книге всех мусульман сказано, что божественным откровением ему было велено принести в жертву своего сына Исмаила, который родился у Ибрахима к глубокой старости (в 86 лет) и был по земным меркам чудом, так как у столь пожилых родителей дети обычно не рождаются.Несмотря на всю любовь к ребенку и долгожданную поддержку в глубокой старости со стороны сына, Ибрахим, обсудив божье веление с Исмаилом, который покорно согласился с ним, пришел в назначенное место.Когда все уже было готово, раздался голос: "Поистине, это — очевидное испытание! (Ты успешно преодолел его)".Жертва сыном была заменена жертвенным животным, а Аврааму было даровано благополучное рождение второго ребенка — Исхака (Исаака).Словом "курбан" в исламской традиции, как и в иудейской, обозначают все то, что приближает человека к Богу. В данный праздник "курбан" – это ритуальное заклание животного, которое подразумевает под собой духовное обращение к Всевышнему.В исламе считают, что гуманистический смысл праздника заключается в следующем: таким образом Всевышний продемонстрировал, чтобы стать ближе к нему, людская жерства не требуется, а животный мир находится на покорной службе у людей, что подразумевает не только использование его по назначению, но и опеку, а также охрану окружающей среды.Как отмечают Курбан хайит?От одной семьи, то есть от одного семейного бюджета, необходимо произвести заклание одного барашка. Сделать это необходимо сразу после праздничной молитвы и до захода солнца третьего дня. Наилучшим днем для жертвоприношения считают именно первый день.По мнению большинства авторитетных мусульманских ученых приношение животного в жертву является желательным (сунна), но не является обязательным (фард). Однако в исламе канонически порицаются те, кто обладают достаточными материальными средствами для жертвоприношения, но пренебрегают им.Курбан хайит обычно является выходным, люди стараются приглашать гостей и навещать близких и родных.Во время праздника для мусульман является желательным возвеличивать и восхвалять Всевышнего на протяжении всех четырех праздничных дней после каждой обязательной молитвы, особенно если верующие совершают очередную обязательную молитву сообща.В этот день мусульмане совершают полное омовение, надевают праздничную и чистую одежду. Праздничная молитва в первый день Курбан хайита совершается через 40 минут после восхода солнца.* Материал подготовлен на основе информации из открытых источников

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

праздник курбан-байрам узбекистан ислам религия постановление президент