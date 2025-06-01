https://uz.sputniknews.ru/20250601/krusheniye-poyezdov-bryanskaya-kurskaya-oblasti-49652230.html

В Брянской и Курской областях два поезда потерпели крушение — подробности

В Брянской и Курской областях два поезда потерпели крушение — подробности

Sputnik Узбекистан

СК России: Происшествия с подрывами на ж/д в Брянской и Курской областях квалифицированы как теракт

2025-06-01T14:30+0500

2025-06-01T14:30+0500

2025-06-01T14:30+0500

происшествия

россия

поезд

крушение

мост

теракт

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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В Брянской и Курской областях РФ потерпели крушение пассажирский и грузовой поезда, сообщает РИА Новости.В Выгоничском районе Брянской области в 22.44 мск произошло обрушение моста при ДТП с участием пассажирского поезда, в котором находились 388 пассажиров.На мосту в Брянской области в момент обрушения находились три автомобиля.Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве автомобильного моста во время движения поезда. Конструкции моста обрушились на проходивший под ним состав. Один из вагонов поезда был раздавлен.При ЧП в Брянской области пострадали 66 человек, в том числе трое детей, 7 человек погибли.На место происшествия направили дополнительные силы МЧС России, аварийно-спасательное оборудование, а также световые башни для проведения работ в ночное время. Также для ликвидации последствий схода на место направили восстановительные поезда.Всех пассажиров пострадавшего в Брянской области поезда отвели на безопасное расстояние, их осмотрели медиками, а затем направили в развернутый пункт временного размещения. Пассажиры, получившие травмы при аварии поезда в Брянской области, были оперативно доставлены в лечебные учреждения.На лечение детей и взрослых, пострадавших при ЧП в Брянской области, приняли клиники Москвы.Подрыв моста и крушение пассажирского поезда в Брянской области говорят о том, что Украиной управляет террористическая группировка, считает глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.Еще один мост обрушился минувшей ночью. ЧП произошло в Курской области. Ночью на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка в Железногорском районе во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.Тепловоз в результате ЧП загорелся, возгорание оперативно локализовали спасатели. Остальные вагоны остались на железнодорожных путях.Автодорогу, проходившую под мостом, перекрыли, движение организовали в объезд. У одного из машинистов повреждены ноги, всю бригаду доставили в больницу.Следственный комитет РФ назвал причину ЧП в Брянской и Курской областях.В Брянской и Курской областях произошли подрывы мостов, в результате которых пострадали и погибли люди, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.Происшествия с подрывами на ж/д в Брянской и Курской областях квалифицированы как теракт, заявили в СК России.По поручению председателя СК уголовные дела по фактам происшествий в Брянской и Курской областях передали в Главное следственное управление.

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