https://uz.sputniknews.ru/20250601/raz-tak-budem-dobivat-rossiya-ischerpala-dobruyu-volyu-49651909.html

Раз так, будем добивать: Россия исчерпала добрую волю

Раз так, будем добивать: Россия исчерпала добрую волю

Sputnik Узбекистан

С момента предыдущей встречи российской и украинской делегаций прошло совсем немного времени, но есть многочисленные признаки того, что второй раунд... 01.06.2025, Sputnik Узбекистан

2025-06-01T17:00+0500

2025-06-01T17:00+0500

2025-06-01T17:00+0500

колумнисты

россия

украина

сша

владимир путин

дмитрий медведев

василий небензя

нато

оон

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/01/49651745_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_be2794af445bc8a62e064a7dbbe323a4.jpg

С момента предыдущей встречи российской и украинской делегаций прошло совсем немного времени, но есть многочисленные признаки того, что второй раунд переговоров, который должен состояться завтра, будет совершенно не похож на первый — хотя бы потому, что на третьем Украины, скорее всего, не будет. Об этом пишет колумнист РИА Новости.Даже на фоне совершенно запредельной вакханалии, специально устроенной европейцами и Киевом перед первой встречей, Россия сжала зубы и протянула руку доброй воли километровой длины, согласившись ради достижения мира закрыть глаза на абсолютную несамостоятельность и нелегитимность представителей Украины, и даже озвучила, что мы готовы зафиксировать территориальную историю в рамках новых конституционных границ, хотя для нашей армии это далеко не предел. Мало того: президент России Владимир Путин согласился на встречу с Зеленским — не потому, что "тифозная вошь" (копирайт Дмитрия Медведева) ему ровня, а потому, что мы хотим завершить конфликт, а не ломать комедию.Тем не менее наш жест киевской шайкой и ее кураторами был предсказуемо не воспринят, что выразилось в кратном увеличении атак на российские гражданские объекты, за что в ответ они получили бесплатную массовую доставку отборной российской герани, а русская армия с удвоенной силой пошла вперед. Вчера немецкий Bild грустно сообщил, что всего "за неделю масштабного наступления ВС РФ уже заняли 18 украинских населенных пунктов и около 200 квадратных километров".Если не хотите принимать лучшие предложения России — не вопрос, вот вам худшие: на прошедшем заседании СБ ООН постпред РФ Василий Небензя вытащил азбуку с картинками для умственно отсталых и по буквам рассказал, что теперь будет.Во-первых, больше никаких "сферических перемирий" и "гуманитарных пауз" ради голубей Пикассо. Если хотите прекратить на время боевые действия, все западные страны должны прекратить поставки вооружений киевскому режиму, а Украина — полностью остановить мобилизацию. До этого момента любые переговоры будут идти под благозвучный аккомпанемент русских орудий.Во-вторых, Россия готова продолжать и наращивать боевые действия на Украине ровно столько, сколько потребуется: ресурсы, политическая воля и конкретные карты Генштаба в наличии. Для особо талантливых это означает, что если цели нашей спецоперации не будут достигнуты дипломатическим путем, то они будут в любом случае достигнуты военными средствами.В-третьих, прямым текстом с самой высокой трибуны в мире было в последний раз заявлено: оттягивание заключения мирного соглашения киевской шарагой гарантированно приведет к еще более тяжелым условиям, включая полное исключение представителей нелегитимного руководства Украины из переговоров.В-четвертых, повторения любых инкарнаций "Минсков" не будет, то есть любые гипотетические договоренности будут обеспечиваться не бумажками и лживыми обещаниями, а самыми главными наблюдателями и дипломатами — нашими войсками.По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва очень ценит посредническую роль Вашингтона, но мы не будем больше сидеть и смотреть, как о договоренности президентов США и России ослепленные ненавистью безумцы вытирают ноги.Интересно, что параллельно с явным (и совершенно оправданным) ужесточением позиции России с "той стороны" начал распространяться аромат жвачки "Love Is" и женские крики по поводу трамвая.Ранее главный друг Украины в команде Трампа, Кит Келлог, вдруг заявил, что, оказывается (!), "опасения России по поводу продвижения НАТО на восток вполне закономерны" и поэтому "НАТО может прекратить расширение к границам России" (хотя куда уж дальше). Выдохнув, он добавил: если Трамп почувствует, "что им пользуются и никакого прогресса не предвидится", то он окончательно сбросит Украину на плечи ЕС и выйдет из процесса урегулирования. Другими словами, саботажник — не Россия, но не будем пока показывать пальцем.Глава МИД Германии Вадефуль, который ранее потирал ладони в предвкушении "адских санкций" со стороны США и поддерживал усиление давления на Россию, во вчерашнем интервью вдруг переобулся и заявил, что "немцы стали смотреть на вещи трезвее и теперь понимают: капитуляции России в конфликте с Украиной не будет", поэтому "война, скорее всего, завершится путем переговоров". А что, так можно было?На "Блумберге" также совершенно случайно и совершенно синхронно вчера вышел аналитический материал, согласно которому чипы из стиральных машин оказали на российскую армию совершенно волшебное действие и теперь "Россия опережает НАТО в сфере РЭБ и беспилотной техники", а западные военные "восхищаются" быстрой реакцией ВС РФ на применение западного вооружения. Особые дифирамбы поются точности российских ракет, которые "сложно перехватываются даже американскими системами Patriot". И вообще, "преимущество Украины в инновациях на поле боя испарилось", а Западу теперь просто нечего России противопоставить.Возможно, все это означает, что наша позиция все же была услышана и роль ушных капель выполнили успехи нашей армии на поле боя. Например, американский ресурс Responsible Statecraft с нехарактерной откровенностью написал, что это не Россия бяка, а "Украина уже просит денег на продолжение боевых действий до 2026 года, что является верным признаком того, что Зеленский не планирует прекращать войну", и что "Зеленский уклоняется от заключения мира, потому что это поставило бы крест на его президентстве, не говоря уже о том, что это повысило бы риск для его личной безопасности". В свою очередь, утверждение европейцев о том, что "оплата Вооруженных сил Украины делает Европу безопаснее", издание называет мифом, потому что "лучший путь к европейской безопасности — прекращение войны уже завтра". Господа хорошие, а где же вы были до этого?А может, внезапное переобувание вызвано предупреждением нашего постпреда при ООН о том, что Россия имеет детальную информацию о вовлеченности каждого из западных государств в военные действия против России и "не надо надеяться, что это не повлечет для вас никаких последствий"?Как бы там ни было, второй раунд Стамбула все окончательно расставит по своим святым местам, которые не бывают пустыми: там рано или поздно появляется российский флаг.

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Кирилл Стрельников https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1321/26/13212639_0:0:150:150_100x100_80_0_0_4cfd5866a4f4ad3c9f3adac34caaafb6.jpg

Кирилл Стрельников https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1321/26/13212639_0:0:150:150_100x100_80_0_0_4cfd5866a4f4ad3c9f3adac34caaafb6.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Кирилл Стрельников https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1321/26/13212639_0:0:150:150_100x100_80_0_0_4cfd5866a4f4ad3c9f3adac34caaafb6.jpg

колумнисты, россия, украина, сша, владимир путин, дмитрий медведев, василий небензя, нато, оон