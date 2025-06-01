Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250601/raz-tak-budem-dobivat-rossiya-ischerpala-dobruyu-volyu-49651909.html
Раз так, будем добивать: Россия исчерпала добрую волю
Раз так, будем добивать: Россия исчерпала добрую волю
Sputnik Узбекистан
С момента предыдущей встречи российской и украинской делегаций прошло совсем немного времени, но есть многочисленные признаки того, что второй раунд... 01.06.2025, Sputnik Узбекистан
2025-06-01T17:00+0500
2025-06-01T17:00+0500
колумнисты
россия
украина
сша
владимир путин
дмитрий медведев
василий небензя
нато
оон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/01/49651745_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_be2794af445bc8a62e064a7dbbe323a4.jpg
С момента предыдущей встречи российской и украинской делегаций прошло совсем немного времени, но есть многочисленные признаки того, что второй раунд переговоров, который должен состояться завтра, будет совершенно не похож на первый — хотя бы потому, что на третьем Украины, скорее всего, не будет. Об этом пишет колумнист РИА Новости.Даже на фоне совершенно запредельной вакханалии, специально устроенной европейцами и Киевом перед первой встречей, Россия сжала зубы и протянула руку доброй воли километровой длины, согласившись ради достижения мира закрыть глаза на абсолютную несамостоятельность и нелегитимность представителей Украины, и даже озвучила, что мы готовы зафиксировать территориальную историю в рамках новых конституционных границ, хотя для нашей армии это далеко не предел. Мало того: президент России Владимир Путин согласился на встречу с Зеленским — не потому, что "тифозная вошь" (копирайт Дмитрия Медведева) ему ровня, а потому, что мы хотим завершить конфликт, а не ломать комедию.Тем не менее наш жест киевской шайкой и ее кураторами был предсказуемо не воспринят, что выразилось в кратном увеличении атак на российские гражданские объекты, за что в ответ они получили бесплатную массовую доставку отборной российской герани, а русская армия с удвоенной силой пошла вперед. Вчера немецкий Bild грустно сообщил, что всего "за неделю масштабного наступления ВС РФ уже заняли 18 украинских населенных пунктов и около 200 квадратных километров".Если не хотите принимать лучшие предложения России — не вопрос, вот вам худшие: на прошедшем заседании СБ ООН постпред РФ Василий Небензя вытащил азбуку с картинками для умственно отсталых и по буквам рассказал, что теперь будет.Во-первых, больше никаких "сферических перемирий" и "гуманитарных пауз" ради голубей Пикассо. Если хотите прекратить на время боевые действия, все западные страны должны прекратить поставки вооружений киевскому режиму, а Украина — полностью остановить мобилизацию. До этого момента любые переговоры будут идти под благозвучный аккомпанемент русских орудий.Во-вторых, Россия готова продолжать и наращивать боевые действия на Украине ровно столько, сколько потребуется: ресурсы, политическая воля и конкретные карты Генштаба в наличии. Для особо талантливых это означает, что если цели нашей спецоперации не будут достигнуты дипломатическим путем, то они будут в любом случае достигнуты военными средствами.В-третьих, прямым текстом с самой высокой трибуны в мире было в последний раз заявлено: оттягивание заключения мирного соглашения киевской шарагой гарантированно приведет к еще более тяжелым условиям, включая полное исключение представителей нелегитимного руководства Украины из переговоров.В-четвертых, повторения любых инкарнаций "Минсков" не будет, то есть любые гипотетические договоренности будут обеспечиваться не бумажками и лживыми обещаниями, а самыми главными наблюдателями и дипломатами — нашими войсками.По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва очень ценит посредническую роль Вашингтона, но мы не будем больше сидеть и смотреть, как о договоренности президентов США и России ослепленные ненавистью безумцы вытирают ноги.Интересно, что параллельно с явным (и совершенно оправданным) ужесточением позиции России с "той стороны" начал распространяться аромат жвачки "Love Is" и женские крики по поводу трамвая.Ранее главный друг Украины в команде Трампа, Кит Келлог, вдруг заявил, что, оказывается (!), "опасения России по поводу продвижения НАТО на восток вполне закономерны" и поэтому "НАТО может прекратить расширение к границам России" (хотя куда уж дальше). Выдохнув, он добавил: если Трамп почувствует, "что им пользуются и никакого прогресса не предвидится", то он окончательно сбросит Украину на плечи ЕС и выйдет из процесса урегулирования. Другими словами, саботажник — не Россия, но не будем пока показывать пальцем.Глава МИД Германии Вадефуль, который ранее потирал ладони в предвкушении "адских санкций" со стороны США и поддерживал усиление давления на Россию, во вчерашнем интервью вдруг переобулся и заявил, что "немцы стали смотреть на вещи трезвее и теперь понимают: капитуляции России в конфликте с Украиной не будет", поэтому "война, скорее всего, завершится путем переговоров". А что, так можно было?На "Блумберге" также совершенно случайно и совершенно синхронно вчера вышел аналитический материал, согласно которому чипы из стиральных машин оказали на российскую армию совершенно волшебное действие и теперь "Россия опережает НАТО в сфере РЭБ и беспилотной техники", а западные военные "восхищаются" быстрой реакцией ВС РФ на применение западного вооружения. Особые дифирамбы поются точности российских ракет, которые "сложно перехватываются даже американскими системами Patriot". И вообще, "преимущество Украины в инновациях на поле боя испарилось", а Западу теперь просто нечего России противопоставить.Возможно, все это означает, что наша позиция все же была услышана и роль ушных капель выполнили успехи нашей армии на поле боя. Например, американский ресурс Responsible Statecraft с нехарактерной откровенностью написал, что это не Россия бяка, а "Украина уже просит денег на продолжение боевых действий до 2026 года, что является верным признаком того, что Зеленский не планирует прекращать войну", и что "Зеленский уклоняется от заключения мира, потому что это поставило бы крест на его президентстве, не говоря уже о том, что это повысило бы риск для его личной безопасности". В свою очередь, утверждение европейцев о том, что "оплата Вооруженных сил Украины делает Европу безопаснее", издание называет мифом, потому что "лучший путь к европейской безопасности — прекращение войны уже завтра". Господа хорошие, а где же вы были до этого?А может, внезапное переобувание вызвано предупреждением нашего постпреда при ООН о том, что Россия имеет детальную информацию о вовлеченности каждого из западных государств в военные действия против России и "не надо надеяться, что это не повлечет для вас никаких последствий"?Как бы там ни было, второй раунд Стамбула все окончательно расставит по своим святым местам, которые не бывают пустыми: там рано или поздно появляется российский флаг.
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Кирилл Стрельников
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1321/26/13212639_0:0:150:150_100x100_80_0_0_4cfd5866a4f4ad3c9f3adac34caaafb6.jpg
Кирилл Стрельников
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1321/26/13212639_0:0:150:150_100x100_80_0_0_4cfd5866a4f4ad3c9f3adac34caaafb6.jpg
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/01/49651745_125:0:701:432_1920x0_80_0_0_b5664ece22a70bd8d5dcbaf9614d9fdc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
колумнисты, россия, украина, сша, владимир путин, дмитрий медведев, василий небензя, нато, оон
колумнисты, россия, украина, сша, владимир путин, дмитрий медведев, василий небензя, нато, оон

Раз так, будем добивать: Россия исчерпала добрую волю

17:00 01.06.2025
© © РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2025
© © РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Подписаться
Кирилл Стрельников - Sputnik Узбекистан
Кирилл Стрельников
Все материалы
С момента предыдущей встречи российской и украинской делегаций прошло совсем немного времени, но есть многочисленные признаки того, что второй раунд переговоров, который должен состояться завтра, будет совершенно не похож на первый — хотя бы потому, что на третьем Украины, скорее всего, не будет. Об этом пишет колумнист РИА Новости.
Даже на фоне совершенно запредельной вакханалии, специально устроенной европейцами и Киевом перед первой встречей, Россия сжала зубы и протянула руку доброй воли километровой длины, согласившись ради достижения мира закрыть глаза на абсолютную несамостоятельность и нелегитимность представителей Украины, и даже озвучила, что мы готовы зафиксировать территориальную историю в рамках новых конституционных границ, хотя для нашей армии это далеко не предел. Мало того: президент России Владимир Путин согласился на встречу с Зеленским — не потому, что "тифозная вошь" (копирайт Дмитрия Медведева) ему ровня, а потому, что мы хотим завершить конфликт, а не ломать комедию.
Тем не менее наш жест киевской шайкой и ее кураторами был предсказуемо не воспринят, что выразилось в кратном увеличении атак на российские гражданские объекты, за что в ответ они получили бесплатную массовую доставку отборной российской герани, а русская армия с удвоенной силой пошла вперед. Вчера немецкий Bild грустно сообщил, что всего "за неделю масштабного наступления ВС РФ уже заняли 18 украинских населенных пунктов и около 200 квадратных километров".
Если не хотите принимать лучшие предложения России — не вопрос, вот вам худшие: на прошедшем заседании СБ ООН постпред РФ Василий Небензя вытащил азбуку с картинками для умственно отсталых и по буквам рассказал, что теперь будет.
Во-первых, больше никаких "сферических перемирий" и "гуманитарных пауз" ради голубей Пикассо. Если хотите прекратить на время боевые действия, все западные страны должны прекратить поставки вооружений киевскому режиму, а Украина — полностью остановить мобилизацию. До этого момента любые переговоры будут идти под благозвучный аккомпанемент русских орудий.
Во-вторых, Россия готова продолжать и наращивать боевые действия на Украине ровно столько, сколько потребуется: ресурсы, политическая воля и конкретные карты Генштаба в наличии. Для особо талантливых это означает, что если цели нашей спецоперации не будут достигнуты дипломатическим путем, то они будут в любом случае достигнуты военными средствами.
В-третьих, прямым текстом с самой высокой трибуны в мире было в последний раз заявлено: оттягивание заключения мирного соглашения киевской шарагой гарантированно приведет к еще более тяжелым условиям, включая полное исключение представителей нелегитимного руководства Украины из переговоров.
В-четвертых, повторения любых инкарнаций "Минсков" не будет, то есть любые гипотетические договоренности будут обеспечиваться не бумажками и лживыми обещаниями, а самыми главными наблюдателями и дипломатами — нашими войсками.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва очень ценит посредническую роль Вашингтона, но мы не будем больше сидеть и смотреть, как о договоренности президентов США и России ослепленные ненавистью безумцы вытирают ноги.
Интересно, что параллельно с явным (и совершенно оправданным) ужесточением позиции России с "той стороны" начал распространяться аромат жвачки "Love Is" и женские крики по поводу трамвая.
Ранее главный друг Украины в команде Трампа, Кит Келлог, вдруг заявил, что, оказывается (!), "опасения России по поводу продвижения НАТО на восток вполне закономерны" и поэтому "НАТО может прекратить расширение к границам России" (хотя куда уж дальше). Выдохнув, он добавил: если Трамп почувствует, "что им пользуются и никакого прогресса не предвидится", то он окончательно сбросит Украину на плечи ЕС и выйдет из процесса урегулирования. Другими словами, саботажник — не Россия, но не будем пока показывать пальцем.
Глава МИД Германии Вадефуль, который ранее потирал ладони в предвкушении "адских санкций" со стороны США и поддерживал усиление давления на Россию, во вчерашнем интервью вдруг переобулся и заявил, что "немцы стали смотреть на вещи трезвее и теперь понимают: капитуляции России в конфликте с Украиной не будет", поэтому "война, скорее всего, завершится путем переговоров". А что, так можно было?
На "Блумберге" также совершенно случайно и совершенно синхронно вчера вышел аналитический материал, согласно которому чипы из стиральных машин оказали на российскую армию совершенно волшебное действие и теперь "Россия опережает НАТО в сфере РЭБ и беспилотной техники", а западные военные "восхищаются" быстрой реакцией ВС РФ на применение западного вооружения. Особые дифирамбы поются точности российских ракет, которые "сложно перехватываются даже американскими системами Patriot". И вообще, "преимущество Украины в инновациях на поле боя испарилось", а Западу теперь просто нечего России противопоставить.
Возможно, все это означает, что наша позиция все же была услышана и роль ушных капель выполнили успехи нашей армии на поле боя. Например, американский ресурс Responsible Statecraft с нехарактерной откровенностью написал, что это не Россия бяка, а "Украина уже просит денег на продолжение боевых действий до 2026 года, что является верным признаком того, что Зеленский не планирует прекращать войну", и что "Зеленский уклоняется от заключения мира, потому что это поставило бы крест на его президентстве, не говоря уже о том, что это повысило бы риск для его личной безопасности". В свою очередь, утверждение европейцев о том, что "оплата Вооруженных сил Украины делает Европу безопаснее", издание называет мифом, потому что "лучший путь к европейской безопасности — прекращение войны уже завтра". Господа хорошие, а где же вы были до этого?
А может, внезапное переобувание вызвано предупреждением нашего постпреда при ООН о том, что Россия имеет детальную информацию о вовлеченности каждого из западных государств в военные действия против России и "не надо надеяться, что это не повлечет для вас никаких последствий"?
Как бы там ни было, второй раунд Стамбула все окончательно расставит по своим святым местам, которые не бывают пустыми: там рано или поздно появляется российский флаг.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0