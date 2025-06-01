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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250601/rossiyskie-boytsy-osvobodili-alekseevku-v-sumskoy-oblasti-49653579.html
Российские бойцы освободили Алексеевку в Сумской области
Российские бойцы освободили Алексеевку в Сумской области
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Север"
2025-06-01T17:30+0500
2025-06-01T17:30+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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министерство обороны россии
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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Российская армия освободила Алексеевку в Сумской области, сообщает Минобороны РФ.В зоне действий данной группировки ВСУ за сутки потеряли более 200 военных.Всего с начала проведения специальной военной операции противник потерял 663 самолета, 283 вертолета, 60 692 беспилотных летательных аппарата, 609 зенитных ракетных комплексов, 23 685 танков и других боевых бронированных машин, 1 565 боевых машин реактивных систем залпового огня, 25 529 орудий полевой артиллерии и минометов, 36 288 единиц специальной военной автомобильной техники.
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россия бойцы сумская область
россия бойцы сумская область

Российские бойцы освободили Алексеевку в Сумской области

17:30 01.06.2025
© Sputnik / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2025
© Sputnik / Виктор Антонюк
/
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Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Север".
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Российская армия освободила Алексеевку в Сумской области, сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Алексеевка Сумской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
В зоне действий данной группировки ВСУ за сутки потеряли более 200 военных.
"Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, трех десантно-штурмовых, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Павловка, Могрица, Садки, Рыжевка, Корчаковка, Новая Сечь, Писаревка, Храповщина и Искрисковщина Сумской области. Потери ВСУ составили свыше 200 военнослужащих, бронетранспортер, шесть автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", — говорится в сводке Минобороны России.
Всего с начала проведения специальной военной операции противник потерял 663 самолета, 283 вертолета, 60 692 беспилотных летательных аппарата, 609 зенитных ракетных комплексов, 23 685 танков и других боевых бронированных машин, 1 565 боевых машин реактивных систем залпового огня, 25 529 орудий полевой артиллерии и минометов, 36 288 единиц специальной военной автомобильной техники.
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