https://uz.sputniknews.ru/20250601/yegipet-uzbekistan-preparaty-gepatit-c-49654034.html
Из Египта в Узбекистан доставили первую в 2025 году партию препаратов против гепатита "С"
Из Египта в Узбекистан доставили первую в 2025 году партию препаратов против гепатита "С"
Sputnik Узбекистан
Тридцать одна упаковка “Софосбувира” предназначена для пациентов НИИ вирусологии при Минздраве республики
2025-06-01T18:10+0500
2025-06-01T18:10+0500
2025-06-01T18:10+0500
общество
узбекистан
египет
лекарства
гепатит
медицина
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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. При содействии Посольства Узбекистана из Египта доставили первую в 2025 году партию лекарственных препаратов против гепатита "С", сообщает ИА "Дунё".Данный гуманитарный проект осуществлен в рамках реализации инициативы главы РУз по 100% излечению гепатита "С" в республике.В рамках реализации национальной программы по ликвидации гепатита "С" в Узбекистане до 2030 года, лекарственные средства раздадут пациентам, находящимся на лечении в НИИ вирусологии Минздрава РУз.По данным Посольства Узбекистана в Каире, в течение 2023-2024 годов правительство Египта предоставило Узбекистану в качестве гуманитарной помощи 27 партий препаратов "Даклатасвир" и "Софосбувир" общим весом 12,4 тонны для борьбы с гепатитом "С".Их общая стоимость составляет $1,4 млн.Для справки: Египет добился значительных успехов в борьбе с вирусами гепатита “В” и “С”. В 2020 году он стал первой страной, избавившейся от вирусного гепатита С, благодаря национальной инициативе по искоренению этого инфекционного заболевания, которая завершилась в апреле 2019 года.
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египет узбекистан препараты гепатит с
египет узбекистан препараты гепатит с
Из Египта в Узбекистан доставили первую в 2025 году партию препаратов против гепатита "С"
Тридцать одна упаковка “Софосбувира” предназначена для пациентов НИИ вирусологии при Минздраве республики.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik.
При содействии Посольства Узбекистана из Египта доставили первую в 2025 году партию лекарственных препаратов против гепатита "С", сообщает
ИА "Дунё".
Данный гуманитарный проект осуществлен в рамках реализации инициативы главы РУз по 100% излечению гепатита "С" в республике.
“В результате переговоров между дипломатическим представительством Узбекистана и руководством Министерства здравоохранения Египта было достигнуто соглашение о безвозмездной передаче в нашу страну препарата "Sofosbuvir-400mg" против гепатита "С" в количестве 7440 таблеток в 31 упаковке общей стоимостью 114829 долларов США. Данные лекарственные средства были доставлены в Узбекистан 31 мая рейсом авиакомпании "Uzbekistan Airways" по маршруту Шарм-эль-Шейх – Ташкент”, — говорится в сообщении.
В рамках реализации национальной программы по ликвидации гепатита "С" в Узбекистане до 2030 года, лекарственные средства раздадут пациентам, находящимся на лечении в НИИ вирусологии Минздрава РУз.
По данным Посольства Узбекистана в Каире, в течение 2023-2024 годов правительство Египта предоставило Узбекистану в качестве гуманитарной помощи 27 партий препаратов "Даклатасвир" и "Софосбувир" общим весом 12,4 тонны для борьбы с гепатитом "С".
Их общая стоимость составляет $1,4 млн.
Для справки: Египет добился значительных успехов в борьбе с вирусами гепатита “В” и “С”. В 2020 году он стал первой страной, избавившейся от вирусного гепатита С, благодаря национальной инициативе по искоренению этого инфекционного заболевания, которая завершилась в апреле 2019 года.