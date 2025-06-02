В ЕЭК обсудили, насколько в ЕАЭС готовы к началу применения навигационных пломб
© ЕЭКВ ЕЭК обсудили готовность стран ЕАЭС к началу применения навигационных пломб
© ЕЭК
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Применение навигационных пломб позволит ускорить прохождение таможенного контроля, сократит время нахождения товара в пути, даст возможность владельцу товара самому контролировать движение транспортного средства при осуществлении перевозки.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Под председательством министра по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслана Давыдова прошло заседание группы высокого уровня, где обсудили готовность государств Союза к старту применения навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров по территории ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.
© ЕЭКВ ЕЭК обсудили готовность стран ЕАЭС к началу применения навигационных пломб
В ЕЭК обсудили готовность стран ЕАЭС к началу применения навигационных пломб
© ЕЭК
Применение навигационных пломб предусмотрено отдельным соглашением, вступившим в силу 3 апреля 2023-го. Оно позволит ускорить прохождение таможенного контроля, сократит время нахождения товара в пути, даст возможность владельцу товара самому контролировать движение транспортного средства при осуществлении перевозки.
“В соответствии с документом до запуска процедуры отслеживания перевозок с применением навигационных пломб необходимо получить уведомления всех стран-участниц ЕАЭС о готовности соответствующих технологических систем. В настоящее время в Комиссию поступило уведомление от трех государств”, — говорится в сообщении.
Представители национальных операторов рассказали о планах завершить необходимые технологические доработки в ближайшее время.
© ЕЭКВ ЕЭК обсудили готовность стран ЕАЭС к началу применения навигационных пломб
В ЕЭК обсудили готовность стран ЕАЭС к началу применения навигационных пломб
© ЕЭК
Руслан Давыдов отметил, что навигационные пломбы являются важным шагом к дальнейшей оптимизации таможенного администрирования в Союзе, и призвал представителей государств ЕАЭС в ближайшее время принять необходимые меры для запуска практической реализации Соглашения.