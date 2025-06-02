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В ЕЭК обсудили, насколько в ЕАЭС готовы к началу применения навигационных пломб

В ЕЭК обсудили, насколько в ЕАЭС готовы к началу применения навигационных пломб

Sputnik Узбекистан

Применение навигационных пломб позволит ускорить прохождение таможенного контроля, сократит время нахождения товара в пути, даст возможность владельцу товара самому контролировать движение транспортного средства при осуществлении перевозки

2025-06-02T11:01+0500

2025-06-02T11:01+0500

2025-06-02T11:01+0500

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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Под председательством министра по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслана Давыдова прошло заседание группы высокого уровня, где обсудили готовность государств Союза к старту применения навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров по территории ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.Применение навигационных пломб предусмотрено отдельным соглашением, вступившим в силу 3 апреля 2023-го. Оно позволит ускорить прохождение таможенного контроля, сократит время нахождения товара в пути, даст возможность владельцу товара самому контролировать движение транспортного средства при осуществлении перевозки.Представители национальных операторов рассказали о планах завершить необходимые технологические доработки в ближайшее время. Руслан Давыдов отметил, что навигационные пломбы являются важным шагом к дальнейшей оптимизации таможенного администрирования в Союзе, и призвал представителей государств ЕАЭС в ближайшее время принять необходимые меры для запуска практической реализации Соглашения.

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