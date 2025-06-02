https://uz.sputniknews.ru/20250602/narbayeva-malginov-senat-vstrecha-49667567.html
Танзила Нарбаева встретилась с Олегом Мальгиновым — подробности
Танзила Нарбаева встретилась с Олегом Мальгиновым — подробности
Sputnik Узбекистан
Отмечен значительный вклад Посла РФ в РУз в развитие и укрепление узбекско-российских отношений
2025-06-02T14:30+0500
2025-06-02T14:30+0500
2025-06-02T14:30+0500
политика
встреча
сенат олий мажлиса узбекистана
танзила нарбаева
олег мальгинов
россия
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Узбекистане Олегом Мальгиновым, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.Особое внимание уделили вопросам дальнейшего укрепления межпарламентского сотрудничества, в том числе в рамках международных парламентских структур.Также речь шла о возрастающем значении парламентов в активизации двустороннего диалога.По итогам встречи стороны договорились продолжить конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество в интересах народов обеих стран.
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танзила нарбаева олег мальгинов встреча россия узбекистан
танзила нарбаева олег мальгинов встреча россия узбекистан
Танзила Нарбаева встретилась с Олегом Мальгиновым — подробности
Отмечен значительный вклад посла РФ в РУз в развитие и укрепление узбекско-российских отношений.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik
. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Узбекистане Олегом Мальгиновым, сообщает
пресс-служба верхней палаты парламента.
“В ходе беседы были подведены итоги успешного и продуктивного периода Посла в Узбекистане. Отмечен его значительный вклад в развитие и укрепление узбекско-российских отношений за последние четыре года”, — говорится в сообщении.
Особое внимание уделили вопросам дальнейшего укрепления межпарламентского сотрудничества, в том числе в рамках международных парламентских структур.
“Подчеркивалась решающая роль политической воли президентов Узбекистана и России как основы для развития и углубления двусторонних связей”, — говорится в сообщении.
Также речь шла о возрастающем значении парламентов в активизации двустороннего диалога.
По итогам встречи стороны договорились продолжить конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество в интересах народов обеих стран.