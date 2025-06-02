https://uz.sputniknews.ru/20250602/narbayeva-malginov-senat-vstrecha-49667567.html

Танзила Нарбаева встретилась с Олегом Мальгиновым — подробности

Танзила Нарбаева встретилась с Олегом Мальгиновым — подробности

Sputnik Узбекистан

Отмечен значительный вклад Посла РФ в РУз в развитие и укрепление узбекско-российских отношений

2025-06-02T14:30+0500

2025-06-02T14:30+0500

2025-06-02T14:30+0500

политика

встреча

сенат олий мажлиса узбекистана

танзила нарбаева

олег мальгинов

россия

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/02/49667397_50:148:1231:812_1920x0_80_0_0_29f377023d44f548ed019f0b56a90936.jpg

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Узбекистане Олегом Мальгиновым, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.Особое внимание уделили вопросам дальнейшего укрепления межпарламентского сотрудничества, в том числе в рамках международных парламентских структур.Также речь шла о возрастающем значении парламентов в активизации двустороннего диалога.По итогам встречи стороны договорились продолжить конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество в интересах народов обеих стран.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

танзила нарбаева олег мальгинов встреча россия узбекистан