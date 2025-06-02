Масштабно и перспективно: в Самарканде проходит второй узбекско-китайский форум
17:13 02.06.2025 (обновлено: 17:45 02.06.2025)
© SputnikВ Самарканде проходит второй узбекско-китайский форум
© Sputnik
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В фокусе внимания — вопросы инвестиций, совместных проектов в строительстве, инфраструктуре, образовании и промышленности.
САМАРКАНД, 2 июн — Sputnik. В туристическом комплексе Silk Road Samarkand проходит второй узбекско-китайский межрегиональный форум, собравший более 1 800 участников — предпринимателей, госслужащих, а также представителей науки и образования двух стран. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
"Мероприятие стало продолжением форума, прошедшего в Пекине в прошлом году. На самаркандский форум прибыло более 500 китайских компаний, заинтересованных в двустороннем партнерстве", — отметил замруководителя регионального управления Торгово-промышленной палаты Самаркандской области Феруз Саидов.
В ходе пленарного заседания с участием заместителя премьер-министра Джамшида Ходжаева, заместителя председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Шэнь Юэюэ и исполняющего обязанности хокима Самаркандской области Адиза Бобоева была подчеркнута тенденция к укреплению торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия. Сегодня в Узбекистане действует свыше 3 700 предприятий с участием китайского капитала, и их число продолжает расти.
© SputnikВ Самарканде проходит второй узбекско-китайский форум
В Самарканде проходит второй узбекско-китайский форум
© Sputnik
Форум стал важной площадкой для прямого диалога между представителями регионов и деловых кругов двух стран. В фокусе внимания — вопросы инвестиций, совместных проектов в строительстве, инфраструктуре, образовании и промышленности.
© SputnikВ Самарканде проходит второй узбекско-китайский форум
В Самарканде проходит второй узбекско-китайский форум
© Sputnik
По словам хокима Иштыханского района Фазлиддина Рузиева, только за прошлый год китайские бизнесмены вложили в экономику района $30 млн, а с начала текущего года — еще $27 млн. Сейчас стороны прорабатывают новые направления сотрудничества, включая подготовку специалистов. Так, 20 учащихся техникума, обучающихся в сфере бытового обслуживания, в настоящее время проходят трехмесячную стажировку в Китае.
В ходе панельных сессий выступают представители бизнес-сообщества и руководители разных регионов, рассказывая о перспективах того или иного района, направления. Здесь говорят о возможности запуска совместных производств, поддержке малого и среднего бизнеса, внедрении цифровых технологий, развитии "зеленой" экономики, а также расширении гуманитарных связей, в том числе в сфере образования и культуры.
"Форум — это не только обсуждение, но и конкретные шаги. В формате B2B участники анализируют потенциальные проекты, проводят переговоры и подписывают соглашения", — отметил представитель Торгово-промышленной палаты Самаркандской области Фаридун Рахманов.
В рамках форума также работает промышленная ярмарка, где представлена продукция ведущих китайских компаний. Выставка продолжится до 3 июня.
По итогам форума ожидается подписание ряда соглашений и меморандумов, которые лягут в основу новых этапов сотрудничества между Узбекистаном и Китаем.