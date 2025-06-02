https://uz.sputniknews.ru/20250602/samarkand-vtoroy-uzbeksko-kitayskiy-forum-49673064.html

Масштабно и перспективно: в Самарканде проходит второй узбекско-китайский форум

Масштабно и перспективно: в Самарканде проходит второй узбекско-китайский форум

Sputnik Узбекистан

В фокусе внимания — вопросы инвестиций, совместных проектов в строительстве, инфраструктуре, образовании и промышленности

2025-06-02T17:13+0500

2025-06-02T17:13+0500

2025-06-02T17:45+0500

эксклюзив

экономика

узбекистан

китай

форум

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/02/49673365_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c199e84fba1c56938024a63fd219fe73.jpg

САМАРКАНД, 2 июн — Sputnik. В туристическом комплексе Silk Road Samarkand проходит второй узбекско-китайский межрегиональный форум, собравший более 1 800 участников — предпринимателей, госслужащих, а также представителей науки и образования двух стран. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В ходе пленарного заседания с участием заместителя премьер-министра Джамшида Ходжаева, заместителя председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Шэнь Юэюэ и исполняющего обязанности хокима Самаркандской области Адиза Бобоева была подчеркнута тенденция к укреплению торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия. Сегодня в Узбекистане действует свыше 3 700 предприятий с участием китайского капитала, и их число продолжает расти.Форум стал важной площадкой для прямого диалога между представителями регионов и деловых кругов двух стран. В фокусе внимания — вопросы инвестиций, совместных проектов в строительстве, инфраструктуре, образовании и промышленности.По словам хокима Иштыханского района Фазлиддина Рузиева, только за прошлый год китайские бизнесмены вложили в экономику района $30 млн, а с начала текущего года — еще $27 млн. Сейчас стороны прорабатывают новые направления сотрудничества, включая подготовку специалистов. Так, 20 учащихся техникума, обучающихся в сфере бытового обслуживания, в настоящее время проходят трехмесячную стажировку в Китае.В ходе панельных сессий выступают представители бизнес-сообщества и руководители разных регионов, рассказывая о перспективах того или иного района, направления. Здесь говорят о возможности запуска совместных производств, поддержке малого и среднего бизнеса, внедрении цифровых технологий, развитии "зеленой" экономики, а также расширении гуманитарных связей, в том числе в сфере образования и культуры.В рамках форума также работает промышленная ярмарка, где представлена продукция ведущих китайских компаний. Выставка продолжится до 3 июня.По итогам форума ожидается подписание ряда соглашений и меморандумов, которые лягут в основу новых этапов сотрудничества между Узбекистаном и Китаем.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

самарканд узбекистан китай форум