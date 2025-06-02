https://uz.sputniknews.ru/20250602/stambulskaya-lovushka-gotova-strana-mojet-raspastsya-49661704.html

Стамбульская ловушка готова: страна может распасться

Стамбульская ловушка готова: страна может распасться

Sputnik Узбекистан

Сегодня должен пройти второй раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле. Какой багаж привезут с собой все участники конфликта? Об этом пишет колумнист... 02.06.2025, Sputnik Узбекистан

2025-06-02T12:10+0500

2025-06-02T12:10+0500

2025-06-02T12:10+0500

колумнисты

москва

украина

василий небензя

всу

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Сегодня должен пройти второй раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле. Какой багаж привезут с собой все участники конфликта? Об этом пишет колумнист РИА Новости.В чемоданах киевского режима при таможенном досмотре находим:В чемоданах российской стороны обнаруживаем вещи прямо противоположные:Европа пытается протиснуться за стол мирных переговоров, размахивая немецкими дальнобойными ракетами "Таурус". Рассудительные турки просят не пускать европейцев на переговоры ни в каком виде — пусть посидят в прихожей, остынут. Самый первый Стамбул они уже сорвали, сейчас им этого разрешать нельзя.Наиболее легкий багаж — у американцев, им просто хочется побыстрее и подальше уйти от конфликта, устроенного предыдущей администрацией.Как бы ни прошли переговоры, сам факт их проведения для киевской хунты — словно острый нож. Там всю последнюю неделю разгоняли зраду о некоей "ловушке", которую им подстраивает Москва.Умоляли заменить Владимира Мединского — натурально, ума не хватает с ним дискутировать. Получив в ответ презрительное молчание, занесли Мединского и его семью на "Миротворец" и принялись сыпать угрозами в стиле дворовой гопоты.Требовали от Москвы прислать свой меморандум — разумеется, для того, чтобы сразу же, в нарушение всех правил дипломатии, его опубликовать. В ответ тот же молчаливый отказ. Ну что ж, утерлись.Накануне переговоров отметились терактами с подрывом поездов в Курской и Брянской областях и налетами дронов с фур. В общем, делали все, чтобы переговоры сорвать. Но если киевских так от этой идеи корежит, значит, Москва все делает правильно — и клиентов надо дожимать.Задачи российской стороны совершенно открыто, безо всяких ловушек сформулировал представитель России в ООН Василий Небензя. Прекращение огня будет возможно только при полной остановке западной военной помощи и мобилизации на Украине. Второго "Минска" не будет — хватит, нахлебались. Мирные переговоры — отнюдь не помеха боевым действиям ВС РФ, которые ускоренным темпом превращают восток Украины в буферную зону. Кстати, точные границы ее не определены и могут продлеваться на запад по мере успехов наших военных."Путин посылает четкий сигнал: он согласится на урегулирование конфликта только на своих условиях, а военная операция продолжится до тех пор, пока они не будут приняты", — уныло констатировало агентство "Ассошиэйтед Пресс".А немецкие патроны киевской хунты в красках расписали будущее своих подопечных: "Правительство (Украины. — Прим. ред.) может рухнуть из-за переговоров о капитуляции. Армия рискует разделиться на группы, которые продолжат сражаться против России, группы, которые сдадутся, и солдат, которые станут искать спасения в сотрудничестве (с Россией. — Прим. ред.). <...> Украина превратится во множество фронтов, воюющих друг с другом. <...> Страна может распасться на части".Настоящая ловушка, однако, в другом. Переговоры могут стать опасными лишь для отдельных, особенно ненавистных украинскому народу членов киевской хунты. А вот если тамошние деятели переговоры сорвут, тогда неприятная перспектива с развалом страны настигнет их гораздо раньше.Но разве Москва загнала их в эту ловушку? Мы же на каждом этапе предупреждали, что дальше будет хуже. Поистине, кого боги хотят наказать, того лишают разума.

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