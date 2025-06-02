https://uz.sputniknews.ru/20250602/tashkent-ofis-mejdunarodnogo-soyuza-oxrany-prirody-49674144.html
В Ташкенте открыли офис Международного союза охраны природы
В Ташкенте открыли офис Международного союза охраны природы
Sputnik Узбекистан
Новый офис поможет в реализации экологических инициатив всех пяти стран центральноазиатского региона. Кроме того, здесь смогут работать вместе и участвовать в региональной деятельности студенты, ученые, исследователи и команды МСОП
2025-06-02T18:10+0500
2025-06-02T18:10+0500
2025-06-02T18:13+0500
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Офис Международного союза охраны природы (МСОП) Центральная Азия в Ташкенте открыли на базе Центральноазиатского университета по изучению окружающей среды и изменения климата (Green University). Здесь будут содействовать реализации приоритетов в сфере охраны природы, биоразнообразия и устойчивости к изменениям климата всех пяти стран региона — Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.Новый офис будет не только координационным, но и экспертным центром, соединяющим национальные и региональные инициативы с глобальными инструментами МСОП, включая Красный список исчезающих видов, Зеленый список охраняемых территорий и Глобальный стандарт природоориентированных решений.Руководителем офиса назначили Дмитрия Горшкова — регионального координатора программы МСОП в Центральной Азии."Центральная Азия и Узбекистан обладают уникальными экосистемами и редкими видами, но к сожалению, из-за некоторых глобальных изменений, которые происходят на планете, находятся под угрозой и сохранить их — общепланетарная задача, — рассказал Дмитрий Горшков. — МСОП — это старейшая природоохранная организация, которая обладает знаниями, экспертами, которые понимают, что надо делать для сохранения этих природных богатств".
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Анна Желиховская
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Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
ташкент офис охрана природы
ташкент офис охрана природы
В Ташкенте открыли офис Международного союза охраны природы
18:10 02.06.2025 (обновлено: 18:13 02.06.2025)
Анна Желиховская
Корреспондент
Эксклюзив
Новый офис поможет в реализации экологических инициатив всех пяти стран центральноазиатского региона. Кроме того, здесь смогут работать вместе и участвовать в региональной деятельности студенты, ученые, исследователи и команды МСОП.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Офис Международного союза охраны природы (МСОП) Центральная Азия в Ташкенте открыли на базе Центральноазиатского университета по изучению окружающей среды и изменения климата (Green University).
Здесь будут содействовать реализации приоритетов в сфере охраны природы, биоразнообразия и устойчивости к изменениям климата всех пяти стран региона — Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
"Размещение офиса в Green University — первом в регионе университете, специализирующемся на вопросах экологии и изменения климата — не случайность, а стратегическое решение. Это создает возможности для студентов, ученых, исследователей и команды МСОП работать вместе и участвовать в региональной деятельности", — отметил министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиз Абдухакимов.
Новый офис будет не только координационным, но и экспертным центром, соединяющим национальные и региональные инициативы с глобальными инструментами МСОП, включая Красный список исчезающих видов, Зеленый список охраняемых территорий и Глобальный стандарт природоориентированных решений.
Руководителем офиса назначили Дмитрия Горшкова — регионального координатора программы МСОП в Центральной Азии.
"Центральная Азия и Узбекистан обладают уникальными экосистемами и редкими видами, но к сожалению, из-за некоторых глобальных изменений, которые происходят на планете, находятся под угрозой и сохранить их — общепланетарная задача, — рассказал Дмитрий Горшков. — МСОП — это старейшая природоохранная организация, которая обладает знаниями, экспертами, которые понимают, что надо делать для сохранения этих природных богатств".