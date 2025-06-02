https://uz.sputniknews.ru/20250602/tashkent-ofis-mejdunarodnogo-soyuza-oxrany-prirody-49674144.html

В Ташкенте открыли офис Международного союза охраны природы

В Ташкенте открыли офис Международного союза охраны природы

Sputnik Узбекистан

Новый офис поможет в реализации экологических инициатив всех пяти стран центральноазиатского региона. Кроме того, здесь смогут работать вместе и участвовать в региональной деятельности студенты, ученые, исследователи и команды МСОП

2025-06-02T18:10+0500

2025-06-02T18:10+0500

2025-06-02T18:13+0500

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экология

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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Офис Международного союза охраны природы (МСОП) Центральная Азия в Ташкенте открыли на базе Центральноазиатского университета по изучению окружающей среды и изменения климата (Green University). Здесь будут содействовать реализации приоритетов в сфере охраны природы, биоразнообразия и устойчивости к изменениям климата всех пяти стран региона — Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.Новый офис будет не только координационным, но и экспертным центром, соединяющим национальные и региональные инициативы с глобальными инструментами МСОП, включая Красный список исчезающих видов, Зеленый список охраняемых территорий и Глобальный стандарт природоориентированных решений.Руководителем офиса назначили Дмитрия Горшкова — регионального координатора программы МСОП в Центральной Азии."Центральная Азия и Узбекистан обладают уникальными экосистемами и редкими видами, но к сожалению, из-за некоторых глобальных изменений, которые происходят на планете, находятся под угрозой и сохранить их — общепланетарная задача, — рассказал Дмитрий Горшков. — МСОП — это старейшая природоохранная организация, которая обладает знаниями, экспертами, которые понимают, что надо делать для сохранения этих природных богатств".

ташкент

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2025

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ташкент офис охрана природы