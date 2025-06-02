"Мечты об Аркадии": в Ташкенте проходит выставка Тимура Даватца

В Ташкентском Доме фотографии проходит выставка "Мечты об Аркадии" британского художника Тимура Даватца. Куратор проекта — Наталья Андакулова. В экспозиции представлены произведения, в которых художник исследует легенду об Аркадии — мифической стране, символизирующей вечное благополучие и золотой век человечества. Работы Даватца переносят зрителей в загадочные леса, населенные мифическими существами, где блуждают странники под звездным небом и сверкающими кометами. Картины "Фонтан" и "Волшебный цветок" отсылают к древним источникам жизни, а аллегорические скульптуры напоминают о том, как античные образы продолжают вдохновлять современность.Тимур Даватц родился в Ташкенте в семье известных графиков Энгеля Исхакова и Ларисы Даватц в 1968 году. Художественное образование начал в Республиканском художественном училище им. П. П. Бенькова, а продолжил в Королевской Академии искусств в Лондоне. Его работы хранятся в коллекциях короля Великобритании Карла III, принца Фейсала из Саудовской Аравии и короля Бахрейна Хамада ибн Иса Аль Халифы. Картины Даватца также украшают отели сети Four Seasons по всему миру.
Экспозиция приглашает зрителей в мир мифов и легенд, раскрывая их современные интерпретации.
В Ташкентском Доме фотографии проходит выставка "Мечты об Аркадии" британского художника Тимура Даватца. Куратор проекта — Наталья Андакулова.
В экспозиции представлены произведения, в которых художник исследует легенду об Аркадии — мифической стране, символизирующей вечное благополучие и золотой век человечества. Работы Даватца переносят зрителей в загадочные леса, населенные мифическими существами, где блуждают странники под звездным небом и сверкающими кометами. Картины "Фонтан" и "Волшебный цветок" отсылают к древним источникам жизни, а аллегорические скульптуры напоминают о том, как античные образы продолжают вдохновлять современность.
Тимур Даватц родился в Ташкенте в семье известных графиков Энгеля Исхакова и Ларисы Даватц в 1968 году. Художественное образование начал в Республиканском художественном училище им. П. П. Бенькова, а продолжил в Королевской Академии искусств в Лондоне. Его работы хранятся в коллекциях короля Великобритании Карла III, принца Фейсала из Саудовской Аравии и короля Бахрейна Хамада ибн Иса Аль Халифы. Картины Даватца также украшают отели сети Four Seasons по всему миру.
Тимур Даватц — обладатель премии Гиннесса на летней выставке Королевской академии художеств, 1994 г.; премии BP Portrait в Национальной портретной галерее в Лондоне, 2002 г.; Гран-при Nord Art, 2021 г.
Тимур Даватц — обладатель премии Гиннесса на летней выставке Королевской академии художеств, 1994 г.; премии BP Portrait в Национальной портретной галерее в Лондоне, 2002 г.; Гран-при Nord Art, 2021 г.
Даватц Лариса Иосифовна — график. Член Союза художников СССР. Родилась в 1937 году в Китае. С 1972 года работала в отделении живописи и педагогики Республиканского художественного училища (г. Ташкент, Узбекистан) преподавателем художественной графики
Даватц Лариса Иосифовна — график. Член Союза художников СССР. Родилась в 1937 году в Китае. С 1972 года работала в отделении живописи и педагогики Республиканского художественного училища (г. Ташкент, Узбекистан) преподавателем художественной графики
Выставка "Мечты об Аркадии" приглашает зрителей отправиться в символическое путешествие сквозь пространство мифов и древних легенд, где каждый найдет свою собственную Аркадию — затерянный рай в сердце современного человека
Выставка "Мечты об Аркадии" приглашает зрителей отправиться в символическое путешествие сквозь пространство мифов и древних легенд, где каждый найдет свою собственную Аркадию — затерянный рай в сердце современного человека