Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250602/tashkent-vystavka-timura-davattsa-49662021.html
"Мечты об Аркадии": в Ташкенте проходит выставка Тимура Даватца
"Мечты об Аркадии": в Ташкенте проходит выставка Тимура Даватца
Sputnik Узбекистан
Экспозиция приглашает зрителей в мир мифов и легенд, раскрывая их современные интерпретации
2025-06-02T18:40+0500
2025-06-02T18:40+0500
выставка
картины
искусство
иллюстрация
произведение
ташкент
художник
художники
фото
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/02/49658765_0:80:2309:1379_1920x0_80_0_0_575791711ee12c2cb13173620aacf5a0.jpg
В Ташкентском Доме фотографии проходит выставка "Мечты об Аркадии" британского художника Тимура Даватца. Куратор проекта — Наталья Андакулова. В экспозиции представлены произведения, в которых художник исследует легенду об Аркадии — мифической стране, символизирующей вечное благополучие и золотой век человечества. Работы Даватца переносят зрителей в загадочные леса, населенные мифическими существами, где блуждают странники под звездным небом и сверкающими кометами. Картины "Фонтан" и "Волшебный цветок" отсылают к древним источникам жизни, а аллегорические скульптуры напоминают о том, как античные образы продолжают вдохновлять современность.Тимур Даватц родился в Ташкенте в семье известных графиков Энгеля Исхакова и Ларисы Даватц в 1968 году. Художественное образование начал в Республиканском художественном училище им. П. П. Бенькова, а продолжил в Королевской Академии искусств в Лондоне. Его работы хранятся в коллекциях короля Великобритании Карла III, принца Фейсала из Саудовской Аравии и короля Бахрейна Хамада ибн Иса Аль Халифы. Картины Даватца также украшают отели сети Four Seasons по всему миру.
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/02/49658765_0:158:2309:1890_1920x0_80_0_0_d1f7b45b5568b587186e6ba32ba2c177.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
выставка ташкент тимур даватц
выставка ташкент тимур даватц

"Мечты об Аркадии": в Ташкенте проходит выставка Тимура Даватца

18:40 02.06.2025
Подписаться
Эксклюзив
Экспозиция приглашает зрителей в мир мифов и легенд, раскрывая их современные интерпретации.
В Ташкентском Доме фотографии проходит выставка "Мечты об Аркадии" британского художника Тимура Даватца. Куратор проекта — Наталья Андакулова.
В экспозиции представлены произведения, в которых художник исследует легенду об Аркадии — мифической стране, символизирующей вечное благополучие и золотой век человечества. Работы Даватца переносят зрителей в загадочные леса, населенные мифическими существами, где блуждают странники под звездным небом и сверкающими кометами. Картины "Фонтан" и "Волшебный цветок" отсылают к древним источникам жизни, а аллегорические скульптуры напоминают о том, как античные образы продолжают вдохновлять современность.
Тимур Даватц родился в Ташкенте в семье известных графиков Энгеля Исхакова и Ларисы Даватц в 1968 году. Художественное образование начал в Республиканском художественном училище им. П. П. Бенькова, а продолжил в Королевской Академии искусств в Лондоне. Его работы хранятся в коллекциях короля Великобритании Карла III, принца Фейсала из Саудовской Аравии и короля Бахрейна Хамада ибн Иса Аль Халифы. Картины Даватца также украшают отели сети Four Seasons по всему миру.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тимур Даватц. "Поиски белого льва". Холст, масло, 2024 год

Тимур Даватц. &quot;Поиски белого льва&quot;. Холст, масло, 2024 год - Sputnik Узбекистан
1/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тимур Даватц. "Поиски белого льва". Холст, масло, 2024 год

© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетители выставки "Мечты об Аркадии"

Посетители выставки &quot;Мечты об Аркадии&quot; - Sputnik Узбекистан
2/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетители выставки "Мечты об Аркадии"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тимур Даватц. "Легенда о фонтане". Холст, масло, 2024 год

Тимур Даватц. &quot;Легенда о фонтане&quot;. Холст, масло, 2024 год - Sputnik Узбекистан
3/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тимур Даватц. "Легенда о фонтане". Холст, масло, 2024 год

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тимур Даватц. "Кельтская легенда". Холст, масло, 2023 год

Тимур Даватц. &quot;Кельтская легенда&quot;. Холст, масло, 2023 год - Sputnik Узбекистан
4/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тимур Даватц. "Кельтская легенда". Холст, масло, 2023 год

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Тимура Даватца "Мечты об Аркадии"

Выставка Тимура Даватца &quot;Мечты об Аркадии&quot; - Sputnik Узбекистан
5/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка Тимура Даватца "Мечты об Аркадии"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тимур Даватц. "История Венеции". Холст, масло, 2025 год

Тимур Даватц. &quot;История Венеции&quot;. Холст, масло, 2025 год - Sputnik Узбекистан
6/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тимур Даватц. "История Венеции". Холст, масло, 2025 год

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тимур Даватц. "Древние тайны". Холст, масло, 2024 год

Тимур Даватц. &quot;Древние тайны&quot;. Холст, масло, 2024 год - Sputnik Узбекистан
7/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тимур Даватц. "Древние тайны". Холст, масло, 2024 год

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тимур Даватц. "Византийския весна". Холст, масло, 2014 год

Тимур Даватц. &quot;Византийския весна&quot;. Холст, масло, 2014 год - Sputnik Узбекистан
8/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тимур Даватц. "Византийския весна". Холст, масло, 2014 год

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тимур Даватц — обладатель премии Гиннесса на летней выставке Королевской академии художеств, 1994 г.; премии BP Portrait в Национальной портретной галерее в Лондоне, 2002 г.; Гран-при Nord Art, 2021 г.

Тимур Даватц — обладатель премии Гиннесса на летней выставке Королевской академии художеств, 1994 г.; премии BP Portrait в Национальной портретной галерее в Лондоне, 2002 г.; Гран-при Nord Art, 2021 г. - Sputnik Узбекистан
9/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тимур Даватц — обладатель премии Гиннесса на летней выставке Королевской академии художеств, 1994 г.; премии BP Portrait в Национальной портретной галерее в Лондоне, 2002 г.; Гран-при Nord Art, 2021 г.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Даватц Лариса Иосифовна — график. Член Союза художников СССР. Родилась в 1937 году в Китае. С 1972 года работала в отделении живописи и педагогики Республиканского художественного училища (г. Ташкент, Узбекистан) преподавателем художественной графики

Даватц Лариса Иосифовна — график. Член Союза художников СССР. Родилась в 1937 году в Китае. С 1972 года работала в отделении живописи и педагогики Республиканского художественного училища (г. Ташкент, Узбекистан) преподавателем художественной графики - Sputnik Узбекистан
10/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Даватц Лариса Иосифовна — график. Член Союза художников СССР. Родилась в 1937 году в Китае. С 1972 года работала в отделении живописи и педагогики Республиканского художественного училища (г. Ташкент, Узбекистан) преподавателем художественной графики

© Sputnik / Бахром Хатамов

Лариса Даватц. Серия "Романтики", лист— "Полет", 1984 год

Лариса Даватц. Серия &quot;Романтики&quot;, лист— &quot;Полет&quot;, 1984 год - Sputnik Узбекистан
11/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Лариса Даватц. Серия "Романтики", лист— "Полет", 1984 год

© Sputnik / Бахром Хатамов

Лариса Даватц. Серия "Романтики", лист— "Театр", 1984 год

Лариса Даватц. Серия &quot;Романтики&quot;, лист— &quot;Театр&quot;, 1984 год - Sputnik Узбекистан
12/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Лариса Даватц. Серия "Романтики", лист— "Театр", 1984 год

© Sputnik / Бахром Хатамов

Лариса Даватц. Иллюстрация к произведению Чингиза Айтматова "Белый пароход", 1983 год

Лариса Даватц. Иллюстрация к произведению Чингиза Айтматова &quot;Белый пароход&quot;, 1983 год - Sputnik Узбекистан
13/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Лариса Даватц. Иллюстрация к произведению Чингиза Айтматова "Белый пароход", 1983 год

© Sputnik / Бахром Хатамов

Лариса Даватц. Иллюстрация к произведению Чингиза Айтматова "Белый пароход", 1983 год

Лариса Даватц. Иллюстрация к произведению Чингиза Айтматова &quot;Белый пароход&quot;, 1983 год - Sputnik Узбекистан
14/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Лариса Даватц. Иллюстрация к произведению Чингиза Айтматова "Белый пароход", 1983 год

© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетители выставки "Мечты об Аркадии"

Посетители выставки &quot;Мечты об Аркадии&quot; - Sputnik Узбекистан
15/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетители выставки "Мечты об Аркадии"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка "Мечты об Аркадии" приглашает зрителей отправиться в символическое путешествие сквозь пространство мифов и древних легенд, где каждый найдет свою собственную Аркадию — затерянный рай в сердце современного человека

Выставка &quot;Мечты об Аркадии&quot; приглашает зрителей отправиться в символическое путешествие сквозь пространство мифов и древних легенд, где каждый найдет свою собственную Аркадию — затерянный рай в сердце современного человека - Sputnik Узбекистан
16/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка "Мечты об Аркадии" приглашает зрителей отправиться в символическое путешествие сквозь пространство мифов и древних легенд, где каждый найдет свою собственную Аркадию — затерянный рай в сердце современного человека

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тимур Даватц. "Мечта об Аркадии". Холст, масло, 2023 год

Тимур Даватц. &quot;Мечта об Аркадии&quot;. Холст, масло, 2023 год - Sputnik Узбекистан
17/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тимур Даватц. "Мечта об Аркадии". Холст, масло, 2023 год

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка продлится до 8 июня 2025 года

Выставка продлится до 8 июня 2025 года - Sputnik Узбекистан
18/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка продлится до 8 июня 2025 года

новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0