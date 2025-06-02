https://uz.sputniknews.ru/20250602/tashkent-vystavka-timura-davattsa-49662021.html

"Мечты об Аркадии": в Ташкенте проходит выставка Тимура Даватца

"Мечты об Аркадии": в Ташкенте проходит выставка Тимура Даватца

Sputnik Узбекистан

Экспозиция приглашает зрителей в мир мифов и легенд, раскрывая их современные интерпретации

2025-06-02T18:40+0500

2025-06-02T18:40+0500

2025-06-02T18:40+0500

выставка

картины

искусство

иллюстрация

произведение

ташкент

художник

художники

фото

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В Ташкентском Доме фотографии проходит выставка "Мечты об Аркадии" британского художника Тимура Даватца. Куратор проекта — Наталья Андакулова. В экспозиции представлены произведения, в которых художник исследует легенду об Аркадии — мифической стране, символизирующей вечное благополучие и золотой век человечества. Работы Даватца переносят зрителей в загадочные леса, населенные мифическими существами, где блуждают странники под звездным небом и сверкающими кометами. Картины "Фонтан" и "Волшебный цветок" отсылают к древним источникам жизни, а аллегорические скульптуры напоминают о том, как античные образы продолжают вдохновлять современность.Тимур Даватц родился в Ташкенте в семье известных графиков Энгеля Исхакова и Ларисы Даватц в 1968 году. Художественное образование начал в Республиканском художественном училище им. П. П. Бенькова, а продолжил в Королевской Академии искусств в Лондоне. Его работы хранятся в коллекциях короля Великобритании Карла III, принца Фейсала из Саудовской Аравии и короля Бахрейна Хамада ибн Иса Аль Халифы. Картины Даватца также украшают отели сети Four Seasons по всему миру.

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